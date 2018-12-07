Строгое наказание: главе амурского УФСИН влетело за Цеповяза

Начальник амурского управления ФСИН был привлечен к ответственности после проверки, инициированной в связи с публикацией фотографий заключенного Вячеслава Цеповяза, который ел шашлыки, крабов и икру в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,

– заявили в пресс-службе ФСИН.

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Как сообщает ФАН, двумя днями ранее прокуратура РФ внесла представление начальнику управления ФСИН по Амурской области после появления информации об особых условиях содержания в колонии Вячеслава Цеповяза.

В прокуратуре также напомнили, что управлением СК РФ по Амурской области после подтверждения информации о том, что в ИК-3 у Цеповяза были привилегированные условия содержания, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Напомним, осужденный член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии в Амурской области, ежемесячно получал деликатесы на сумму от 30 до 60 тыс. рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

При этом передача могла весить более 30 кг, тогда как обычным заключенным разрешено получать посылки не тяжелее 20 кг. Помимо дорогих сортов сыра, колбасы, красной рыбы и икры, Цеповяз также получал сырое мясо для шашлыков — хотя осужденным запрещено готовить пищу самостоятельно.

В середине осени российские газеты опубликовали фотоснимки, на которых Цеповяз пирует в колонии красной икрой, крабами и шашлыками, передает НСН. ФСИН признала подлинность фотографий, отметив, что они были сделаны в 2015 году. Ведомство провело служебную проверку в ИК-3 и выявило там нарушения правил внутреннего распорядка. В результате были уволены несколько сотрудников колонии.

Сам Цеповяз продолжает называть фотографии подделкой, созданной для того, чтобы его скомпрометировать. Кроме того, он утверждает, что фотографии публиковались еще летом 2018 года.

Вячеслав Цеповяз — один из членов действовавшей в Краснодарском крае организованной преступной группировки «Цапковские», которая входила в Кутаисскую этническую ОПГ (одна из крупнейших грузинских банд России — «Газета.Ru»). Во главе банды стоял Сергей Цапок.

В 2013 году Цеповяз и Цапок были приговорены к большим срокам заключения в колонии строгого режима по обвинению в соучастии в жестоком убийстве 12 человек, в том числе малолетних детей, в станице Кущевской в 2010 году.

Бандиты зарезали и забили фермера Сервера Аметова, его жену Галину, их гостей, а также четырех детей.

Годовалую девочку «цапки» сожгли заживо, облив бензином. Кроме того, они застрелили 14-летнего соседского мальчика в спину и расправились с малолетними дочерьми ростовского бизнесмена Владимира Мироненко. Всего в тот вечер были убиты 12 человек.

Первые подозреваемые были задержаны спустя неделю — 11 ноября 2010 года. В Ростове-на-Дону, в 80 км от станицы Кущевская, был задержан 34-летний Сергей Цапок. Следователи считают, что именно он — заказчик этого преступления. В этот же день был задержан Вячеслав Цеповяз, предполагаемый организатор преступления и депутат местного заксобрания.

Спустя три года после убийства Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и двух других членов банды к пожизненному заключению. Еще три бандита получили 20-летние сроки заключения.

Сергей Цапок скончался летом 2014 года в одиночной камере Краснодарского СИЗО №1 — у убийцы случился инсульт. Тогда же член банды Цапка Игорь Черных покончил с собой в камере следственного изолятора. Суд установил, что именно Черных убил трех малолетних детей фермера Аметова в 2010 году.