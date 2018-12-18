10 млн за дело: следователя задержали за взятку

Руководителя отдела по расследованию преступлений в области экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веру Рабинович задержали в аэропорту Самары. Ее подозревают в получении взятки, передает ФАН.

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По информации следствия, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали полковника полиции в ночь на 18 декабря в самарском аэропорту «Курумоч» сразу после получения ею 10 млн рублей. По предварительным данным, денежные средства были предназначены для принятия процессуального решения о направлении уголовного дела в суд.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) РФ, общая сумма взятки в деле самарского следователя составляет 20 млн рублей — перед задержанием Рабинович успела получить только половину суммы.

Однако в ФСБ ранее сообщили, что общее «вознаграждение» должно было составить 15 млн рублей.

«Двадцать миллионов рублей потерпевшему предложили заплатить за направление в суд уголовного дела, по которому он являлся потерпевшим. При передаче денег и муляжа денежных средств на общую сумму в 10 миллионов рублей посредников и высокопоставленную сотрудницу МВД задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Самарской области», — подчеркивается в сообщении Следкома.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подобные происшествия в структуре МВД случаются нередко. Так, 7 декабря в Москве были задержаны трое сотрудников ведомства, в частности, начальник 12-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве и начальник отделения управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД.

Они проходят по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей. Сообщается, что они получили деньги за «прекращение проверочных мероприятий» в отношении третьего лица. Задержанные действовали в составе преступной группы.

В последние годы сотрудники главного управления экономической безопасности МВД слишком часто для своих постов становились фигурантами уголовных дел. Одним из самых громких стало дело генерала Дениса Сугробова — экс-генерала МВД. «Дело Сугробова и Колесникова» возбудили 14 февраля 2014 года, а спустя неделю, 21 февраля, президент России Владимир Путин указом освободил первого от занимаемой должности. Звание генерал-майора полиции Сугробову присвоили в 36 лет.

Изначально основное обвинение выдвигалось именно в адрес Бориса Колесникова — заместителя экс-генерала. Сугробов же проходил как свидетель.

По версии следствия, в период с ноября 2013 до февраля 2014 года преступная группа совершила не менее 10 тяжких преступлений. В частности, офицеры предпринимали попытки спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина. При этом они нарушали статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

8 мая 2014 года Сугробова задержали и через неделю предъявили обвинение в организации преступной группировки, превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, а также в организации провокации взятки. Потерпевшими по этому делу признали гражданина Германии бизнесмена Владимира Райзвиха, экс-сити-менеджера Смоленска Константина Лазарева и бывшего директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика. Согласно материалам дела, последних двоих сотрудники МВД спровоцировали на получение взятки. Потерпевшей также признали чиновницу Росреестра Ольгу Жданову.

В июне 2014 года второй фигурант дела — заместитель экс-генерала Колесников — погиб. Бывший адвокат Колесникова заявила, что генерал подвергался физическому воздействию в СИЗО и дважды получил черепно-мозговую травму. По словам очевидцев процесса, на последнем перед гибелью заседании суда по вопросу продления ареста Колесников пребывал в полувменяемом состоянии и с трудом отвечал на вопросы судьи.

Следователи хотели закрыть дело Колесникова в связи с его смертью, но родственники обвиняемого настояли на его продолжении, пытаясь доказать невиновность офицера. Их план не осуществился — судья Мосгорсуда Елена Гученкова постановила признать Колесникова виновным в совершении преступления, прекратила уголовное дело и сняла арест с его имущества.

27 апреля 2017 года Мосгорсуд огласил приговор экс-генералу Сугробову и его подчиненным. Все восемь человек, в том числе погибший генерал Колесников, были признаны виновными.

Суд признал экс-генерала виновным во всех 19 преступных эпизодах. Сугробова приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Впрочем, через некоторое время Верховный суд снизил наказание для экс-генерала МВД, его бывшим подчиненным и гражданскому соучастнику. «Приговор Мосгорсуда изменить, смягчить приговор Сугробову по совокупности преступлений до 12 лет колонии строгого режима», — постановила судебная коллегия.