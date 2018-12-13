«Слава моя в сраме»: гламурный священник слег от позора

Протоиерей Вячеслав Баскаков опозорил свой приход публикацией фотографий дорогих аксессуаров и обуви мировых брендов, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.

На прошлой неделе в сети обратили внимание на инстаграм-профиль «archpriesttver», в котором священник публиковал свои фотографии в брендовых вещах. В том числе на снимках фигурировали товары итальянского дома моды Gucci и французского Louis Vuitton.

archpriesttver/Instagram.com, коллаж «Газеты.Ru»

На снимках священнослужитель, в частности, демонстрировал лоферы стоимостью 50 тыс. рублей. Позже выяснилось, что владельцем аккаунта является протоиерей Вячеслав Баскаков. Эту информацию подтвердили в Тверской епархии, отметив, что обсуждаемым фотографиям не меньше года.

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Там не исключили создания дисциплинарной комиссии в связи с этой ситуацией. «Орган созывается периодически в случае возникновения экстраординарных ситуаций, не связанных с каноническими правонарушениями», — пояснил иерей Мищенко.

Он добавил, что протоиерея вряд ли отстранят от священнослужения, однако решение остается за правящим архиереем. «В православии наказание — это не возмездие, но уврачевание и вразумление», — подчеркнул пресс-секретарь епархии.

Отец Вячеслав уже подготовил объяснительную для дисциплинарной комиссии. Мищенко также сообщил, что в жизни Баскаков «человек неплохой», хотя и слегка инфантилен. В духовный сан он был посвящен еще 14 лет назад, добавил пресс-секретарь.

По мнению Максима Мищенко, скандал вокруг протоирея продемонстрировал недостаток знаний россиян о церкви.

«У населения существуют определенные мифы. Например, один из главных — церковь обеспечивается государством, что совершенно не так. К новостям о фото отца Вячеслава было довольно много едких комментариев, в которых люди так и писали: «Вот на что идут деньги налогоплательщиков». Это заблуждение! Мы не бюджетники. Добровольные пожертвования — вот наш единственный источник существования», — заявил пресс-секретарь епархии.

Он отметил, что Баскаков является настоятелем «очень скромного» прихода, где не бывает крупных пожертвований. «Это больничный храм, фактически часовня. Окормляемые там — в основном пациенты этого лечебного учреждения. Так что могу однозначно сказать, что ничего из тех вещей, которые были на фотографиях, не куплены на пожертвования», — заверил Мищенко, добавив, что живет протоиерей в небольшой квартире, и машины у него нет.

archpriesttver/Instagram.com, коллаж «Газеты.Ru»

Основная часть пожертвований идет на оплату коммунальных услуг, а также зарплату сотрудников и внутрицерковные нужды. «Плюс очень важная статья расхода — поддержание храмового здания и внутреннего убранства церкви. А эта красота, византийский стиль требует значительных расходов», — пояснил иерей.

Баскакова предупреждали об опасности публикации в инстаграме снимков дорогостоящих вещей, однако тот не прислушался к советам. «Практически весь контент от отца Вячеслава чересчур приватный, необычный, не для всеобщего обозрения, мог в любой момент искусить случайного пользователя», — отметил Мищенко.

По его мнению, резонанс вокруг данной ситуации может отпугнуть людей от церкви. «Сложился новый мем «модного» священника, и, вероятно, теперь мы все будем ассоциироваться с этим. Прихожане знают ситуацию, и их это от церкви не отвернет. А вот захожане — люди, которые приходят в храм только несколько раз в году, и таких очень много — могут отвернуться», — сказал пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии. Он пояснил, что у людей сложится впечатление, что все пожертвования идут не на содержание храма, а на гардероб священнослужителей.

Несколькими днями ранее, 11 декабря, сам Баскаков опубликовал заявление на портале «Ахилла», в котором заявил, что ему стыдно за свои поступки. Он попросил прощения у всех, кого задели его фотографии.

«Я несу полную за это ответственность. Я понесу епитимию, закрою «Инстаграм», раз не умею вести себя скромно и адекватно», — заявил протоиерей.

Он пояснил, что большинство вещей, запечатленных на фотографиях, не принадлежат ему. Их снимки были сделаны непосредственно в бутике. «Купить это не по карману никакому священнику. Да и незачем. Сейчас я считаю такие фотографии глупыми, ребяческими, даже греховными. А в те дни это было в формате социальной сети — ставить все, что нравится и не греховно. Старался быть открытым человеком. Меня предупреждали, но я боролся за эту «свободу»», — сообщил отец Вячеслав.

archpriesttver/Instagram.com, коллаж «Газеты.Ru»

По словам священника, к некоторой недорогой обуви он специально пришивал пряжки, чтобы она выглядела «праздничнее». Баскаков также рассказал, что дорогие вещи он купил по совету врача. «Мне однажды доктор (у меня неврология) сказала, что приступы лечатся не только лекарствами, но и сменой обстановки: «Отдохните, поменяйте работу, одежду, иначе до 40 лет не доживете». Вот и сошлись на том, что поменять то, что можно — ботинки и шарф», — написал священнослужитель

Вместо миллионного состояния у него есть лишь огромная задолженность по кредитам из-за болезни, продолжил Баскаков. «Я ничего в этой жизни не заработал! Это все от моей мамы — и квартира, и многая обстановка. Пишу из больницы. Мне сейчас очень плохо. Слава моя в сраме», — заключил протоиерей.

На данный момент священник находится на больничном. Дата заседания комиссии по его делу пока не назначена.