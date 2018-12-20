Не ваше имя: Киев отобрал название у УПЦ

Депутаты Верховной рады одобрили закон, согласно которому религиозные организации, «руководящий центр которых находится в стране-агрессоре России», обязаны указывать в названии свою принадлежность. Речь идет о поправках в закон о свободе совести и религиозных организаций. Эта инициатива может лишить каноническую УПЦ Московского патриархата ее названия.

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Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявлял, что каноническую УПЦ будут называть «Российской православной церковью», поскольку «на Украине есть одна украинская православная церковь».

За новый закон проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В течение месяца после вступления закона в силу или гипотетического провозглашения другого государства «страной-агрессором» министерство культуры Украины сможет проверять религиозные организации.

Если у каких-то из них найдут куратора в стране-агрессоре, газета «Урядовый куръер» опубликует объявление о том, что эти организации должны сменить название с учетом закона.

На это время организациям дадут четыре месяца, религиозным общинам — девять месяцев.

Телеканал «112 Украина» отмечает, что для таких религиозных организаций будет существовать лишь одно ограничение: их служителям запретят пребывать в военных частях ВСУ, других военных формированиях, а также в местах их дислокации.

Тем временем спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей и верующих на Украине. Кроме ПА ОБСЕ, свое обращение Госдума также направит в другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы.

«Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания», — пояснил Володин.

По его мнению, ПА ОБСЕ давно пора оценить и прокомментировать действия Киева и заставить его прекратить давление на духовенство и прихожан. «На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы», — заявил председатель Госдумы.

Кроме того, Володин не исключил, что нижняя палата парламента может рассмотреть особый порядок получения гражданства для украинских священников, пострадавших за веру.

18 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что в настоящее время украинские православные верующие выбирают не между УПЦ МП и «новой церковью», а между Россией и Украиной. Глава республики отметил, что власти не будут оказывать давление на прихожан, которые захотят остаться в УПЦ, сохраняющей единство с Русской православной церковью: «Это их выбор, но этот выбор должен быть сознательным».

Порошенко, по его словам, понимает, что переход священнослужителей и прихожан в «новую украинскую церковь» из УПЦ не будет быстрым. В данный момент необходимо «не наделать ошибок», так как Россия, сказал Порошенко, хочет, чтобы на Украине началась «религиозная война», однако украинцам следует самим «выбрать дорогу к Богу».

Кроме того, он обратился к «отдельным радикалам» и предостерег их от захвата храмов, принадлежащих УПЦ МП. Глава государства заявил, что отбирать храмы у УПЦ «нельзя».

«Вы храмы отбираете не у Москвы, а у общины. Работать надо с общиной. Убедить надо и объяснить: если уже есть каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-то, переходите к нам», — сказал Порошенко.

15 декабря в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», в ходе которого было провозглашено создание «новой православной церкви Украины». Ее предстоятелем стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко). Ожидается, что 6 января в Константинополе он получит томос об автокефалии из рук патриарха Варфоломея.

Через несколько дней после «собора» стало известно, что государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с митрополитом Епифанием, в ходе которого напомнил о поддержке США религиозной свободы и суверенитета Украины.

«Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать [религию] по своему выбору», — подчеркивается в сообщении Госдепа, распространенном по итогам разговора.

Сам Епифаний заявил украинским СМИ, что «новая церковь» не будет находиться в подчинении Константинополя. «Мы слышим, что церковь не будет полностью автокефальной, что церковь будет в подчинении Константинополя. Но это неправда… Мы будем полноценной автокефальной церковью. То, что мы будем в составе Константинополя, это неправда. После вручения томоса мы будем самоуправляемой церковью, Нельзя даже вести и речи о том, что мы будем зависеть от Константинополя», — сказал Епифаний, добавив, что новая церковь будет поддерживать отношения с Константинополем.

В свою очередь, в РПЦ считают, что «новая церковь Украины» будет находиться в полной зависимости от Фанара.

«Все документы формулируются в Стамбуле, все бумаги согласуются там, туда даже не допускаются представители раскольнических структур, им просто приносятся готовые документы, которые они должны будут утвердить... Вокруг шеи затягивается удавка, и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке, они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений. Все ключевые решения должны быть согласованы со Стамбулом. И, собственно, что у них остается из их самостоятельности? Да, в общем-то, ничего», — сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.