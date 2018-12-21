Крушение Ан-26 в Конго: на борту были россияне. ОНЛАЙН

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Агентство Reuters передает, что Ан-26 самолет был взят в аренду Национальной избирательной комиссией (CENI). Его арендовали для того, чтобы доставить избирательные бюллетени для предстоящих президентских выборов.
Между тем, источник портала La Libre сообщил, что помимо членов экипажа на борту находился груз весом 400 кг. Собеседник издания добавил, что Ан-26 мог упасть в водоем, так как взрыва и дыма на месте происшествия зафиксировано не было.
Другие источники La Libre отмечают, что техническое состояние самолета было неудовлетворительным. Перед взлетом члены экипажа якобы жаловались на перегрев двигателей грузового лайнера.
Как сообщил местной газете La Liebre Afrique неназванный авиаэксперт, пилоты регулярно жаловались на технические проблемы у Ан-26, который потерпел крушение в Конго. Он также не исключил, что на борту лайнера могли находиться дополнительные пассажиры, сидящие на полу самолета. Это связано с тем, что грузовая конфигурация салона не предусматривает кресел.
Тем временем, издание International Flight Network (IFN) сообщает, что Ан-26 был обнаружен утром в пятницу, 21 декабря, на склоне холма, расположенного недалеко от Киншасы. По данным портала, на борту находились 8 пассажиров. Никто из них не выжил.
IFN отмечает, что накануне грузовой самолет вылетел из города Чикапа, расположенного в 700 км от Киншасы. Борт направлялся в столицу Конго. Примерно в 35 км от Киншасы лайнер резко снизился на 1,5 тыс. метров. Издание не называет причин трагедии, однако отмечает, что во время аварии в столице ДКР шел дождь.
Американское издание Politico сообщает, что потерпевший крушение Ан-26 был выпущен в 1984 году. Лайнер перестал выходить на связь с диспетчерами вечером 21 декабря.
Тем временем, AFP со ссылкой на источники пишет, что жертвами аварии стали шесть человек. Предварительной причиной катастрофы собеседники агентства назвали плохие погодные условия.
По словам российского дипломата, в настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Он добавил, что Ан-26 авиакомпании GomAir потерпел крушение в 35 километрах от аэропорта Киншасы, столицы Конго. «Пока не известны имена и судьбы пилотов наших», — добавил Сентебов.
Разбившимся 20 декабря в Республике Конго грузовым самолетом Ан-26 управлял российский экипаж. Об этом ТАСС заявил российский посол в ДРК Алексей Сентебов. По предварительным данным, на борту лайнера находилось 23 человека. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.