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«Театральное» дело. Малобродский вернулся из кардиоцентра. LIVE

Что скрывают материалы дела «Седьмой студии»: онлайн

Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский (слева) и Юрий Итин и Софья Апфельбаум (справа) РИА «Новости»/Коллаж «Газета.Ru»
Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский (слева) и Юрий Итин и Софья Апфельбаум (справа)
Мещанский районный суд Москвы возобновил процесс в отношении сотрудников «Седьмой студии» после почти двухнедельного перерыва. Он был связан с тем, что один из фигурантов дела Алексей Малобродский находился в московском центре кардиологии. Предполагается, что сегодня суд продолжит изучение материалов уголовного дела. «Газета.Ru» следит за заседанием в онлайн-трансляции.
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14:59

В 53 томе также содержатся: документы по изготовлению скамеек для зрителей постановки «Сон в летнюю ночь», товарные накладные и другие организационные финансовые документы.

14:51

В зале собрались десятки слушателей. Если на предыдущих заседаниях аудитории набиралось лишь на пару скамеек, то сегодня места практически не осталось.

13:39

Судья Ирина Аккуратова вошла в зал судебного заседания, процесс начался. Малобродский сообщает, что забыл справку о выписке из кардиоцентра дома. Тогда Аккуратова интересуется, здоров ли он и может принимать участие в заседании. Продюсер отвечает удтвердительно.

Далее прокурор начинает читать материалы дела. Он берет в руки 53 том, в котором содержатся протоколы обыска — в том числе в театре «Гоголь-центр». Госзащитник зачитывает лишь названия документов.

14:35

Всех участников процесса пригласили в зал суда. Вскоре начнется процесс.

14:30

В ходе процесса уже были допрошены Серебренников, Малобродский и экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум. Никто из них вину не признал. Затем суд начал оглашать материалы уголовного дела — на данный момент исследовано лишь пятая их часть. Всего в деле 258 томов. По словам защитников фигурантов, документы по «театральному» делу представлены выборочно и неточно.

Седьмая студия
РИА "Новости"
Режиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум (справа налево), обвиняемые в хищении денежных средств, на слушании по уголовному делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы, ноябрь 2018 года
14:21

В СК и прокуратуре признали, что «Седьмая студия» действительно провела все мероприятия, на которые были выделены средства. Тем не менее, согласно обвинительному заключению, Серебренников и Итин «создали устойчивую сплоченную организованную группу», вовлекли в нее остальных фигурантов, чтобы похитить бюджетные средства. «В Министерство культуры они предоставляли финансовые и творческие отчеты с заведомо недостоверными сведениями», — заявлял прокурор Олег Лавров.

14:15

К назначенному времени начала заседания прибыли все участники судебного процесса за исключением Кирилла Серебренникова. Режиссера привозят в суд на машине судебных приставов.

14:13

Все они обвиняются в хищении 133 млн рублей, которые в 2011–2014 годах были выделены на популяризацию современного искусства в рамках проекта «Платформа». Тем не менее, по словам адвокатов обвиняемых, на самом деле объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 млн рублей. При этом данные средства были потрачены на театральные постановки.

14:07

Напомним, что помимо Малобродского по «театральному» делу также проходят режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-бухгалтер организации Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Дела в отношении двух последних выделены в отдельное производство — Масляева признала свою вину и заключила сделку со следствием, а Воронова покинула Россию и была объявлена в международный розыск. Отметим, что обвинение построено именно на показаниях Масляевой.

Серебренников седьмая студия 2
Владимир Астапкович/РИА "Новости"
Бывший главный бухгалтер театральной труппы "Седьмая студия" Нина Масляева во время заседания Пресненского суда Москвы, 25 мая 2017 года
13:55

Заседание должно начаться в 14:00 по Москве, однако не исключено, что старт процесса будет задержан.

13:49

Предыдущие три заседания были перенесены в связи с госпитализацией одного из фигурантов уголовного дела — экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Еще в СИЗО у него начались проблемы с сердцем. В начале декабря в тяжелом состоянии его доставили в московский кардиологический центр им. Мясникова.

Как сообщили ТАСС в больнице, Малобродского выписали еще 14 декабря. По словам его адвоката Ксении Карпинской, хотя состояние продюсера все еще неважное, оно не должно помешать заседанию в понедельник.

Алексей Малобродский
Евгений Биятов/РИА "Новости"
13:45

Добрый день! «Газета.Ru» приветствует всех заинтересованных в судьбе «театрального» дела. Сегодня Мещанский суд Москвы после почти двухнедельного перерыва возобновит процесс в отношении сотрудников «Седьмой студии», которые обвиняются в хищении многомиллионной суммы, выделенной Министерством культуры на проект «Платформа». Мы будем следить за заседанием в онлайн-режиме и сообщать вам о самом важном.