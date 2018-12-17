«Театральное» дело. Малобродский вернулся из кардиоцентра. LIVE

Судья Ирина Аккуратова вошла в зал судебного заседания, процесс начался. Малобродский сообщает, что забыл справку о выписке из кардиоцентра дома. Тогда Аккуратова интересуется, здоров ли он и может принимать участие в заседании. Продюсер отвечает удтвердительно.

Далее прокурор начинает читать материалы дела. Он берет в руки 53 том, в котором содержатся протоколы обыска — в том числе в театре «Гоголь-центр». Госзащитник зачитывает лишь названия документов.