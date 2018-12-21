Курсы валют$ 68.50 (+0.246) 78.17 (+0.058)
Москва: -8°C
Крушение Ан-26 в Конго: на борту были россияне. ОНЛАЙН

В Конго разбился Ан-26, которым управлял российский экипаж — онлайн

На борту потерпевшего крушение грузового самолета Ан-26 находились российские пилоты. Лайнер перестал выходить на связь вечером 20 декабря. Авария произошла недалеко от аэропорта столицы Конго. По предварительным данным, ее причиной стали плохие погодные условия. В самолете находились 23 человека. Жертвами крушения стали как минимум шесть человек, сообщают иностранные информагентства. «Газета.Ru» следит за последними новостями в онлайн-трансляции.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:09

Агентство Reuters передает, что Ан-26 самолет был взят в аренду Национальной избирательной комиссией (CENI). Его арендовали для того, чтобы доставить избирательные бюллетени для предстоящих президентских выборов.

17:01

Между тем, источник портала La Libre сообщил, что помимо членов экипажа на борту находился груз весом 400 кг. Собеседник издания добавил, что Ан-26 мог упасть в водоем, так как взрыва и дыма на месте происшествия зафиксировано не было.

Другие источники La Libre отмечают, что техническое состояние самолета было неудовлетворительным. Перед взлетом члены экипажа якобы жаловались на перегрев двигателей грузового лайнера.

16:50

Как сообщил местной газете La Liebre Afrique неназванный авиаэксперт, пилоты регулярно жаловались на технические проблемы у Ан-26, который потерпел крушение в Конго. Он также не исключил, что на борту лайнера могли находиться дополнительные пассажиры, сидящие на полу самолета. Это связано с тем, что грузовая конфигурация салона не предусматривает кресел.

16:37

Тем временем, издание International Flight Network (IFN) сообщает, что Ан-26 был обнаружен утром в пятницу, 21 декабря, на склоне холма, расположенного недалеко от Киншасы. По данным портала, на борту находились 8 пассажиров. Никто из них не выжил.

IFN отмечает, что накануне грузовой самолет вылетел из города Чикапа, расположенного в 700 км от Киншасы. Борт направлялся в столицу Конго. Примерно в 35 км от Киншасы лайнер резко снизился на 1,5 тыс. метров. Издание не называет причин трагедии, однако отмечает, что во время аварии в столице ДКР шел дождь.

Военно-транспортный самолет Ан-26 1 1
Виталий Аньков/РИА "Новости"
Военно-транспортный самолет Ан-26, архивный снимок
16:25

Американское издание Politico сообщает, что потерпевший крушение Ан-26 был выпущен в 1984 году. Лайнер перестал выходить на связь с диспетчерами вечером 21 декабря.

Тем временем, AFP со ссылкой на источники пишет, что жертвами аварии стали шесть человек. Предварительной причиной катастрофы собеседники агентства назвали плохие погодные условия.

16:21

По словам российского дипломата, в настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Он добавил, что Ан-26 авиакомпании GomAir потерпел крушение в 35 километрах от аэропорта Киншасы, столицы Конго. «Пока не известны имена и судьбы пилотов наших», — добавил Сентебов.

16:15

Разбившимся 20 декабря в Республике Конго грузовым самолетом Ан-26 управлял российский экипаж. Об этом ТАСС заявил российский посол в ДРК Алексей Сентебов. По предварительным данным, на борту лайнера находилось 23 человека. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.