Договорились: департамент чиновницы Глацких ликвидирован

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ликвидировал департамент молодежной политики, главой которого являлась Ольга Глацких. В регионе создано новое ведомство — министерство образования и молодежной политики. Об этом сообщается на сайте департамента информационной политики области.

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Новый орган сформирован на базе свердловского министерства общего и профессионального образования, а также департамента молодежной политики региона. «Решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», — отмечается в заявлении.

Войдет ли в состав ведомства Ольга Глацких, пока неизвестно.

Евгений Куйвашев отметил, что старается оптимизировать органы исполнительной власти и «создать современные, отвечающие требованиям времени управленческие структуры». Кроме того, губернатор заявил о планах сократить число госслужащих и повысить квалификации действующих специалистов.

Отметим, что 7 декабря временно отстраненная от должности главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что решение об ее отставке должно принять руководство. Она отметила, что «работает честно и приносит пользу обществу и молодежи».

Ранее чиновница дала интервью блогеру Сергею Колясникову, в котором она заявила, что ее слова о «ненужности» молодежи были произнесены случайно. «Ну, ляпнула, понимаете. Столько раз уже говорила, что имелось в виду, как говорилось и действительно уже затронуло большое количество людей, которые близко к сердцу восприняли эту фразу. Я извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, но и все-таки обыкновенный человек», — отметила Глацких.

Она добавила, что «совесть и человеческий фактор» не позволят ей покинуть пост главы департамента. «Бросить около 400 тыс. вовлеченных в наши мероприятия ребят», — пояснила чиновница.

По словам Глацких, за время ее отсутствия на посту не было запущено несколько молодежных проектов. «Уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены. И с этой вот историей пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — отметила она.

Напомним, что в начале ноября в сети появился ролик, на котором Глацких во время встречи с молодыми людьми из Кировграда резко высказалась о современной молодежи. «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности», — сказала чиновница.

После она попросила прощения за свое высказывание. По ее словам, она лишь хотела смотивировать молодых людей на личностное развитие. Спустя неделю свердловское отделение «Единой России» исключило Глацких из областного политсовета.

6 ноября глава Свердловской области Евгений Куйвашев снял Ольгу Глацких с поста главы департамента молодежной политики на период служебной проверки. Губернатор подчеркнул, что не согласен со словами коллеги.

«Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. <...> Государство безусловно имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — заявил он.

По данным издания Ura.ru, которое ссылается на источник в аппарате правительства Свердловской области, после «серьезного разговора» с Глацких глава региона решил сохранить за ней пост главы департамента. Отмечалось, что чиновнице сделали выговор.

Примечательно, что Ольга Глацких является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике 2004 года. На пост главы областного департамента молодежной политики она была назначена в 2016 году.

Это уже как минимум второй случай, когда неосторожные высказывания чиновниц приводили к печальным для них последствиям. В октябре уже бывшая министр труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. рублей в месяц достаточно для удовлетворения физиологических потребностей россиян. Так она высказалась во время обсуждения реформы о повышении прожиточного минимума пенсионерам.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила чиновница.

В ответ на ее слова областной депутат предложил Соколовой прожить на указанную сумму самостоятельно. Однако та пояснила, что статус министра ей этого не позволит. Тем не менее, она пообещала подготовить список товаров для депутата и заявила, что будет взвешивать его на каждом заседании думы.

Спустя несколько дней глава Саратовской области Валерий Радаев снял Соколову с должности министра. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — так он прокомментировал ее отставку.