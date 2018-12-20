«Местные группировки»: Путин рассказал о том, что было в ЦАР

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что убийство трех российских журналистов в июле в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) могли совершить местные группировки. В то же время он отметил, что достоверной информации об этом пока недостаточно.

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«По имеющимся данным на сегодняшний день, покушение совершили какие-то местные группировки. Насколько я представляю, там идет расследование, достоверных данных, к сожалению, пока нет, но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены», — сказал Путин.

Он также сообщил, что российская сторона контролирует эту ситуацию по дипломатическим каналам и надеется однажды узнать, что там произошло на самом деле. На данный момент, по словам президента, известно, что журналисты приехали в ЦАР без уведомления местных властей, как туристы.

Российский лидер назвал гибель журналистов большой трагедией и выразил соболезнования близким и коллегам погибших. Он в целом отметил большое количество трагедий, связанных с журналистами.

«Я думаю, что мы никогда не должны забывать, в том числе, и о журналистах, которые погибли на юго-востоке Украины, попав под обстрел, или тех, на которых фактически было совершено покушение, которых просто расстреляли. Об этих не забывайте, пожалуйста, тоже», — подчеркнул президент.

Глава государства также ответил на вопрос о так называемой частной военной компании «Вагнер» (деятельность ЧВК запрещена в РФ на законодательном уровне, а участие в них влечет уголовное преследование) в ЦАР. Он обратил внимание, что действия любой коммерческой структуры должны подчиняться законодательству РФ, но российские власти не вправе запретить охранную деятельность как таковую, потому что в этой сфере трудятся миллионы человек.

Журналист Орхан Джемаль, кинорежиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в ЦАР летом этого года. Их тела обнаружили местные военные 31 июля в 23 км от населенного пункта Сибю. Они скончались от огнестрельных ранений, полученных в результате обстрела их машины неизвестными людьми.

В живых остался только водитель автомобиля. Он рассказал, что нападение на съемочную группу произошло 30 июля около десяти часов вечера по местному времени. Слова водителя передал агентству Reuters мэр Сибю Анри Дэпеле. По его словам, преступники поджидали журналистов в засаде в кустах возле дороги. Он отметил, что «смерть (трех мужчин) была мгновенной».

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Центральноафриканское издание Palmares Centrafrique предположило, что российских журналистов могли допрашивать и пытать боевики одного из лидеров мусульманской группировки «Селека» Нуреддина Адама. Повстанцы этой организации контролируют окрестности двух городов, передает СМИ.

Анонимный источник в полиции сообщил Reuters, что при жертвах были найдены авиабилеты из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банги, а также пресс-карты «Известий». В то же время в российском издании сообщили, что их сотрудники не находятся в ЦАР. Позже стало известно, что все пресс-карты были просроченными.

Руководитель проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями» Андрей Коняхин объяснил РИА «Новости», что

российские журналисты прибыли в ЦАР для съемки документального фильма о жизни в этих местах. Он подтвердил, что съемочная группа работала без журналистской аккредитации. Позже появилась информация, что они снимали материал о действующей там ЧВК «Вагнер».

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в посольстве не знали о пребывании на территории ЦАР журналистов, и уточнили, что российские дипломаты взаимодействуют с центральноафриканскими правоохранительными органами и правительственными структурами для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на результаты первичного осмотра тел убитых россиян: на них отсутствовали следы пыток. Она также отметила, что на погибших журналистах не было бронежилетов с надписями, указывающими на то, что они являются сотрудниками СМИ.

«Было выяснено, что по неизвестным причинам россияне не обратились за каким-либо содействием, за получением журналистской аккредитации в местные соответствующие органы. Также выяснено, что журналисты, к сожалению, не воспользовались бронежилетами, касками с соответствующими надписями, которые бы подтверждали их принадлежность к прессе», — подчеркнула Захарова.

Она также назвала безответственными заявления Михаила Ходорковского по ситуации вокруг погибших журналистов. Она заявила, что «устала от вранья со стороны ЦУР (Центр управления расследованиями — «Газета.Ru») и его спонсоров».

«То якобы ооновцы организовывали безопасность российских журналистов, убитых в ЦАР, то якобы некий «Мартин» от местной миссии ООН предоставил группе транспортные услуги. И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в «полуправде», — отметила она.

Когда МИД и посольство занимались отправкой тел, Захаровой звонили родственники с вопросом, «почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы», рассказала представитель ведомства.

Она отвечала, что сейчас «не время выяснять отношения и, учитывая масштаб трагедии, российское посольство найдет деньги, независимо от того, кто должен был бы в этой ситуации оплачивать транспортировку тел».