«Не было дома»: почему не арестовали стрелка из Страсбурга

Полиция Франции ведет поиски преступника, открывшего накануне вечером стрельбу на рождественской ярмарке во Франции, убив по меньшей мере троих человек и ранив 12, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Этот инцидент власти уже оценили как террористическую атаку.

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Расследование дела ведет антитеррористическое отделение прокуратуры Парижа.

Личность убийцы предположительно установлена – полиция считает, что это 29-летний Шериф Шакт, уроженец Страсбурга, уже включенный во Франции в список потенциально опасных террористов.

Он уже находился под наблюдением Генеральной дирекции внутренней безопасности – французской спецслужбы, включенной в состав французского МВД.

Фоторепортаж: В результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека __is_photorep_included12092023: 1

«Этот мужчина был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушения закона, за которые ему выносились приговоры во Франции и Германии», — рассказал на прошедшей накануне вечером пресс-конференции французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер. По словам главы французского МВД, в операции по поимке преступника заняты 350 полицейских, два вертолета, а также солдаты армейского спецподразделения «Сентинель», созданного после парижских атак 2015 года для борьбы с террористической угрозой.

Как заявил Кристоф Кастанер, уже усилены меры безопасности. «В настоящее время во Франции усилен план антитеррористических мероприятий. Правительство решило объявить наивысший уровень угрозы теракта. Будет реализован усиленный контроль на границах. Также усиленный контроль будет осуществляться и на всех рождественских рынках во Франции», — сообщил глава МВД журналистам.

В столице региона Гранд-Эст в среду, 12 декабря, объявлен траур: будут закрыты рождественские ярмарки, отменены развлекательные мероприятия – в частности, спектакли и концерты. Образовательные учреждения будут работать, однако приводить ли туда своих детей, мэр города Ролан Рис предоставил родителям решать самостоятельно.

«Родители могут оставить детей дома», — предложил он на пресс-конференции.

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге была открыта около 20.00 во вторник, 11 декабря. По сообщению местной префектуры, «вооруженный человек проник на территорию рождественского рынка в районе моста Корбо, направляясь к улице Орфевр. Он открыл огонь, ранив нескольких человек». Позже стало известно, что при себе преступник имел автоматический пистолет и нож.

Полиция и солдаты армейского спецподразделения «Сентинель» выехали на место происшествия.

Центр города был оцеплен, жителям и туристом рекомендовали укрыться в близлежащих заведениях. В ходе операции перестрелка продолжилась.

«Между 20.20 и 21.00 преступник дважды вступал в столкновение с сотрудниками сил безопасности, ведя огонь», — рассказал глава МВД Кристоф Кастанер. СМИ также сообщали, что преступник был ранен.

Тем не менее, злоумышленнику удалось скрыться. Как сообщает France Info, раненый преступник взял в заложники таксиста, чтобы покинуть место происшествия. Водитель машины не пострадал.

Позже стало известно, что 29-летнего Шерифа Шакта полиция уже пыталась задержать утром во вторник – он подозревался в вооруженном ограблении и покушении на убийство. Однако преступника не оказалось дома. Операция проводилась «в сотрудничестве с другими службами», — подчеркнул источник в беседе с корреспондентом Le Monde, имея в виду сотрудников Генеральной дирекции внутренней безопасности.

СМИ отмечают, что рождественский рынок в Страсбурге находится под усиленным наблюдением сил безопасности Франции с 2000 года, французские и немецкие спецслужбы предотвратили план запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) подложить бомбу к стенам Страсбургского собора, у которого и располагается ярмарка – это должно было произойти в декабре, во время приготовлений к Рождеству.

С 2015 года Франция не раз становилась местом действия террористов: как отмечает Le Monde, с 2015 года в результате различных инцидентов в стране погибли 246 человек. Вчерашняя атака стала второй в этом году после того, как 12 мая 20-летний Хамзат Азимов напал с ножом на прохожих возле Парижской оперы в туристическом квартале французской столицы.