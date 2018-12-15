Новые протесты: Париж накрыло слезоточивым газом. LIVE

В Бордо, где на прошлой неделе были отмечены многочисленные столкновения демонстрантов с полицией. сегодня на улицы вышли 4500 человек. 14 задержаны. Le Monde сообщает, что охрану правопорядка в городе обеспечивали 600 полицейских, также были задействованы два БТРа и одна водяная пушка.