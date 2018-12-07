«Совесть не позволяет»: почему чиновница Глацких не увольняется

Временно отстраненная от должности глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких считает, что решение о снятии ее с поста должно принять руководство.

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«Планов у меня в отношении работы нет. Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи, хоть я и не оратор, конечно. Но оставят меня на работе или нет— решать руководству», — заявила Глацких ТАСС.

Ранее в интервью блогеру Сергею Колясникову чиновница сообщила, что ее высказывание о том, что государство «ничего не должно» молодежи, случайно. «Ну, ляпнула, понимаете. Столько раз уже говорила, что имелось в виду, как говорилось и действительно уже затронуло большое количество людей, которые близко к сердцу восприняли эту фразу.

Я извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, но и все-таки обыкновенный человек, поэтому фраза сказана, но работаю, реализуя достаточное количество проектов для этой молодежи, для нашей, для Свердловской области.

Конечно, приоритетом, как мы понимаем, является участие государства», — пояснила временно отстраненная член областного правительства.

Глацких также отметила, что совесть не позволят ей бросить работу в департаменте. «И в принципе даже человеческий фактор не позволяет это бросить. Бросить около 400 тыс. вовлеченных в наши мероприятия ребят», — добавила она.

Чиновница подчеркнула, что за время ее отсутствия на посту в регионе не было запущено несколько федеральных молодежных проектов. «Уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены. И с этой вот историей пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — объяснила Глацких.

В начале ноября в сети был опубликован ролик со встречи между Глацких и молодыми людьми из Кировграда. На мероприятии тогда еще действующая глава областного департамента сообщила, что в настоящее время молодежь считает, что «государство им все должно». Однако, по мнению чиновницы, это далеко не так.

«Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности», — заявила Глацких.

После публикации ролика она извинилась за свои слова и заявила, что высказыванием на встрече с молодежью она хотела усилить мотивацию молодых людей самостоятельно развиваться, а не рассчитывать на помощь государства. Через неделю, на конференции свердловского отделения партии «Единая Россия» было принято решение исключить Глацких из регионального политсовета.

6 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил Ольгу Глацких от должности главы департамента молодежной политики на время проведения служебной проверки. Глава региона отметил, что не согласен со словами чиновницы.

«Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. <...> Государство безусловно имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — объяснил он.

Спустя несколько дней издание Ura.ru, ссылаясь на источник в аппарате правительстве Свердловской области, сообщало, что губернатор после «серьезного разговора» с Глацких принял решение сохранить за ней пост главы департамента. Отмечалось, что чиновнице вынесут выговор. Официального подтверждения этой информации не последовало.

Отметим, что Ольга Глацких является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике 2004 года. Она занимает пост главы областного департамента молодежной политики с 2016 года.

Это не первый случай, когда острые высказывания чиновников приводили к печальным для них последствиям. В начале октября уже бывшая глава Министерства труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова сообщила, что 3,5 тыс. рублей в месяц достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей. Эту фразу она озвучила во время обсуждения законопроекта о повышении прожиточного минимума пенсионерам. На тот момент он составлял 7,2 тыс. рублей.

Соколова предлагала увеличить его на 288 рублей, а областные депутаты — на 500 рублей. «Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — сообщила министр.

Областной депутат в свою очередь предложил Соколовой прожил на указанную сумму самостоятельно.

Чиновница пояснила, что минут министерский статус ей этого не позволит. Она добавила, что подготовит список товаров для депутата и будет взвешивать его на каждом заседании думы.

12 октября губернатор Саратовской области Валерий Радаев снял Наталью Соколову с должности министра. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — пояснил он.