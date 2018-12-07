«Общество должно знать правду»: во что играет Цеповяз

Видео с фотографиями, на которых фигурирует Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу банды Цапков и отбывающий наказание в колонии строгого режима Амурской области, появились в Сети, «потому что общество должно знать правду». Об этом РИА «Новости» рассказал автор подборки.

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Накануне на Youtube появились два новых ролика, рассказывающих, по характеристике автора, о реальной жизни осужденного с 2014 по 2017 год. На видео, опубликованном 6 декабря, Цеповяз, предположительно, вместе со своими товарищами-заключенными запечатлен рядом с аквариумом, в беседке на открытом воздухе и разговаривающим по мобильному телефону.

Отбывающего срок в колонии Цеповяза также засняли в футбольной и в хоккейной форме на катке. На одном из кадров также был кот. Кроме того, в объектив камеры попадали роскошно накрытые столы.

1 декабря появилось видео, на котором Цеповяз отдыхает в компании других людей за столом на диване в помещении со светлыми обоями. В комнате включен телевизор. Автор видео рассказывает о сделанном в «хате» ремонте, «чтобы легче дышалось». На кадрах сам осужденный стоит с заряжающимся телефоном и по просьбе снимающего видео «машет ручкой». Во ФСИН называли это помещение «комнатой психологической разгрузки».

Автор роликов, опубликованных 1 и 6 декабря, заявил, что в подлинности снимков можно не сомневаться, поскольку «каждая фотография имеет геоданные, даты съемки».

Автором YouTube-канала, на который и выложили ролики, указан «Сергей Перин». «Да (это я опубликовал ролики). (Потому что) общество должно знать правду», — объяснил автор РИА «Новости».

«Страна уже видела фото Вячеслава Цеповяза, на которых он себя не узнал… Особо опасный преступник несет тяжелое наказание, кушая пищу из ресторана, живя в индивидуальном бараке, проводя время с коллегами за беседой и спортом, но вот вопрос — это и есть справедливое наказание?» — восклицает он.

Он отказался говорить, откуда у него эти снимки, потому что «отвечать на такие вопросы небезопасно для жизни и здоровья». Свое реальное имя собеседник агентства также не сообщил.

Тем временем Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о завершении проверки деятельности регионального подразделения по факту опубликованной ранее в СМИ информации об условиях отбывания наказания Цеповяза в ИК-3. В сообщении указали, что по итогам выявленных в ходе проверки нарушений начальник территориального управления службы по Амурской области и некоторые сотрудники были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Проверка в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении руководства ИК-3 продолжается, уточнили во ФСИН.

Новые фотографии Цеповяза из колонии относятся к 2015 году, когда были сделаны уже ставшие знаменитыми фото с крабами, сообщил радиостанции «Говорит Москва» заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Это период все тот же. Там сейчас проверки еще идут. В данный момент там и прокуратура работает, и Следственный комитет. Я слышал, дела собираются возбуждать. Но это все кадры того периода. Просто их хотят продать не скопом, по одной, по две. Это идет старая серия. Следователи разберутся. Мы не вмешиваемся», — объяснил он.

Напомним, этой осенью были опубликованы фотографии, на которых Цеповяз запечатлен за столом, полным деликатесов, среди которых шашлыки и крабы. После публикации снимков проверку исправительного учреждения начал проводить Следственный комитет (СК).

В итоге выяснилось, что Цеповяз, пребывая в колонии, ежемесячно получал деликатесов на сумму от 30 до 60 тыс. рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в программе «Вопрос с пристрастием» на канале «Эфир».

«Мы и наши коллеги из других органов установили человека, который проносил туда продукты питания. Этот гражданин с достаточной степенью регулярности, от одного до трех раз в месяц, передавал продукты, закупал, привозил в колонию и там передавал через специальное окошко. Средняя сумма, на которую он закупал продукты, — от 30 до 60 тыс. рублей в месяц», — подчеркнул Куренной.

Цеповяз отбывает наказание за одно из самых громких преступлений в истории современной России. Осенью 2010 года он в составе банды Сергея Цапка совершил убийство 12 человек в станице Кущевская. Цапок был осужден пожизненно, но скончался в СИЗО от болезни в ночь на 7 июля 2014 года. Там он ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслава Цеповяза в 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ сократил ему срок наказания на два месяца.