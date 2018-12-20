Пока все спят: врачи насилуют пациенток под наркозом

Врач-реанимотолог одной из петербургских клиник изнасиловал трех пациенток, которые отходили от наркоза. Две из них являются несовершеннолетними. Об этом заявили представители медицинского учреждения.

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Как рассказали корреспонденту «Мойки78» в медучреждении, в полицию представители центра обратились самостоятельно: «Вчера произошло задержание нашего сотрудника. Мы самостоятельно, узнав о возможных противоправных действиях со стороны врача-реаниматолога, вызвали правоохранительные органы. Сами не стали разбираться».

Заявление в полицию также подала мать пострадавшей 16-летней школьницы. Затем к правоохранителям обратились соседки пациентки по палате — 17-летняя студентка и 21-летняя девушка, работающая кассиром в местном магазине.

По факту происшествия в отношении медика возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Согласно информации следствия,

19 декабря 58-летний сотрудник больницы воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток, находящихся в послеоперационной палате, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух пациенток, а третью изнасиловал.

Мужчина был задержан оперативниками и помещен под стражу. Однако через некоторое время он пожаловался на ухудшение здоровья и был доставлен в медучреждение, где он находится под охраной и на данный момент. Сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как пишет издание «Фонтанка», инцидент произошел в одном из гинекологических центров Санкт-Петербурга. По данным СМИ, задержанный медик имеет 35-летний стаж работы, а также состоит в Ассоциации анестезиологов и реаниматологов.

Похожее происшествие случилось этой осенью в Удмуртии. Врач одной из клиник Ижевска пригласил местную жительницу в ординаторскую на осмотр. Затем, как утверждает следствие, он воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил насильственные действия сексуального характера. Против медика возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование».

Изначально его поместили под стражу, однако позже он раскаялся и признал вину. Учитывая эти факторы, суд отпустил мужчину под домашний арест. 23 ноября прокуратура Удмуртии направила уголовное дело против врача в суд.

Еще одно изнасилование произошло в самарской клинике — виновником произошедшего, как и в Санкт-Петербурге, стал врач-анестезиолог. По данным СК, 2 августа 2017 года после проведения операции по коррекции груди медик изнасиловал девушку, которая находилась под общим наркозом.

Сам сотрудник больницы не стал отрицать факт произошедшего, однако настоял на том, что пациентка была в сознании и была не против полового акта.

«У нас на руках есть доказательства его невиновности. Это заключение экспертов — опытных анестезиологов, которые опровергают слова потерпевшей. Она говорит, что не могла кричать, двигаться и сопротивляться. Хотя все чувствовала. Юрий же сказал, что после операции прошло более трех часов, пациентка была в сознании, двигалась и тому подобное. Она была «за», а по окончании полового акта, сказала, что «все было хорошо». Слова моего подзащитного подтверждает экспертиза, результаты которой мы получили недавно», — пояснил порталу «КП-Самара» адвокат врача-анестезиолога Вадим Сафронов.

Он пояснил, что анализ дозы примененных в период операции препаратов показал, что пациентка должна была полностью прийти в сознание спустя полчаса после оперативного вмешательства. «Препараты, блокирующие двигательную функцию, ей не вводились, говорить она могла и говорила сразу после выхода из наркоза. А мой клиент зашел к ней спустя два часа, так что налицо попытка потерпевшей обмануть следствие», — считает юрист. По словам Сафронова, девушка также подала против его подзащитного иск о возмещению ущерба на сумму 1,5 млн рублей.

Летом 2018 года сообщалось, что материалы уголовного дела в отношении медика были переданы в суд.