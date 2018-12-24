Их вина только в статусе: кто защищает брянских чиновников

Вдова посла России в Турции Марина Карлова встала на защиту детей брянских чиновников, которые в марте этого года съездили в Демре от возглавляемого ей международного благотворительного фонда, передает портал «Брянские новости».

Она призвала не обращать внимания на статус родителей побывавших в Турции детей. Вся их вина лишь в том, что они являются сотрудниками администрации, подчеркнула вдова посла.

Карлова посетовала на травлю участников поездки, которые «достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба». Она объяснила, что целью поездки было участие в общественно-политическом мероприятии, но не лечение или отдых, в чем обвиняют детей и их родителей. По словам президента фонда, в поездке не могли участвовать больные дети, потому что им бы пришлось там работать.

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«Дорога из Клинцов в Москву — это восемь часов, потом пять часов — ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей... Ведь дети в Турции работали», — уточнила она, добавив, что по этой причине делегацию составили из юнармейцев, призеров олимпиад и молодых спортсменов с высокими достижениями.

Карлова напомнила, что под контролем фонда также множество других проектов, в частности медицинских, предназначенных именно для участия в них детей-инвалидов и детей из малоимущих семей. Из недавних примеров — покупка 400 подарков для новогодней елки в брянском театре.

В марте этого года благотворительный фонд имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова организовал для 50 детей поездку из Клинцов в турецкий город Демре. Оказалось, что делегатами были несколько детей местных чиновников, в том числе дочь мэра Олега Шкуратова. Кстати, по официальным данным, за 2017 год он заработал 66 млн рублей.

После волны критики, связанной с этой поездкой, клинцовские чиновники поспешили оправдаться перед общественностью.

По словам главы администрации города Александра Морозова, для поездки отбирались одаренные ребята, работающие волонтерами, коими как раз и являлись дети чиновников.

Он объяснил РИА «Новости», что список делегации составлялся в соответствии с требованиями фонда. Чиновник рассказал, что фонд имени Карлова просил сформировать делегацию из 50 юнармейцев, возглавляемую представителем муниципального образования. «Ну, соответственно, был глава (мэр города Клинцы Олег Шкуратов — «Газета.Ru»)», — отметил Морозов.

Он подтвердил, что в делегацию входила дочь мэра, но уточнил при этом, что она является спортсменкой, «неоднократным победителем областных и муниципальных соревнований».

Что касается еще нескольких детей рядовых сотрудников администрации, то и на их пребывание в Турции у Морозова нашлось объяснение. «У них тоже одаренные дети. Основываясь на том, что они еще состоят и в волонтерах, а был год волонтеров, был координационный совет, на основании координационного совета выбирали эти кандидатуры», — объяснил собеседник агентства.

Он также сообщил, что при формировании делегации даже речи не шло о том, чтобы в Демре поехали дети из малоимущих семей или дети-инвалиды.

Впрочем, несмотря на все доводы брянских чиновников, этот случай все же привлек внимание более высокопоставленных лиц. С обещанием наказать сотрудников администрации Клинцов уже выступил брянский губернатор Александр Богомаз. Он заявил, что поведение чиновников недопустимо с моральной точки зрения. По его словам, свой пост уже покинула замглавы горадминистрации Людмила Лубская.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова пообещала проверить достоверность информации об отправке на отдых детей чиновников и с этой целью уже направила обращение в Следственный комитет (СК), а также запрос в прокуратуру.

«Мы тщательным образом проверим информацию, но даже если она отчасти имеет место быть, то, безусловно, это недопустимо», — отметила омбудсмен.

Первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина назвала отправку чиновниками своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда аморальным поступком. Она подчеркнула, что таким людям не место во власти.

«Рассчитываю, что Александр Васильевич Богомаз сделает правильные выводы из произошедшего.

Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот.

Тех, кому надо помогать всем миром, кому сложнее, чем многим из нас», — приводит словам Баталиной пресс-служба партии.

Эту ситуацию прокомментировал также и член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. Он назвал недопустимым использование своего служебного положения и увеличение социальных преимуществ своих детей.

«Из всей этой истории с отправкой детей брянских чиновников в Турцию через благотворительный фонд надо сделать выводы — причем раз и навсегда. Думаю, нет смысла разбираться, по каким критериям они туда отбирались… Никакого отношения к соблюдению элементарных принципов социальной справедливости это не имеет», — написал Клинцевич на своей странице в фейсбуке.