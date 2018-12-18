Дед Мороз умер на утреннике

Новогодний праздник в Кемерове закончился смертью Деда Мороза. Как сообщают местные СМИ, на празднике в детском саду «Тавосочка» во время выступления мужчина почувствовал резкую боль в груди. Актера отвели в кабинет местного доктора, но там ему стало еще хуже. В результате пенсионер скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу, врачи не смогли ему помочь.

Известно, что 67-летний мужчина состоял в родительском комитете детского сада и активно участвовал в жизни малышей.

Утренник проходил в средней группе в детсаду в Ленинском районе города, на представлении присутствовали дети в возрасте четырех лет, передает сайт VSE42.Ru. Родители пояснили журналистам, что мужчина выглядел как «человек преклонных лет».

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При этом в администрации города пояснили: отменять подобные мероприятия в связи с ЧП никто не собирается.

Отметим, что это не первый раз, когда люди, играющие зимнего волшебника, умирают на глазах у детей. Так, в 2013 году учитель труда, переодетый в Деда Мороза, скончался на школьном праздновании Нового года в селе Янгелька Агаповского района Челябинской области. Отмечалось, что у 59-летнего Михаила Ивлева во время выступления перед учениками младших классов оторвался тромб, отчего он умер мгновенно.

Однако бывает и так, что в трагедию праздник превращается не по естественным причинам — из-за подорванного здоровья Деда Мороза —, а в ходе конфликтов на почве дурного характера «доброго волшебника». Например, в том же 2013 году в Якутске на корпоративе был найден мертвым мужчина в костюме Деда Мороза.

Как сообщается, к концу праздника сотрудники фирмы разошлись по домам, в столовой остались несколько гостей. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина, исполнявший роль зимнего сказочника, размахивая ножом, угрожал оппонентам убийством.

Чтобы успокоить разбушевавшегося Деда Мороза, гости связали ему руки и ноги веревкой. Кроме того, его сожительница завязала мужчине рот шарфом, так как он громко кричал.

Оставив мужчину связанным в тамбуре столовой, женщина отправилась провожать гостей и, вернувшись, обнаружила его мертвым, сообщало издание «Труд». Предположительно, он умер от того, что захлебнулся рвотными массами.

В 2013 году погиб еще один Дед Мороз погиб. Тогда удар ножом в грудь получил мужчина, который пришел поздравить знакомых с Новым годом в подмосковном Орехово-Зуеве. Как сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области, 30-летний местный житель Дмитрий и его 29-летняя гражданская супруга Евгения, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, в ночь на 1 января вместе с семилетней дочерью пришли в гости к давней знакомой Светлане.

Вместе с женщиной в ее квартире проживал 30-летний Шавлег Гошадзе, неработающий уроженец Грузии, которого также приехал навестить 27-летний младший брат по имени Коба. Во время всеобщего веселья Дмитрий обратил внимание на то, что его жене уделяют слишком много внимания. Завязалась ссора, братья стали заступаться друг за друга. В итоге Дмитрий попросил жену увести дочку домой и уложить спать, а сам остался в квартире.

Решив разобраться «по-мужски», гость и два брата вышли на лестничную площадку, где и завязалась драка. По версии следствия, Шавлег нанес удар кухонным ножом Дмитрию в грудь и оставил умирать, закрыв перед смертельно раненым дверь квартиры. Пострадавшего заметил один из жильцов дома, который вызвать «скорую». Однако Дед Мороз умер до ее приезда.

Испорченный детский праздник прошел в 2012 году и в поселке Иваново, где в разгар утренника умерла лошадь Деда Мороза. Предположительно, животное испугалось громких звуков музыки из колонок.

Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел на площади, на глазах у детей, которые пришли на праздник. Наряженный конь, услышав громкую музыку из динамиков на площади, попытался высвободиться из-под седока и встал на дыбы.

После этого животное забилось в конвульсиях и за несколько секунд околело. Чтобы убрать тело, на место происшествия были экстренно вызваны ветеринары и соответствующие службы.