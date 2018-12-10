Гололед после тумана: Москву бросит в минус

На Москву надвигается туман, который понизит видимость до 500 метров. Об этом говорится в сообщении столичного Центра организации дорожного движения. В связи с этим в ЦОДД призвали москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах.

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В центре «Фобос» сообщили, что в первой половине недели в столице наступит оттепель. Температура поднимется на 5-6 °С, что превышает средние значения за последние несколько лет.

10 декабря температура воздуха в Москве поднялась до +2 °С. «Сегодня мы будем находиться в секторе скандинавского циклона. Нас ожидает пасмурная погода с небольшими осадками и оттепелями», — сообщили утром РИА «Новости» в Гидрометцентре.

Там добавили, что в течение дня прогнозируется небольшой рост атмосферного давления, до 743 мм рт. ст., а также слабый южный ветер от 3 до 8 м/c/. В «Фобосе» в свою очередь отмечают, что на данный момент уровень снежного покрова в Москве выше нормы. На это, по словам синоптиков, повлиял снегопад, прошедший 9 декабря — в течение этого дня высота сугробов увеличилась на 2-5 см.

«Снегопад, который начался в столичном регионе еще накануне и продолжается до сих пор, принес в Москву около 5 мм осадков. Так что нет ничего удивительно в том, что в мегаполисе сугробы заметно подросли. По последним данным, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигает 17 см — это почти вдвое выше, чем бывает по климату в начале второй декады декабря», — пояснили в центре погоды.

По данным «Фобоса», в понедельник до конца дня в столице будет идти мокрый снег. «Он будет проседать под собственной тяжестью при слабых положительных температурах», — добавили синоптики.

Во вторник, 11 декабря, мокрый снег в Москве продолжится. Также горожан ждут гололедица и юго-восточный ветер со скоростью до 5-10 м/с. В течение дня температура воздуха составит -1…+1 °С. В Гидрометцентре отметили, что погода в этот день будет «потенциально опасна», в связи с этим в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Такая погода сохранится до середины недели. «В столице оттепель продержится до четверга, поэтому не обойдется без осадков, возможны слабые ледяные дожди. А к пятнице похолодание доберется и до Центральной России. И Москва также может превратиться в большой каток», — заявили специалисты «Фобоса», пообещав, что в столицу придут морозы из Сибири.

Действительно, к выходным в столице прогнозируется похолодание. «Большую часть недели в Москве удержится пасмурная сырая погода со слабыми оттепелями, лишь ближе к выходным, когда в наш город с востока, северо-востока начнут поступать более прохладные воздушные массы, то начнет подмораживать и в выходные есть надежда, что температура вернется к норме», — отметили в центре погоды.

Снег и гололедица во второй половине декабря затруднят движение в Москве.

В ЦОДД заявили, что по городу одновременно будут передвигаться более 3,7 млн автомобилей — это выше нормы на 3-5%. Связано это будет с подготовкой москвичей к празднованию Нового года. «Регулярные «новогодние пробки» будут наблюдаться уже с середины месяца, пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря‬ количество автомобилей пойдет на спад», — пояснили в организации.

Там добавили, что в канун Нового года дороги будут свободны, однако прогнозируется скопление машин около развлекательных центров и больших магазинов.

Для безопасности транспорта, который везет детей на новогодние «елки», во второй половине месяца дорожники перекроют некоторые улицы в центре Москвы. Кроме того, с 29 декабря в столице будут ограничены для проезда улицы Тверская, Охотный ряд и Моховая. Это связано с подготовкой города к новогоднему торжеству. Тверская будет перекрыта для автомобилей до 3 января.

В новогодние праздники погода в столице ожидается снежной. Синоптики сообщают, что постоянный снежный покров уже сформировался и пролежит всю зиму. «Когда высота снега достигает 10 сантиметров и причин для таяния снега мы не видим, можно говорить, что снег не растает до весны. Оттепели лишь немного повлияют на его высоту», — подытожил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.