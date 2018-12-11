«Все кончается»: отшельница Лыкова забила тревогу

Сибирская отшельница Агафья Лыкова заявила, что у нее кончаются продукты и попросила о помощи. Об этом в телефонном разговоре она рассказала красноярскому краеведу Андрею Гришакову.

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«Она еще что-то хотела сказать, я переживаю, что что-то случилось с ней. Хотел связаться с врачом Назаровым, который наблюдал ее несколько десятков лет. С друзьями будем думать, что делать. Надо снаряжать вертолет или через Хакасский заповедник что-то решать», — рассказал документалист телеканалу «360».

Он напомнил, что у Лыковой уже три года есть спутниковый телефон — это подарок от тележурналистов из Красноярска. Они попросили отшельницу звонить только в экстренных случаях.

По словам Гришакова, сибирячка неоднократно связывалась с сотрудниками МЧС по тревожной линии. «И до того замучила спасателей, что они отключили Агафью из своей жизни», — отметил краевед.

Как сообщил редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский, который связался с давним знакомым отшельницы Николаем Седовым, положение Лыковой не настолько критично.

«Трагедии нет. Связь прерывается при пасмурной погоде, телефон хорошо работает лишь при солнце. Есть две батареи, солнечная подзарядка. Еды хватает <…> Не хватает сена и комбикорма. Вечная проблема. При случае до Нового года подкинут. Козы хорошо едят ивовую кору и еловую хвою. Самое главное — медведь залег в берлогу, а он частенько тревожил летом и осенью», — пояснил Павловский.

Тем временем на Кузбассе и в Красноярске запустили сбор помощи для Агафьи Лыковой. К вертолету Ми-8 доставили 300 кг сена и комбикорма, 100 кг муки, 60 кг крупы, а также топленое молоко и мед. «Купил необходимые вещи. Гвозди, свечи, нитки, иголки, продукты. Фруктов взял — она очень любит гранаты и виноград», — добавил Николай Седов в разговоре с ТАСС.

Вместе с продовольствием на борту к отшельнице вылетел глава Кемеровской области Сергей Цивилев. По данным пресс-службы администрации региона, вертолет вылетел в 8:00 по московскому времени.

Как говорится в сообщении региональной администрации, во время встречи с губернатором отшельница подробно рассказала о своих проблемах. По ее словам, жить в тайге ей мешает медведь. Она также пожаловалась на боли в руке. Врач, который был на борту вместе с Цивилевым, осмотрел женщину и оставил ей несколько мазей. Губернатор в свою очередь подарил отшельнице щенка.

Глава региона осмотрел старые книги и семейные реликвии Лыковой. Отшельница провела чиновника по своему огороду, а также показала могилу своего отца. «Это уникальный человек, поэтому мы ее никогда не бросим, и будем всячески помогать и шефствовать над Агафьей Карповной», — сообщил губернатор.

Семья Агафьи Лыковой с 1937 года жила в изоляции и старалась уберечься от влияния внешней среды. Обнаружить старообрядцев геологам удалось в 1978 году.

На тот момент в семье Лыковых было пять человек. Однако спустя несколько лет скончались два брата и сестра Агафьи. Впоследствии отшельница жила вместе со своим отцом Карпом — пока он не умер 16 февраля 1988 года.

Спустя два года Лыкова начала жить в старообрядческом женском монастыре — там же она прошла обряд пострижения в монахини. Но спустя несколько месяцев отшельница начала жаловаться на нездоровье и идейные расхождения с монахинями и решила вернуться домой.

С того момента Лыкова безвыездно проживает в тайге. За это время к ней приезжали журналисты, писатели, путешественники, а также представителей религиозных общин. У отшельницы некоторое время проживали монастырские послушницы, который помогали ей по хозяйству.

Лыковой активно помогал экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев. Однако после его ухода с должности ситуация изменилась. «В 1980-1990 годах вертолеты как мухи летали, жужжали над ней. И пожарохрана, и лесоохрана, и из Красноярска ребята просто так к ней летали, а тут резко кончился у всех бензин», — отметил краевед Андрей Гришаков.

В ноябре 2017 года в ходе прямой линии с жителями Хакасии губернатор региона Виктор Зимин назвал пиаром действия кемеровских властей, которые долгие годы шефствовали над Лыковой. Дело в том, что живет она фактически на территории Хакасии.

«Запретил [прилетать на вертолетах к Лыковой], сказал, еще раз борт придет оттуда — вы нарушили закон страны. Не имеете права ни садиться там, ни прилетать. И позорить нас не надо, в той части что мы... А они [власти Кемеровской области] там прям кормильцы», — подчеркнул он.

По его словам, трата крупных средств из госбюджета на отшельницу несправедлива.

«Конечно, может быть, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый житель республики хотел бы иметь такие условия для проживания, бесплатные снабжение, полеты, связь, авиация», — заявил глава Хакасии.

В его представлении, Лыкова является «большой нагрузкой» для региона. Зимин отметил, что ей неоднократно предлагали переселиться в город или село. «У меня мама, царствие ей небесное, всегда возмущалась и говорила: сынок, это несправедливо, я всю жизнь на государство отработала, но ко мне вертолеты не летают. А эти люди ни дня не работали на государство, а ушли, еще и спрятались от войны. Я не очень люблю бабушку Агафью», — подытожил губернатор.

На следующий день в администрации Кемеровской области заявили, что продолжат помогать Лыковой, несмотря на недовольство Зимина. «Думаю, что мы найдем способ продолжать эту добрую традицию. Как можно запретить дружить? Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться», — пояснили в региональном правительстве.