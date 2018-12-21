Крушение Ан-26 в Конго: на борту были россияне. ОНЛАЙН

Между тем, источник портала La Libre сообщил, что помимо членов экипажа на борту находился груз весом 400 кг. Собеседник издания добавил, что Ан-26 мог упасть в водоем, так как взрыва и дыма на месте происшествия зафиксировано не было.

Другие источники La Libre отмечают, что техническое состояние самолета было неудовлетворительным. Перед взлетом члены экипажа якобы жаловались на перегрев двигателей грузового лайнера.