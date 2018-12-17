Лечись и не плати: Минздрав объяснил россиянам их права

Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно. Россиянам, согласно ей, должны бесплатно оказывать первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, которая предполагает профилактику, диагностику и лечение заболеваний.

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Также пациенты вправе бесплатно получать высокотехнологичную медицинскую помощь с применением новых методов лечения, а также скорую медпомощь при травмах, несчастных случаях и других состояниях, при которых необходимо срочное медицинское вмешательство.

В ведомстве напомнили, что граждане могут бесплатно воспользоваться медицинской реабилитацией, экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), химиотерапией злокачественных заболеваний и профилактическими мероприятиями, а также пройти диспансеризацию.

Бесплатно должна проводиться и дородовая диагностика нарушений у ребенка — так же, как и скрининг до пяти наследственных заболеваний и аудиологический скрининг у новорожденных.

Для россиян к тому же бесплатны назначение и применение в стационарах лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания.

Не нужно платить и за размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям. В документе также подчеркивается, что бесплатное спальное место в палате и питание в стационаре предоставляется родителю или законному представителю госпитализированного ребенка до четырех лет.

Бесплатна также транспортировка стационарных пациентов для проведения диагностических исследований, если их невозможно провести в конкретном медучреждении.

Документ был выпущен после того, как 10 декабря Общероссийский народный фронт обнародовал результаты опроса, посвященного доступности медпомощи в России. Выяснилось, что

в 2018 году почти четверть медицинских работников сталкивались с неформальными распоряжениями руководства государственных клиник предлагать пациентам платные медицинские услуги.

ОНФ опросил четыре тысячи медицинских работников из разных регионов страны. Опрос проводили с 26 октября по 5 ноября. Респондентам предлагали ответить на вопрос, сталкивались ли они «с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?». Утвердительно на него ответили 24,5% медиков, причем в отдельных регионах процент ответивших положительно был существенно выше. Так, в Липецкой области подобные директивы получали 50% врачей и других медработников, а в Мурманской и Вологодской — около 40%.

19,8% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, известны ли им случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам. В ОНФ уточнили, что вопрос относился к ситуациям, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные услуги.

Более половины опрошенных медиков уверены: в 2018 году доля платных медицинских услуг в государственных больницах и поликлиниках увеличилась. Противоположного мнения придерживаются 7,2%, а остальные полагают, что за год ничего не изменилось. В прошлом году около 30% были уверены, что все осталось как прежде.

В конце декабря 2017 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что доля платных услуг на российском рынке не увеличивается: в течение последних лет она составляет 19-20%.

«И в основном это амбулаторные услуги, а доля стационарной (платной) помощи наоборот уменьшается. Прирост платной помощи с начала 2000-х годов ежегодно составлял 40-45%, к 2010-му — около 20%, сейчас он уже мизерный – 4%.

Мы не держим тренд на введение платных медицинских услуг», — подчеркнула глава ведомства.

По информации Росстата, в 2016 году рынок платных медуслуг составил 572 млрд руб. Там отметили, что с каждым годом объем платной медицинской помощи на душу населения растет: 3248 руб. — в 2014 году, 3609 руб. — в 2015-м и 3903 руб. — в 2016 году.

В ОНФ считают, что рост объема платной помощи в государственных клиниках спровоцирован кадровым дефицитом и низкими тарифами ОМС. Того же мнения придерживаются и сами опрошенные врачи: на вопрос «Являются ли тарифы ОМС достаточными?» утвердительно ответили только 15,6%, 20,7% затруднились с ответом, а оставшиеся 63,7% уверены, что тарифы слишком низкие.

В ходе опроса медики также отметили, что пациенты вынуждены ждать проведения диагностических исследований слишком долго. Более половины опрошенных заявили, что не соблюдаются сроки ожидания рентгенологических, включая маммографию, ультразвуковых и функциональных исследований. 59% рассказали, что пациентам приходится больше положенного ждать компьютерную и магнитно-резонансную томографию и ангиографию.