Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале

Власти Нового Уренгоя принесли извинения родителям детей, которые стали свидетелями танца девушки на пилоне во время конкурса «Звезда Ямала». Местные жители возмутились тем, что участница исполнила откровенный танец в присутствии маленьких детей.

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Начальник управления по работе с молодежью и общественностью администрации Нового Уренгоя Оксана Реймер рассказала, что условия конкурса «Звезда Ямала» изменят. По ее словам, организаторы должны были посмотреть номер заранее, однако не сделали этого. Творческий конкурс стал отборочным этапом ко Дню молодежи и никаких предварительных репетиций или прослушиваний не предполагалось. Участники просто заявляли свои номера и выходили с ними на сцену. Возрастных ограничений у мероприятия также не было. В соответствии с положением, «заявившиеся участники конкурса несут ответственность за морально-этические нормы поведения».

«Конкурс был открытый, возрастная категория — от 14 до 35 лет. Но поскольку группы с маленькими детьми просились участвовать, их взяли.

Проблема шире, потому что конкурс проходил как отборочный этап ко Дню молодежи, репетиций не было. Люди пришли, заявились, выступили», — рассказала чиновница.

Реймер отметила, что на девушке во время выступления было бежевое трико, хотя при свете софитов казалось, что она одета лишь в нижнее белье и высокие латексные сапоги на платформе. Зрители писали позже в соцсетях, что девушка была раздета.

«Просто сам номер — не формат, даже если бы конкурс был не для детей, — сказала Реймер. — Со своей стороны мы приносим глубочайшие извинения родителям присутствующих детей, так как данный номер действительно не является форматом для молодежного мероприятия. Чтобы впредь таких ситуаций не происходило, в положение внесены изменения в части обязательного просмотра представленных номеров».

Информация о том, что власти Нового Уренгоя проводят проверку конкурса, появилась после того, как в минувшие выходные в соцсетях появилось видео с танцем девушки. Ролик выложила мама шестилетнего ребенка, участвовавшего в конкурсе. Женщина рассказала, что в субботу, 8 декабря, отправила своего сына на детский конкурс в ямальский центр «Молодежный». В какой-то момент на сцене появилась совсем взрослая участница.

«Детский конкурс проводится, а тут — полуголая баба. Куда мир катится? Если бы знала, ребенка на конкурс не пустила! Это детский конкурс. Дети принимали участие. И, представьте себе, эта баба в трусах танцевала», — возмутилась она.

По ее словам, шестилетний сын смотрел на происходящее на сцене с открытым ртом. На видеозаписи видно, что за кулисами в этот момент стоят маленькие дети, которые наблюдают за выступлением.

Мнения пользователей разделилось: одни защищали участницу, другие возмущались неуместностью танца «18+» на конкурсе с детьми.

Как выяснилось впоследствии, участники разных возрастов выступали по очереди, организаторы не распределили их на возрастные группы.

В разгар обсуждений в соцсетях появилась и сама конкурсантка. Девушка объяснила, что «конкурс был не детский».

«Организаторы были в курсе, и, если у вас проблемы, обращайтесь к ним. Я — не баба! Я занимаюсь спортом Pole Dance, поэтому прежде чем оскорблять и обсуждать человека, решайте вопрос с организаторами», — заявила она, уточнив, что организаторы видели номер.

Директор центра «Молодежный» Светлана Боровских, комментируя ситуацию, отметила, что не видит ничего страшного в этом номере. «Действительно, захватывающий был номер, потому что были спецэффекты. В темноте зажигался костюм участницы. И поэтому, конечно, ребенок смотрел на эффектный костюм и гимнастический номер», — цитирует ее URA.RU.

Депутат заксобрания ЯНАО Иван Вершинин также отреагировал на скандал и заявил, что взрослую и детскую программу нужно было просто поставить на разные часы.

«Детские и взрослые выступления совпали по времени. Наверное, соглашусь, что организаторам конкурса нужно было развести детей и взрослых в их выступлениях, хотя, если бы папы выступающих детей знали о формате мероприятия, зал был бы наверняка полон. Шучу, конечно. Ничего не имею против самовыражения и различных видов танцев, но их специфику необходимо учитывать, чтобы у родителей не было возмущения по такому поводу», — отметил он на своей странице «ВКонтакте».