Лучше бы не выпускали: как Буданову дали УДО

24 декабря 2008 года Димитровградский городской суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего полковника Юрия Буданова, который отбывал наказание в Ульяновской области за убийство чеченской девушки. На суде объяснили, что Буданов выполнил все требования закона: чистосердечно раскаялся, признал свою вину и отбыл 8,5 лет из десяти лет.

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До этого он подавал ходатайство четыре раза. В предпоследнем, которое он составил осенью 2008 года, экс-полковник просил освободить его, потому что вину свою он «признал в полном объеме». Помимо этого Буданов указал еще один мотив своего прошения: «Мой отец умирает, мать — тяжелобольная, прошу предоставить возможность попрощаться с родителями».

Представитель администрации димитровградской колонии, где бывший военный отбывал срок с сентября 2003 года, просил суд отказать в удовлетворении ходатайства, объясняя это тем, что «Буданов признал себя виновным только формально, в содеянном не раскаивается и в личных беседах говорит, что его осудили незаконно».

В то же время помощник прокурора просил удовлетворить прошение экс-полковника, потому что «осужденный в местах лишения свободы зарекомендовал себя положительно, а доводы о том, что Буданов не раскаялся, не подтверждаются».

Суд отметил, что Буданов отбыл более двух третей назначенного наказания, поощрялся 23 раза, не имел непогашенных взысканий, процессуальные издержки по делу погасил. Согласно представленной администрацией колонии характеристике, «мероприятия воспитательного характера осужденный посещает регулярно, реагирует на них правильно, принимает активное участие в общественной жизни отряда и колонии, в коллективе осужденных уживчив, поддерживает отношения положительной направленности, с администрацией вежлив, трудоустроен, содержится в облегченных условиях».

Впрочем, эти доводы все же не помогли Буданову выйти на свободу осенью 2008 года. Это произошло только зимой 2009 года, 11 января. По идее, его должны были отпустить 3 января, «но так как в это время в стране выходные дни, то автоматически срок, когда Буданов будет отпущен, переносится на 11 января», объяснили в суде.

Экс-полковника Буданова арестовали в 2000 году по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней жительницы Чеченской республики Эльзы Кунгаевой.

Преступление было совершено в период боевых действий. Через некоторое время обвинения в изнасиловании с Буданова сняли в связи с тем, что ответственность за это взял на себя другой фигурант дела. Тем не менее спустя три года полковника признали виновным по остальным пунктам и приговорили к десяти годам лишения свободы. Кроме того, его лишили Ордена мужества и воинского звания.

Буданов стал одним из первых российских военных, осужденных за совершение преступных действий в ходе чеченской кампании. Он заверял, что считал 18-летнюю жительницу селения Тангши-Чу снайпером одного из бандформирований и пытался выяснить у нее расположение боевиков. Бывший полковник, по его словам, приказал подчиненным доставить девушку в расположение полка. Там он и задушил ее во время допроса. Причиной Буданов назвал то, что Кунгаева оказала сопротивление и попыталась завладеть оружием. Хоть бывший военный и не отрицал своей вины на протяжении всего процесса, он настаивал на том, что в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта.

О жизни экс-полковника в колонии рассказала mk.ru журналистка из Ульяновска Наталья Полат. По ее словам, камера Буданова была похожа на армейскую казарму, хотя в тюрьме «чище и уютнее». Она отметила, что осужденные сами выбирали себе работу: выращивали овощи, пекли пирожки, ухаживали за свиньями. Со временем Буданов получил должность председателя спортивно-физкультурной секции. Экс-полковник также отвечал за культмассовые мероприятия: организовывал проведение Нового года, Рождества, Пасхи, 23 февраля.

Один из сокамерников Буданова делился своими воспоминаниям об экс-полковнике в личном микроблоге. «Днем Буданов был трезвый и молчаливый — в основном читал, разгадывал сканворды, и мы немного общались. А вот ночью, когда мы выпивали, то много разговаривали. Именно ночью, выпив, он был настоящий и рассказывал об ужасах той войны. Рассказывал, что многие воевали на пьяную голову или под наркотическим воздействием, потому как психика нормального человека не могла выдержать всего ужаса и зверства противоборствующей стороны. Именно по этой причине солдат часто меняли — чтоб не свихнулись. Командный офицерский состав меняли редко — важен был опыт», — писал он.

А вот у другого его сокамерника сложилось несколько иное представление о Буданове.

