Обыски в ГГРУ: у геологов откопали наркотики и оружие

В общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли наркотики и оружие. Об этом сообщает пресс-служба РГГРУ.

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По данным пресс-службы, спецмероприятия «по предупреждению правонарушений» проводили сотрудники МВД и Росгвардии. Проверялось общежитие, расположенное в доме 8/1 на улице Волгина. Изъятое оружие оказалось травматическим. По этому факту началась проверка. В сообщении также отмечается, что на данный момент специальные мероприятия завершены, студенты, у которых не найдено запрещенных предметов, вернулись к занятиям, а университет работает в штатном режиме.

В МВД России заявили, что правоохранители задержали не более 20 человек. При этом точное количество задержанных неизвестно.

Как пояснили в ведомстве, обыски проходили в рамках профилактической работы при сопровождении Росгвардии. В прошлом месяце такая же проверка прошла в общежитии Российского университета дружбы народов.

«Это профилактические работы. В прошлом месяце то же самое было в РУДН. Обнаружены порошок и трава в небольшом количестве, но наркотики это или нет — установит экспертиза. Также было обнаружено травматическое оружие», — передает ФАН слова анонимного источника в МВД.

В полиции также пояснили, что у большинства задержанных было разрешение на ношение оружия, однако правила хранения травматических пистолетов были нарушены.

В администрации университета обыски объяснили розыском неких людей, которые ночевали неподалеку от общежития. «Это обыкновенный рейд. Сотрудники пришли в районе пяти-шести утра. Возле общежития есть детский сад, там ночевали какие-то люди, их ищут теперь по соседним зданиям», — сказал представитель вуза РБК. Он утверждает, что после обысков никого из студентов не задержали.

Между тем ряд СМИ опубликовал интервью со студентами вуза, которые рассказали, что обыски проходили в грубой форме. По их словам, задержанные студенты — выходцы из Ингушетии.

Так, один из учащихся анонимно рассказал, что с выходцами из Ингушетии в их общежитии случались инциденты, в частности, рядом со зданием происходила стрельба. Он сам два месяца назад обращался по этому поводу в полицию, пояснил студент. По его словам, сотрудники Второго оперативного полка МВД по Москве задержали около 200 человек, большинство из которых — ингуши.

Активист «Союза коммунистической молодежи» Дмитрий Ульянов также рассказал «Медиазоне», что узнал об обысках от 18-летнего Артема Грибуля, который учится в ГГРУ и состоит в союзе.

Когда Ульянов приехал к общежитию, он увидел семь автозаков, пять из которых были переполнены задержанными. Молодой человек рассказал, что автозаки направились к ОВД «Черемушки».

По оценке Ульянова, там из автобусов в отдел завели около 100–120 человек, остальных задержанных — предположительно, 40–50 человек, — доставили в отдел «Обручевский».

Другой студент вуза, ставший непосредственным свидетелем обысков, рассказал, что правоохранители пришли в общежитие около семи утра, выбили двери в некоторых комнатах.

Всех студентов вывели в коридор, не дав одеться, и поставили лицом к стенке; несколько человек получили удары дубинкой. Из разговоров правоохранителей учащиеся поняли, что они якобы ищут оружие и наркотики, и «у некоторых людей что-то они нашли». При этом студенты рассказали, что рейды проходили не на всех этажах, жильцы некоторых комнат в общежитии в это утро спали спокойно.

Начальник отдела по связям с общественностью университета Светлана Лучко, комментируя произошедшее, сообщила, что изначально были задержаны меньше 20 человек, часть из них отпустили. Студенты были арестованы «не по национальному признаку, а с точки зрения профилактических мер», подчеркнула она.

Новость также прокомментировал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В пресс-службе постпредства Ингушетии в Москве подтвердили, что среди задержанных есть студенты из республики. Евкуров поручил подчиненным выяснить обстоятельства случившегося и установить личности задержанных. Ситуация находится на контроле вице-премьера правительства республики — постпреда региона в Москве Алихана Цечоева.