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10 млн за дело: следователя задержали за взятку

Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки

По подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей задержана руководительница отдела по расследованию преступлений в области экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вера Рабинович. По данным Следственного комитета, она получила только половину основной суммы. Следователи считают, что за эти деньги Рабинович должна была способствовать передаче уголовного дела в суд.

Руководителя отдела по расследованию преступлений в области экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веру Рабинович задержали в аэропорту Самары. Ее подозревают в получении взятки, передает ФАН.

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По информации следствия, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали полковника полиции в ночь на 18 декабря в самарском аэропорту «Курумоч» сразу после получения ею 10 млн рублей. По предварительным данным, денежные средства были предназначены для принятия процессуального решения о направлении уголовного дела в суд.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) РФ, общая сумма взятки в деле самарского следователя составляет 20 млн рублей — перед задержанием Рабинович успела получить только половину суммы.

Однако в ФСБ ранее сообщили, что общее «вознаграждение» должно было составить 15 млн рублей.

«Двадцать миллионов рублей потерпевшему предложили заплатить за направление в суд уголовного дела, по которому он являлся потерпевшим. При передаче денег и муляжа денежных средств на общую сумму в 10 миллионов рублей посредников и высокопоставленную сотрудницу МВД задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Самарской области», — подчеркивается в сообщении Следкома.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подобные происшествия в структуре МВД случаются нередко. Так, 7 декабря в Москве были задержаны трое сотрудников ведомства, в частности, начальник 12-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве и начальник отделения управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД.

Они проходят по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей. Сообщается, что они получили деньги за «прекращение проверочных мероприятий» в отношении третьего лица. Задержанные действовали в составе преступной группы.

В последние годы сотрудники главного управления экономической безопасности МВД слишком часто для своих постов становились фигурантами уголовных дел. Одним из самых громких стало дело генерала Дениса Сугробова — экс-генерала МВД. «Дело Сугробова и Колесникова» возбудили 14 февраля 2014 года, а спустя неделю, 21 февраля, президент России Владимир Путин указом освободил первого от занимаемой должности. Звание генерал-майора полиции Сугробову присвоили в 36 лет.

Изначально основное обвинение выдвигалось именно в адрес Бориса Колесникова — заместителя экс-генерала. Сугробов же проходил как свидетель.

По версии следствия, в период с ноября 2013 до февраля 2014 года преступная группа совершила не менее 10 тяжких преступлений. В частности, офицеры предпринимали попытки спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина. При этом они нарушали статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

8 мая 2014 года Сугробова задержали и через неделю предъявили обвинение в организации преступной группировки, превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, а также в организации провокации взятки. Потерпевшими по этому делу признали гражданина Германии бизнесмена Владимира Райзвиха, экс-сити-менеджера Смоленска Константина Лазарева и бывшего директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика. Согласно материалам дела, последних двоих сотрудники МВД спровоцировали на получение взятки. Потерпевшей также признали чиновницу Росреестра Ольгу Жданову.

В июне 2014 года второй фигурант дела — заместитель экс-генерала Колесников — погиб. Бывший адвокат Колесникова заявила, что генерал подвергался физическому воздействию в СИЗО и дважды получил черепно-мозговую травму. По словам очевидцев процесса, на последнем перед гибелью заседании суда по вопросу продления ареста Колесников пребывал в полувменяемом состоянии и с трудом отвечал на вопросы судьи.

Следователи хотели закрыть дело Колесникова в связи с его смертью, но родственники обвиняемого настояли на его продолжении, пытаясь доказать невиновность офицера. Их план не осуществился — судья Мосгорсуда Елена Гученкова постановила признать Колесникова виновным в совершении преступления, прекратила уголовное дело и сняла арест с его имущества.

27 апреля 2017 года Мосгорсуд огласил приговор экс-генералу Сугробову и его подчиненным. Все восемь человек, в том числе погибший генерал Колесников, были признаны виновными.

Суд признал экс-генерала виновным во всех 19 преступных эпизодах. Сугробова приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Впрочем, через некоторое время Верховный суд снизил наказание для экс-генерала МВД, его бывшим подчиненным и гражданскому соучастнику. «Приговор Мосгорсуда изменить, смягчить приговор Сугробову по совокупности преступлений до 12 лет колонии строгого режима», — постановила судебная коллегия.