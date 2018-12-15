Новые протесты: Париж накрыло слезоточивым газом. LIVE

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В Бордо, где на прошлой неделе были отмечены многочисленные столкновения демонстрантов с полицией. сегодня на улицы вышли 4500 человек. 14 задержаны. Le Monde сообщает, что охрану правопорядка в городе обеспечивали 600 полицейских, также были задействованы два БТРа и одна водяная пушка.
Число манифестантов в Нанте, по сообщению Le Monde, составляет сечас 300 человек — они рассеяны по городу. Полция провела пять задержаний.
Очень напряженная ситуация в Нанте — здесь демонстрантов по всему городу практически поливают слезоточивым газом.
Как должны выглядеть мирные демонстрации, демонстрируют жители Монпелье: никаких столкновений не наблюдается.
В Париже перекрыты улицы, ведущие к зданию Парижской оперы.
По последним данным, в общей сложности во всей Франции приняли участие в манифестациях 33 500 человек. Это в два раза меньше, чем в прошлую субботу: тогда на улицы вышло 77000 протестующих.
В столичном регионе Франции Иль-де-Франс во время акций протеста «желтых жилетов» задержаны 87 человек — об этом сообщает France Info. По данным издания, активное противостояние митингующих и полиции началось в районе Елисейских полей. Полицейские применяют против протестующих слезоточивый газ.
По всей Франции усилены меры безопасности: для охраны общественного порядка мобилизованы 69 000 полицейских. В самом Париже на улицы вышли 8000 полицейских.
В Париже сегодня, по оценке местных властей, на улицы вышли около 3000 человек. Магазины на Елисейских полях заранее подготовились к этому: бутики закрыты, а их витрины заколочены на случай, если протестующие захотят их разбить.
Здравствуйте, дорогие друзья! В Париже продолжаются протесты «желтых жилетов» — люди снова вышли на улицы в знак протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона. Сегодня — пятая суббота, когда улицы французских городов заполняются людьми в желтых светоотражающих жилетах. «Газета.Ru» снова следит за этими событиями в онлайн-режиме.