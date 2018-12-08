Париж в огне: «желтых жилетов» травят газом. LIVE

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Судя по этому видео, молодежь серьезно подготовилась к встрече со слезоточивым газом.
В твиттере уже появился аккаунт Yellow Jackets, где ведется хроника происходящего в Париже прямо сейчас. В нем сообщается, что полиция подогнала к Триумфальной арке тяжелую технику, не позволяя людям подойти ближе. Кроме того, поступают сообщения о первых ранениях. полученных из-за броска камнем или стеклянной бутылкой.
Журналист Джон Литчфилд обратил внимание на молодых людей, которые разобрали часть булыжной мостовой и сложили камни в рюкзаки. На Елисейских полях, тем временем, в очередной раз распылили слезоточивый газ, толпа разбегается.
В Гренобле арестован за организацию несанкционированной демонстрации лидер местных «желтых жилетов» Джульен Террьер. Помимо него, полиция задержала еще 15 человек.
Сотрудники французского отделения издания Local интересуются у протестующих, почему они вышли на улицы. Похоже, дело уже не в одном только повышении цен на топливо. «Сегодня 23-летняя Патрисия и ее 33-летняя сестра Лоранс из парижского пригорода впервые вышли на демонстрацию. Они говорят о схожих вещах: богатые становятся богаче, страна нуждается в президенте, который ее понимает, а низшему среднему классу нужно помогать», — сообщает издание.
Среди демонстрантов — много молодежи. Многие надевают защитные средства — шлемы и маски. Группа протестующих, от которых полиция на подходе к Триумфальной арке потребовала снять эти средства, отказалась это сделать — и блокировала часть парижской окружной дороги. Полиция пытается рассеять этих людей.
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. По данным на этот час, арестовано уже 514 человек — полиция задерживает людей, стараясь не позволить им подойти к Триумфальной арке.
Добрый день, дорогие друзья! Во Франции вот уже четвертые выходные подряд продолжаются ожесточенные протесты, связанные с повышением цен на топливо. 8 декабря на Елисейские поля вышли 5000 человек.