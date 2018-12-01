Гаубицы не прошли: сход вагонов привел к уголовному делу

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту схода с рельсов 35 вагонов грузового поезда в Омской области. Дело возбуждено в соответствии со статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

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В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также размер причиненного ущерба. Тюменская транспортная прокуратура также проводит проверку.

Фоторепортаж: Под Омском грузовой поезд сошел с рельсов __is_photorep_included12079105: 1

Инцидент произошел 30 ноября в 21:27 мск на участке Называевская — Ишим Свердловской железной дороги. Из-за нарушения габаритов соседнего пути и повреждения контактной сети с пути сошли 35 вагонов, сообщает ФАН. Пострадавших в результате случившегося нет. По предварительным данным, причиной инцидента послужил дефект рельсов.

По некоторой информации, на сошедших с рельсов грузовых платформах поезда находились самоходные гаубицы «Гвоздика». Самоходки можно распознать на опубликованных в интернете фотографиях с места происшествия.

Эту версию подтвердил источник ТАСС в экстренных службах региона. «На грузовых платформах поезда находились самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», — отметил он.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что на сошедших с рельсов платформах находилась гусеничная военная техника, которая следовала на ремонтный завод.

После схода вагонов с рельс задержка в движении поездов в Омской области составляет от полутора до четырех часов, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. На данный момент продолжаются ремонтные работы, но по одному пути движение поездов уже восстановлено в обоих направлениях.

В результате происшествия были задержаны поезда № 76 сообщением Москва — Нерюнгри, № 118 Москва — Новокузнецк, № 56 Москва — Красноярск, № 67 Абакан — Москва, передает НСН.

Отмечается, что восстановительные работы планируют завершить до 18.00 1 декабря, но наиболее вероятно, что движение на участке железной дороги откроют к 06.00 2 декабря.

Произошедшее в Омской области — это не первый случай схода поезда с рельс за последнее время. 21 ноября примерно в 17:00 на соединительных путях 2 и 4 парков станции «Москва-Пассажирская – Октябрьская» на стрелочном переводе тепловоз столкнулся с пассажирскими вагонами, после чего два вагона сошли с рельсов. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

«Следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ по факту схода с рельсов двух вагонов поезда на станции «Москва-Пассажирская – Октябрьская» организована доследственная проверка», — указали в сообщении ведомства.

Вечером 26 сентября на перегоне Куэнга — Приисковая в Могочинском районе Забайкальского края с рельсов сошли вагоны грузового поезда, в результате чего на участке железной дороги в Забайкалье задерживалось железнодорожное движение, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

Отмечается, что сход грузовых вагонов с рельсов нарушил габарит соседнего пути. Из-за происшествия график движения задержали четыре пассажирских поезда и пригородная электричка. Представители ЗабЖД уточнили, что пассажирам задержанных поездов предложили бесплатное питание.

Пятью днями ранее 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Иркутской области, сообщили на сайте управления МЧС по региону. Инцидент произошел на перегоне Слюдянка-2 — Ангасолка. Грузовой поезд следовал в сторону Иркутска с различным грузом. В ведомстве уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

В середине июля подобное произошло в Карелии. Там на 940 км перегона Сиг — Энгозеро с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда, сообщили в МЧС. Погибших и пострадавших в результате случившегося нет.

Без ранений обошлось и при сходе с рельсов семи вагонов грузового поезда 12 марта. Инцидент произошел на Транссибирской магистрали в Красноярском крае,

сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Красноярский край, 18.15, Манский район, 4175 километр Транссибирской ж/д магистрали, перегон Камарчага — Таежный, сход последних семи вагонов с углем грузового поезда № 2563, нарушен габарит по обоим путям. Пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

В результате случившегося был задержан один пассажирский поезд.