Ледяной декабрь: на Москву обрушатся дожди и морозы

Морозы отступили, но ненадолго: потепление продлится буквально пару дней, после чего Москву атакует ледяной дождь, снегопад и холодный фронт. В понедельник и вторник дневная температура в столице будет держаться в районе -5…-2°С.

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«В атмосферных процессах грядут существенные изменения, будет развиваться так называемый «восточный процесс» — при таком процессе с запада, из акватории Атлантического океана в центр европейской России будет поступать теплый влажный воздух, поэтому морозы отступят», — пояснили Агентству городских новостей «Москва» в центре «Фобос».

Пик потепления придется на среду, 5 декабря: столбики термометров поднимутся до 0…+2°С. «Это потепление продлится недолго, к концу недели температура снова понизится до -10…-5°С. При таких условиях потепление будет сопровождаться умеренными и иногда сильными осадками.

В среду это будет мокрый снег с дождем и такие явления как гололедица, гололед не исключены, а к концу недели, когда подмерзнет, на дорогах будет сильная гололедица»,

— отметили в «Фобосе».

Сообщается, что за неделю может выпасть около 30% месячной нормы осадков, конкретно в среду не исключен ледяной дождь. Высота снежного покрова может увеличиться на несколько сантиметров. При этом уже сейчас этот показатель составляет от 6 до 10 см.

«Накануне столичный регион находился в зоне атмосферного фронта, который приподнялся с юго-запада. Именно он и сыпал небольшим снегом практически весь день. Но в Москве осадков выпало немного. На главной метеостанции Москвы — ВДНХ — за воскресный день и ночь на понедельник выпало 1,3 мм, примерно столько же и на Балчуге, а в районе ТСХА 2 мм. В некоторых районах столицы отмечались лишь следы осадков. Тем не менее, высота снежного покрова в Москве колеблется от 6 см на ВДНХ и Тушино до 10 см в районе Измайлово», — говорится в сообщении портала «Метеовести».

«Несмотря на то, что днем 5 декабря мы прогнозируем температуру около нулевой отметки, выпавший снег останется, потому что в конце недели температура вновь немного снизится», — сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Что касается атмосферного давления, то к концу недели ожидается его резкое понижение: с 750 до 737 мм рт. ст. Однако даже такой показатель нельзя назвать аномально низким: давление несущественно отличается от средних многолетних значений.

Грядущие морозы также не выходят за рамки нормы — в отличие от температурного фона в начале декабря, который скорее соответствовал январским показателям.

«Первый день декабря был суперхолодным — на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Этот день больше соответствовал концу января — самому холодному периоду зимы.

Фактически, это опережение климатического развития на два месяца», — сказал Вильфанд.

Похожая погода будет царить в Москве и в дальнейшем. «По предварительным данным, вторую декаду декабря будет отличать неустойчивая зимняя погода, в меру снежная. Преобладающий фон температуры -3…-1°С с частыми оттепелями до +2°С», — рассказал РИАМО ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

По его словам, исходя из месячного прогноза, 31 декабря вероятна мягкая и оттепельная погода. Однако детальный прогноз будет возможен за 7-10 дней до праздника, подчеркнул Старков.

Как прогнозирует Роман Вильфанд, в целом нынешний декабрь ожидается заметно холоднее предыдущих: средняя температура первого зимнего месяца окажется ниже, чем в декабре 2015-2017 годов — они были необычно теплыми. Однако от средних климатических значений декабрь отличаться не будет.

По мнению Вильфанда, предстоящая зима в целом по погоде будет более радостной, чем прошлая. Минувшая бесснежная зима с низкими облаками была довольно мрачной.

Нынешнюю же зиму предварял на удивление солнечный ноябрь, а выпавший к началу декабря снег, по словам Вильфанда, «украшает жизнь», и сейчас погода для жителей куда более благоприятная, чем год назад.

Как указывает синоптик, по всем прогнозам, эта зима ожидается в целом около нормы. Конечно, погода будет неоднородной — будут периоды и повышения, и понижения температуры. В этом плане неоднородный декабрь как бы задает тон всему зимнему сезону.

В свою очередь Леонид Старков говорит, что с вероятностью в 60% нынешняя зима будет на 1-2 градуса теплее нормы. При этом сказать заранее, будут ли этой зимой сильные снегопады, ледяные дожди и морозные «апокалипсисы», и сколько их ожидается, синоптики пока не могут.