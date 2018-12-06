ЧП в московской школе: ученик с ножом сдался полиции. LIVE

Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева в эфире телеканала «Москва 24» прокомментировала происшествие. Она считает, что в школах не хватает психологов. «И наши ученики, и наши учителя прекрасно знают, что в школе есть психолог, как правило это один или два психолога, — сказала она. — Вы знаете, что у нас в Москве созданы крупные учебные комплексы — до 2 тыс. детей пребывают. Конечно, такого количества психологов недостаточно в образовательном учреждении. Не далее как сегодня утром в эфире еще до этой трагедии обсуждался вопрос работы психолога в образовательных учреждениях».

Татьяна Потяева отметила, что в школе 1359, где произошло ЧП, психологи подключились к работе только после инцидента: «свершился случай, и мы начали работать».