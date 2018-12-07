Не обращался: Медведеву не перечислят деньги пенсионера

В социальном центре Магаданской области сообщили, что пенсионер, ветеран труда Владимир Попов не обращался с просьбой вернуть социальную выплату премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель центра Анатолий Куликов.

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«Речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. В данном случае Владимир Попов был у нас, но по другому поводу. Дело в том, что сейчас он живет в поселке Сокол, но вскоре намерен переехать в Магадан, то есть меняет место прописки. Поэтому попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки», — уточнил собеседник агентства.

Он также пояснил, почему выплата даже в теории не может быть переадресована премьер-министру.

Как оказалось, эти деньги перечисляет региональный бюджет конкретно на адрес ветеранов труда, поэтому ни на какой другой счет они не могут быть переведены.

«Дело в том, что даже теоретически мы не могли бы перевести эти деньги Дмитрию Медведеву. Они идут ветерану, а дальше только он может распорядиться ими так, как посчитает нужным», — добавил Куликов.

Ранее в сообществе «Магаданский скептик» в фейсбуке был опубликован документ о назначении доплаты, а также ответное письмо Попова. В уведомлении Магаданского социального центра сообщается, что с 1 ноября 2018 года пенсионеру назначена ежемесячная денежная выплата в соответствии с законом «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области». Размер выплаты — 683 рубля 66 копеек.

Реакция пенсионера оказалась довольно резкой – он отказался от денег и попросил отправить их лучше премьер-министру РФ для «борьбы с пенсионерами и прочим человеческим материалом». «В связи с тем, что ежемесячная денежная выплата в размере 683 руб. унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеуказанную сумму Медведеву Дмитрию Анатольевичу», — цитировали СМИ заявление Попова.

При этом данное заявление по какой-то причине или не было отправлено, или не дошло в социальные службы.

Ветеран также дал большое интервью, в котором заявил, что кошки и собаки живут лучше, чем российские пенсионеры.

«Мы живем в районе Крайнего Севера, здесь овощи и продукты — все (дорого) стоит. Норма потребления мяса для служебных собак выше, чем для человека, то есть его потребительская корзина. Как можно назначить 600 рублей добавку?» — рассказал Попов в эфире «Царьграда».

Как указал пенсионер, больше всего его возмутило недавнее выступление премьер-министра о повышении уровня жизни.

«Все хорошо, только лекарства — просто сумасшедшие цены», — сказал Попов, добавив, что при пенсии 20 тыс. рублей примерно одна четвертая от этой суммы у него уходит на лекарства.

Оскорбленный пенсионер также отметил, что, несмотря на его солидный возраст и большой стаж работы, ему часто не рассказывают о возможных выплатах и компенсациях, которые ему положены.

«По квартире они меня сначала просто обманули, что будут доплату делать, попросили подписать один документ, ну, мы все старики, бегом, толком не посмотрели. Теперь она говорит, что я якобы отказался от доплаты. <…> Все как-то исподтишка, молча, но ведь трудно было бы просто напечатать... упрекать в чем-то пенсионера, который все-таки ветеран Российской Федерации, и стаж у меня рабочий больше 50 лет», — жалуется Попов.

Ранее сообщалось, что камчатские власти уволили чиновницу, сравнившую пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным.

По данным местных СМИ, женщина занимала пост в аппарате по договору гражданско-правового характера, однако после инцидента руководство правительства сочло ее слова порочащими госслужащих. «Договор с ней расторгнут», — заявили РИА «Новости» в администрации.

Сама скандальная история произошла 19 ноября, когда пожилой мужчина пришел к зданию регионального правительства с ружьем ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом. Пенсионер пытался войти в здание, однако охрана заблокировала двери и вызвала сотрудников Росгвардии.

Чуть позже в соцсетях был опубликован ролик, снятый из окон региональной администрации. На нем одна из сотрудниц правительства заявляет следующее: «Это только дротиком, как животное, чпок. Чтобы он отрубился. Потому что непонятно, что у него в голове».

Самого пенсионера задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 222 «О незаконной перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов».