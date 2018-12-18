«Сын должен ответить за это ужасное преступление»

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к девяти годам и восьми месяцам заключения одного из подростков, напавших на учеников школы №127, в результате чего пострадали 15 человек. Также удовлетворены иски 26 потерпевших на сумму более 10 млн рублей.

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Приговор был оглашен в открытом режиме, однако весь процесс, начавшийся в октябре, был закрытым, поскольку фигурантом дела был несовершеннолетний.

На последнем заседании по делу о резне в пермской школе гособвинитель Екатерина Кашина запросила для обвиняемого 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии.

Кроме того, прокурор заявила, что подростка необходимо направить на принудительное лечение и поместить под наблюдение врача-психиатра.

«Согласно заключению экспертов, он был признан вменяемым, но при этом у него имелось психическое расстройство, в соответствии с которым он нуждается в принудительном лечении и наблюдении у врача-психиатра», — пояснила Кашина.

Также она отметила, что обвинение просит удовлетворить иски потерпевших в заявленном размере и взыскать с подсудимого заявленные требования в пользу гражданских истцов.

Как сообщил адвокат подсудимого Степан Овчинников, в ходе заседаний подросток несколько раз раскаялся в преступлении, извинился перед родителям пострадавших детей, своими родителями, а также учителями школы №127.

Второй подросток, участвовавший в нападении, был признан невменяемым и направлен на лечение.

Напомним, инцидент произошел 15 января нынешнего года. Два 16-летних подростка — один действующий, а второй бывший ученик этой школы — пришли в учреждение с ножами. Юноши зашли в класс, где проходил урок у четвероклассников, и стали наносить удары детям. Также 17 тяжелых ранений получила учительница труда Наталья Шагулина, которой, тем не менее, удалось вывести свой класс из помещения. Оставшись одни, подростки ударили друг друга ножом в шею. Вскоре их задержала полиция.

В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы. Учительница и два ученика получили серьезные ранения и были прооперированы.

По данным МВД, один из нападавших подростков состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Ученик школы №127 рассказал, что юноша отличался агрессивным поведением. Он несколько раз уходил из дома из-за проблем с родителями, которые возникали у подростка на почве увлечения компьютерными играми на грани зависимости. По словам знакомого, нападавший также принимал наркотики и якобы пытался покончить с собой.

Очевидцы нападения на пермскую школу позже рассказывали, что один из подростков в день инцидента неоднократно заявлял, что он «пришел сюда, чтобы сдохнуть».

После случившегося родители учеников школы №127 предъявили претензии сотрудникам образовательного учреждения, которые, по их мнению, должны были предотвратить нападение.

«Мы хотим привлечь к ответственности всех виновных в произошедшем. Ведь, например, неадекватное поведение одного из нападавших прослеживалось давно.

В школе знали, что он вел деструктивный образ жизни. Состоял на учете в ПНД. Школа никаких мер не принимала. Хотя из спортивного клуба этого парня отчислили еще три года назад.

У нас в школе есть и психолог. Занимался ли он этим учеником — будем выяснять», — рассказала Екатерина Саттарова, мать школьника, находившегося в классе, куда ворвались вооруженные ножами парни.

Родители также обратили внимание, что через турникет на входе в школу может пройти любой желающий. По мнению Саттаровой, такая мера безопасности является недостаточной. Кроме того, она рассказала, что охрана не вызвала полицию — о ЧП правоохранителям сообщили сотрудники торгового центра, куда прибежали испуганные дети.

Наконец, родители нападавших тоже должны были видеть состояние своих детей, отмечала Саттарова.

Отец одного из нападавших подростков позднее принес извинения пострадавшим детям и их родителям.

«Я хотел бы попросить прощения у родителей и детей. Я очень сожалею, что это произошло. Мой сын виноват и должен ответить за это ужасное преступление. И я сейчас молюсь об одном: чтобы все детки поправились, чтобы все остались в здравии», — сказал мужчина.