«Все знали, что Буданов насиловал ту чеченскую девушку, — глупо отрицать очевидное. Вероятно, поэтому долгое время его держали в одиночном изоляторе — ведь с такими на зоне не церемонятся. Позже его перевели в общую камеру, где он вел себя по-хамски.

Если надо драться — дрался, не задумываясь — с психикой у него и впрямь были нелады. За решеткой Буданов был смелым, потому что знал, что администрация за него всегда заступится», — рассказал mk.ru бывший заключенный.

В 2004 году, то есть спустя год пребывания в заключении, экс-полковник подал прошение о помиловании. Его ему одобрили, но выходить на свободу он вдруг резко передумал. Связано это с тем, что чеченская общественность была категорически против такого исхода событий. К примеру, Рамзан Кадыров, тогда еще будущий глава Чечни, предупредил, что в случае освобождения Буданова «мы найдем возможность воздать ему по заслугам».

В 2009 году, как уже отмечалось, Буданов вышел на свободу, но вольная жизнь продлилась недолго: через два года его застрелили на Комсомольском проспекте в Москве. Экс-полковник скончался от четырех пулевых ранений в голову.

Похороны Буданова на Новолужинском кладбище посетил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Тогда он потребовав вернуть семье застреленного экс-полковника Орден мужества, а ему самому — звание полковника.

«Смерть Буданова отомщена. Каждый день на Северном Кавказе убивают десятки боевиков. Буданов заплатил своей жизнью за неправильную государственную политику. Я надеюсь, что спецслужбы сделают вывод и найдут убийц», — говорил тогда политик «Газете.Ru».

В то же время ближайший соратник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов назвал убийство бывшего полковника «возмездием».

По подозрению в убийстве Буданова задержали исламского религиозного деятеля Юсупа Темерханова. Помимо убийства, ему вменили в вину незаконный оборот оружия. Спустя два года после смерти экс-полковника, в 2013 году, Темерханова осудили на 15 лет колонии. В процессе судопроизводства обвиняемый так и не признал свою вину.

В ноябре того же года два уголовных дела было возбуждено против адвоката Темерханова Мурада Мусаева. Ему инкриминировали подкуп свидетелей (в составе организованной группы, в деле есть и другие фигуранты) и вмешательство в деятельность суда с целью воспрепятствования правосудию.

По данным следователей, в январе 2013 года адвокат и его сообщники подкупили двух свидетелей по уголовному делу Темерханова, чтобы те дали ложные показания в суде. Более того, с конца 2012 по начало 2013 года обвиняемые «путем просьб, уговоров, угроз причинения вреда здоровью, а также используя иные формы воздействия», вмешивались в деятельность присяжных заседателей. В частности, отметили в Следкоме, она предлагали им отказаться от продолжения участия в рассмотрении уголовного дела об убийстве Буданова.

Впрочем, был подкуп или нет, Темерханову все равно предстояло провести в колонии 15 лет. Но в 2014 году после этапирования в Омскую область ему неожиданно стало плохо. Он впал в кому после приема пищи. Врачи сказали, что осужденный находился при смерти, но специалисты не могли понять, что стало причиной такого состояния. После того, как Темерханов вышел из комы, он еще долгое время пребывал в беспамятстве и не узнавал окружающих. Многие правозащитники тогда предполагали, что заключенного могли отравить.

Через год его физическое состояние значительно улучшилось. За это он благодарил местных врачей. Темерханов даже планировал жениться до или после освобождения. Он рассказал журналистам, что его невеста — уроженка Чечни — дала свое согласие на вступление с ним в брак еще до его заключения.

Этим планам не суждено было сбыться: Темерханов скончался 3 августа 2018 года в колонии. По словам адвоката Розы Магомедовой, ее подзащитный долго болел и находился в медсанчасти при колонии.

Смерть Темерханова стала для всех неожиданностью, потому что в последнее время он шел на поправку, отметила Магомедова. По ее словам, именно из-за проблем со здоровьем заключенного адвокаты довольно долго, хоть и безуспешно, пытались добиться его освобождения. Она предположила, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем и кишечником. К тому же Темерханов плохо перенес этапирование и был очень слаб, отметила она.

В этом деле Темерханова поддерживает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Есть веские доказательства непричастности Темерханова к убийству Буданова, об этом заявлял и его адвокат. Юсупа мы считаем жертвой и его последние слова на суде были «я непричастен к этому, я там не был, имейте совесть», — подчеркнул Кадыров.