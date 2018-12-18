Не в Киеве дядька: у Порошенко нашли родню в России

Журналисты нашли родственников высокопоставленных украинских политиков в России. Как сообщает «Страна.ua», Юлия Львовна Порошенко, жена старшего сына украинского президента Алексея Порошенко, родилась в России и до смены фамилии у нее было российское гражданство. Отмечается, что Юлия Порошенко была прописана вместе с родителями в Санкт-Петербурге. По имеющимся данным, ее мать работает в Ассоциации банков Северо-Запада, а отец Лев Алиханов — военный на пенсии. В издании также узнали, что дядя и тетя Юлии Порошенко живут в Крыму и принимали участие в голосовании на референдуме по присоединению полуострова к России.

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СМИ также обнаружили российских родственников главы украинского министерства иностранных дел Павла Климкина. В 2015 году он во второй раз женился на Марине Михайленко, которая работает в администрации президента Украины.

Журналистам удалось выяснить, что она является дочерью советского генерал-майора Юрия Васильевича Михайленко. По их данным, в 2014 году он был награжден медалью «За возвращение Крыма» и в настоящее время живет на полуострове.

Также в издании смогли обнаружить российских родственников других высокопоставленных украинских чиновников. К примеру, журналисты выяснили, что у главы военной операции на Донбассе Сергея Наева есть младший брат Максим, который живет в Крыму и руководит пенсионным отделением в почте. Ранее сообщалось, что министр энергетики Украины Игорь Насалик женат на россиянке Гюзель (Гузаль) Насалик.

Отметим, что ранее Порошенко поручил СБУ проверить, есть ли у кого-либо из госслужащих Украины родственники с российским гражданством. При наличии достаточных оснований глава государства грозил их увольнять, напоминает Nation News.

«Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих госслужащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и я буду иметь основания, за мной дело не станет», — заявил Порошенко.

Как сообщил RT источник в Службе безопасности Украины, в первую очередь проверить планируется руководителей правоохранительных органов, судей, высокопоставленных чиновников и депутатов.

«Они должны указать, есть ли у них родственники в Крыму, как часто общаются и посещают полуостров. Проверят их счета в банках и транзакции. Потом проверить должны всех остальных», — сказал представитель украинской спецслужбы.

Решение Порошенко официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерным.

«То есть когда Порошенко выгодно изображать жертву перед мировым сообществом, крымчане — это «жертвы оккупации», а когда перед выборами надо продемонстрировать бурную деятельность для внутреннего потребления, жители Крыма резко становятся злобными россиянами?

Нереальное лицемерие!», — написала Захарова в своем фейсбуке.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что Киев пытается отстранить от государственной службы неугодных нынешним властям людей и для этого затевает проверку всех чиновников на наличие у них родственников, проживающих на полуострове.

«Никто даже рот не откроет в защиту тех чиновников, у кого есть родственные связи в Крыму. А значит, один выстрел — два попадания: и поддержка политических устоев, и «отстрел» неугодных. Наверное, Порошенко в этом плане мнит себя великим стратегом, но ничто не ново под луной. Еще в 1950-е в США была похожая охота на ведьм», — заявил он RT.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по статье «госизмена» в отношении заместителя главы внешней разведки ведомства Сергея Семочко. У его гражданской жены и дочери оказались российские паспорта, сообщали украинские СМИ со ссылкой на материалы суда в начале декабря.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после народного референдума. В Киеве, однако, его результаты не признают и считают полуостров «временно оккупированной территорией». Москва, ссылаясь на результаты референдума от 16 марта 2014 года и договор о принятии Крыма и Севастополя в Россию от 18 марта, считает город субъектом Российской Федерации.