Кедровый треугольник: в Томской области навернулся вертолет

Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Томской области. Как сообщили в МЧС, жесткая посадка была совершена около 14 часов по местному времени (10 по мск) в городе Кедровый на вертолетной площадке промзоны. Судно, совершавшее рейс из села Каргасок в Кедровый, вероятно, готовилось совершить посадку, но из-за сложных метеоусловий не справилось с маневром, опрокинулось на бок и разрушилось, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в экстренных службах.

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Вертолет принадлежал авиакомпании «Ельцовская». Он перевозил вахтовиков-нефтяников с Майского месторождения на западе области. «Майское» разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащая индийской ONGC Videsh. Площадь лицензионных участков Imperial Energy в Томской области составляет 11 038,2 кв. км.

В аварийном Ми-8 находились рабочие и специалисты компании «Норд империал» (входит в состав индийской госкорпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Иностранцев, по предварительным данным, на борту не было.

Всего вертолет перевозил 25 человек: трех членов экипажа и 22 вахтовика. В результате аварии никто не погиб, но есть раненые.

Как сообщает Tomsk.ru со ссылкой на региональное управление МЧС, в результате аварии пострадали пять человек. Четверо из них получили травмы легкой степени тяжести, один человек — средней. Они направлены в больницу города Кедровый.

По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», все пятеро пострадавших — жители Сибири: три человека из Томска, один из Новосибирска, еще один — из города Кедровый.

Предварительной причиной жесткой посадки пока называется поломка стойки шасси.

По факту ЧП Следственный комитет начал доследственную проверку.

Отметим, что это не первая жесткая посадка вертолета в регионе. Так, в 12 февраля вертолет санавиации Ми-8 совершил жесткую посадку в 20 км от города Стрежевой. На борту находились три члена экипажа, а также фельдшер и полицейский, сопровождавшие пациентку — жительницу одной из деревень Александровского района. По информации РИА «Томск»,

женщина находилась в неуравновешенном психическом состоянии. «Разнесла полдома, ободрала все стены, сожгла все вещи, разобрала печку, голая по деревне бегала. Вызвали санавиацию, мало ли — она же могла что-то с собой сделать»,

— рассказала агентству старший техник метеостанции Прохоркино, откуда вылетел борт.

Аварийную посадку Ми-8 совершил в 42 км юго-восточнее села Александровское. Под обломками вертолета были обнаружены тела двух членов экипажа — второго пилота и бортмеханика. Трое выживших пассажиров и командира воздушного судна вертолетами доставили в городскую больницу Стрежевого. Все пострадавшие находились в тяжелом состоянии, но выжили и до конца марта выписались из госпиталя.

Следователи считают, что крушение вертолета могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна либо ошибки пилотирования.

20 июня 2017 года тоже Ми-8, но принадлежавший авиакомпании «Алтайские авиалинии», совершил жесткую посадку в том же Кедровом, где произошла сегодняшняя авария. Борт следовал по маршруту аэропорт Кедровый — Шингинское месторождение. На борту воздушного судна находились три члена экипажа, пострадавших не было.

Ранее Ми-8, следовавший по маршруту Чажемто — Парабель, совершил вынужденную посадку около райцентра Колпашево. Инцидент произошел 12 ноября 2016 года. Пилоты были вынуждены приземлиться из-за сработавших аварийно-пожарных баллонов. На борту воздушного судна находились 21 пассажир, четыре члена экипажа и груз, в результате происшествия никто не пострадал.

16 июня 2016 года вертолет авиакомпании «Авиа-Сибирь» совершил аварийную посадку неподалеку от города Кедровый. На борту было 22 пассажира и три члена экипажа. Информации о пострадавших не было, но к медикам в город Кедровый доставили четырех человек, в том числе трех членов экипажа для освидетельствования.