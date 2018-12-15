Предстоятель «всея Украины»: кто поедет в Стамбул за томосом

Главой «новой церкви» на Украине избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, служивший ранее епископом неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Новая церковная структура, которая также была создана на «объединительном соборе» в Киеве, получила название Автокефальной поместной церкви, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По завершении «собора» избранный глава новой украинской церкви вышел на сцену на Софийской площади. Его представил президент Украины Петр Порошенко.

«Разрешите представить новоизбранного предстоятеля — митрополита Киевского Епифания. Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос (об автокефалии — «Газета.Ru»)», — сказал Порошенко со сцены на Софийской площади.

Он заявил, что этот день «войдет в историю» как день создания автокефальной поместной украинской церкви.

В то же время заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил НСН, что на роль главы новой украинской церковной структуры избрали малоизвестного и не авторитетного деятеля из лагеря патриарха-раскольника Филарета Денисенко. Кипшидзе назвал Епифания марионеточной фигурой, которая будет управляться политическими силами, затеявшими на Украине церковный раскол.

15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», целью которого было создание единой церковной структуры на Украине. Как планируют украинские власти, именно эта структура сможет получить от Константинопольского патриархата томос об авфтокефалии. Мероприятие прошло за закрытыми дверями. Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в нем. Впрочем, отдельные представители структуры, по сообщению украинских СМИ, на собор все же прибыли.

Предстоятель канонической УПЦ Московского патриархата осудил вмешательство политиков церковные в дела, подразумевая, прежде всего, действия Петра Порошенко.

«Если бы политики не вмешивались, мы бы уже давно объединились. А они вмешиваются и еще больше нас разделяют. Потому что они подходят к церковной жизни и решают церковные проблемы с помощью политических лекал, а они не подходят к церковной жизни. Церковная жизнь совершенно другая», – заявил митрополит Онуфрий телеканалу «Первый казацкий».

Кстати, это не первое событие церковной жизни Украины, которое Порошенко называет «историческим». То же самое он говорил и о подписании с патриархом Константинопольским Варфоломеем соглашения о сотрудничестве между сторонами, которое состоялось 3 ноября.

Украинский лидер тогда написал в своем твиттере, что подписанный в Турции документ якобы завершает процесс предоставления томоса по всем правилам православной церкви.

«Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь», — отметил он в сообщении. Президент также поблагодарил патриарха и Синод за «очень важное и мудрое решение».

Возвращаясь к «объединенному собору», стоит сказать, что ажиотаж вокруг этого мероприятия вызван стараниями украинских властей и неканонической церковной структуры до конца года получить томос об автокефалии украинской церкви. Получить его может только предстоятель «объединенной» церкви.

После решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церковной структуре на Украине два месяца назад Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, в том числе на Украине и в Белоруссии. Этот шаг Константинопольского патриархата в РПЦ назвали «расколом».

Тогда же Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также восстановил ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

«Отменить юридическую силу синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило патриарху Московскому через икономию (принцип богословия и решения актуальных церковных вопросов — «Газета.Ru») право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии», — указали в сообщении, размещенном на официальном сайте Константинопольской церкви по итогам трехдневного Синода в Стамбуле.

Синод РПЦ посчитал отмену Константинополем акта 1686 года политически мотивированным.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион уверен, что Константинополь уже утратил право называться координирующим центром православия. В то же время в РПЦ выразили надежду, что константинопольский патриархат изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Но до этого момента он будет находиться в состоянии раскола.