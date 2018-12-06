ЧП в московской школе: ученик с ножом сдался полиции. LIVE

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Задержанный юноша — Даниил Г. — будет передан медикам.
Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева в эфире телеканала «Москва 24» прокомментировала происшествие. Она считает, что в школах не хватает психологов. «И наши ученики, и наши учителя прекрасно знают, что в школе есть психолог, как правило это один или два психолога, — сказала она. — Вы знаете, что у нас в Москве созданы крупные учебные комплексы — до 2 тыс. детей пребывают. Конечно, такого количества психологов недостаточно в образовательном учреждении. Не далее как сегодня утром в эфире еще до этой трагедии обсуждался вопрос работы психолога в образовательных учреждениях».
Татьяна Потяева отметила, что в школе 1359, где произошло ЧП, психологи подключились к работе только после инцидента: «свершился случай, и мы начали работать».
Полицейские все же убедили юношу сдаться — об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
К школе, расположенной в районе Жулебино, выехал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. «Я взял вопрос на личный контроль, сейчас еду туда. Мы разбираемся, что за семья, что привело к такой ситуации. Будем выяснять причины, что случилось: вопрос в школе, семье или его личности?», — сказал он ТАСС.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере успокаивает граждан.
Сейчас переговоры с подростком ведет полиция — об этом сообщает ТАСС. «Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры», — рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее «Известия» сообщили, что подросток состоит на учете в психдиспансере.
К школе приехали правоохранители, а также мать подростка. Телеграм-канал Mash сообщает, что она попыталась войти в кабинет, чтобы поговорить с сыном, но тот еще больше разозлился и пригрозил, что совершит самоубийство.
Он стал угрожать учителям, а потом заявил, что порежет себя или покончит с собой. Тем временем учеников и учителей школы эвакуировали из здания.
Добрый день, дорогие читатели. Это утро началось в Москве с ЧП в одной из школ на юго-востоке города. СМИ сообщили, что старшеклассник одной из московских школ пришел на занятия с ножом. Охранники заведения заметили оружие у подростка под одеждой и заперли его в раздевалке. Ученик смог выбраться оттуда и заперся в одном из помещений со стеклянными дверями. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.