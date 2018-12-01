Мягкий режим: как Цеповяз расслабляется в колонии

Новая видеозапись из колонии с Вячеславом Цеповязом была сделана в комнате психологической разгрузки в 2015-2016 годах, заявили в пресс-службе ФСИН России.

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«На новой видеозаписи с осужденным Цеповязом, опубликованной в СМИ, запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз», — приводит ФАН заявление пресс-службы ФСИН России.

В ведомстве отметили, что опубликованное видео относится к тому же периоду, что и размещенные ранее в СМИ фото, на которых осужденный ест деликатесы, то есть к 2015-2016 годам.

Представитель ФСИН подчеркнул, что по данному факту проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного еще после публикации снимков.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Цеповяз с другими, вероятно, заключенными сидит в просторной комнате с мягкой мебелью и работающим телевизором. Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче». В ролике Цеповяз стоит возле розетки и держит в руках заряжающийся телефон. Оттуда он по просьбе оператора «машет ручкой». Некоторые СМИ заявили, что на видео представлена тюремная камера Цеповяза.

Изначально скандал вокруг Цеповяза разгорелся после того, как в Сети появились фотографии с трапезой заключенного, состоящей из деликатесов.

Выяснилось, что в тюрьме преступник ел шашлыки, крабов и икру. ФСИН признала подлинность фотографий и сообщила, что они были сделаны в 2015 году. К тому же в ходе служебной проверки в ИК-3 ведомство выявило там нарушения правил внутреннего распорядка. В итоге несколько сотрудников колонии были уволены. В то же время сам Цеповяз продолжает называть фотографии подделкой, созданной с целью скомпрометировать осужденного.

После публикации снимков проверку исправительного учреждения начал проводить Следственный комитет (СК).

В результате выяснилось, что Цеповяз, находясь в колонии в Амурской области, ежемесячно получал деликатесов на сумму от 30 до 60 тыс. рублей, рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в программе «Вопрос с пристрастием» на канале «Эфир».

«Мы и наши коллеги из других органов установили человека, который проносил туда продукты питания. Этот гражданин с достаточной степенью регулярности, от одного до трех раз в месяц, передавал продукты, закупал, привозил в колонию и там передавал через специальное окошко. Средняя сумма, на которую он закупал продукты, — от 30 до 60 тыс. рублей в месяц», — отметил Куренной.

Он уточнил, что передача могла весить более 30 кг, при том что обычным заключенным разрешено получать посылки не тяжелее 20 кг. Помимо дорогих сортов сыра, колбасы, красной рыбы и икры, Цеповязу также приносили сырое мясо, несмотря на то, что осужденным запрещено готовить самим.

К тому же проверка показала, что Цеповяз нарушал правила внутреннего распорядка для заключенных, когда работал пасечником. Он мог находиться там только в установленное для этого время, и от камеры до пасеки его должны были сопровождать конвоиры.

«Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии, соответственно, позволяла ему это делать. То есть, я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — иронично заметил представитель Генпрокуратуры.

Более того, по словам Куренного, осужденного без оснований перевели на облегченные условия пребывания в колонии.

«Он, когда туда прибыл, формально был признан лицом, склонным к организации и провокации групповых эксцессов. Он являлся одним из лидеров уголовного преступного сообщества. Несмотря на это, он почему-то в июле 2016 года был переведен на облегченные условия пребывания в исправительном учреждении, безосновательно», — подчеркнул он.

Официальный представитель Генпрокуратуры уточнил, что Цеповяз помимо прочего должен был встать на профилактический учет в колонии, но не сделал этого. Он также напомнил, что в ИК-3 в Амурской области действует особый режим в связи с тем, что там находятся лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Впоследствии СМИ удалось узнать человека, который передавал продукты Цеповязу. Им оказался 27-летний житель Благовещенска Александр Уланов. Он отбывал наказание в том же ИК, что и любитель деликатесов. По словам Уланова, каждый месяц он закупал товаров на сумму до 100 тыс. рублей: «продукты питания, бытовую химию, белье какое-то прикупить».

Все позиции закупались в соответствии с четким списком, и икра в том числе. Впрочем, к поставке крабов и шашлыков Уланов, по его заверению, отношения не имеет.

Вячеслав Цеповяз был одним из членов криминальной группировки Сергея Цапка, которая действовала на территории Краснодарского края в 90-е и в начале 2000-х годов. В течение этого времени участники банды убили 19 человек.

Осенью 2010 года они убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей. После этого преступная группировка была раскрыта. Через три года Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Его отправили в колонию строгого режима на 19 лет и 10 месяцев.