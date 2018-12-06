«Теперь мы москали»: Почаевская лавра заявила о притеснениях

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир опубликовал письмо президенту Украины Петру Порошенко с жалобой на усилившееся давление на православных со стороны украинских государственных органов.

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«После того, как сложилась ваша встреча с епископатом УПЦ, наша украинская святыня, Почаевская Свято-Успенская лавра, начала переживать давление со стороны различных властных структур. Скажите, пожалуйста, кто им дал такое задание?», — вопрошает священник.

Он напомнил, что происходящее схоже с ситуацией полувековой давности.

«В 50-х, 60-х годах прошлого века, братию лавры выгоняли из монастыря, сажали в тюрьмы, презирали, обвиняли, приводили клевету, конфисковывали храмы, имущество и землю. Обзывали нас «националистами», потому что мы говорили на украинском языке, а теперь мы «москали», потому что православные и отстаиваем позицию нашей спасительной православной веры», — сетует наместник.

Он также указал, что раньше Порошенко и его отец были дорогими гостями в лавре.

«Мы с вами живем в одной стране. Все являемся земляками, соотечественниками, и вы, господин президент, являетесь гарантом наших прав и свобод. В прошлом вы, уважаемый Петр Алексеевич, были иподьяконом нашей церкви. Ваш отец неоднократно бывал в нашей Свято-Успенской Почаевской лавре», — рассказал Владимир.

Теперь же, по его словам, все в лавре удивляются изменению политики украинского лидера.

«Что случилось, господин президент, что вы так изменили свое отношение к Украинской православной церкви,

к своим землякам — вашим избирателям, и к нашей Почаевской лавре? Чем обидела она вас, вашего отца или вашу семью?» — обратился священник к президенту Украины.

В завершение послания он попросил Порошенко лично вмешаться в ситуацию с началом гонений на православных на Украине.

«Прошу вашего личного вмешательства, относительно тех событий, которые происходят вокруг Украинской православной церкви, ее прихожан, Почаевской лавры и ее насельников, чтобы прекратилось давление со стороны органов государственной власти и воцарились любовь и взаимопонимание», — резюмировал наместник.

В администрации Порошенко опровергли слова священника.

«Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной православной церкви на Украине», — заявили в администрации президента Украины.

Также в четверг, 6 декабря, предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл на заседании президиума Межрелигиозного совета России заявил, что власти Украины всеми силами пытаются еще сильнее разделить страну вместо того, чтобы консолидировать общество.

«То, что сейчас происходит — это же провокация новых разделений. Трудно представить, как государственная власть может провоцировать разделение. Но как в одной части страны можно ввести военное положение, а в другой не вводить. Что это за странная политика?», — задался вопросом архиерей Московской епархии.

В связи с этим патриарх призвал представителей остальных конфессий направить в Киев «примиряющее слово», чтобы начать мирное урегулирование затянувшегося конфликта. Он подчеркнул, что Русская православная церковь могла бы составить текст обращения, передает ФАН. Накануне

в УПЦ прокомментировали обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес священнослужителей в госизмене и разжигании межрелигиозной вражды.

СБУ инкриминирует 14 священникам Сарненско-Полесской и Ровенской епархий госизмену и разжигание межрелигиозной вражды. В УПЦ обвинения в адрес священнослужителей назвали беспочвенными.

Двумя днями ранее стало известно, что вместо желанной автокефалии Украинская церковь может получить митрополию, писали украинские «Вести». Издание, ознакомившись с основными пунктами устава, утверждает, что, скорее, речь идет о полном подчинении Константинополю. А главой православной церкви на Украине может быть только митрополит, а не патриарх.

По сути, у Константинополя будет еще одна митрополия — украинская. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда признал, что «самостоятельность новой структуры, которую собирается создать на Украине Константинопольский патриархат, будет на порядок ниже, чем существующая самостоятельность канонической Украинской церкви», передает НСН.