Приворот и снятие порчи: как россияне отдают миллионы

Столичная полиция проводит проверку после обращения женщины, которой за 5 млн рублей пообещали оказать услуги по снятию порчи и возврату бывшего супруга. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, 29 ноября в ОВД «Тверской» обратилась гражданка, которая так и не дождалась обещанного результата.

«По словам заявительницы, двое ее знакомых, мужчина и женщина, воспользовавшись ее подавленным эмоциональным состоянием, навязали услуги по снятию порчи и возврату бывшего мужа. За указанные услуги женщина в период с октября 2017 года по ноябрь 2018 года передала знакомым около 5 млн руб.», — сообщили в полиции.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Реклама

Россияне продолжают активно попадаться на уловки мошенников, называющих себя экстрасенсами. Так, в ноябре 2018 года свой приговор получила Татьяна Гайнулова, которая организовала сообщество экстрасенсов, целителей и успешных продавцов БАД. Причем зародилась организация целых 10 лет назад в соавторстве с бывшим милиционером Антоном Асташовым.

Аферисты запустили в СМИ пиар-кампанию – реклама шла как на телевидении, так и на радио. Во многом благодаря хорошим организаторским способностям Гайнуловой, деньги в карманы аферистов попадали предельно быстро и просто, хотя никакими магическими способностями ее подчиненные, разумеется, не обладали.

Всего от действий Гайнуловой и компании пострадали 53 человека, а суммарный ущерб превысил 70 млн рублей.

Дело «главной колдуньи» Гайнуловой даже выделили в отдельное производство, поскольку обвиняемая во всем созналась и даже согласилась на первых порах сотрудничать со следствием.

Однако в дальнейшем псевдо-экстрасенс пошла на попятную. Она пыталась доказать, что занималась обычной коммерческой деятельностью и закон не нарушала. Однако правоохранители остались при своем мнении на этот счет: Гайнуловой инкриминировали многочисленные эпизоды особо крупного мошенничества, а также создание преступного сообщества. Суд признал женщину виновной и назначил в качестве наказания 15 лет в колонии общего режима. Однако это еще не финал истории — в том же Ленинском суде Новосибирска вскоре состоится рассмотрение дела другого лидера «магической» ОПГ Антона Асташова.

Немного раньше, в том же ноябре, к шести годам колонии общего режима Центральный районный суд Воронежа приговорил 30-летнюю ясновидящую, заработавшую на доверчивых гражданах 28 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, жертвами гадалки стали пять человек, которые обращались к ней за помощью в период с 2015 по 2016 год. На сеансах экстрасенс обещала заказчикам в скором времени улучшить их материальное положение и решить проблемы в личной жизни.

По данным полиции, для убеждения своих клиентов ясновидящая использовала приемы манипулирования — втиралась к клиентам в доверие, а потом вводила в заблуждение. Все это в совокупности работало безотказно: люди безропотно передавали гадалке деньги.

Как выяснилось в ходе следствия, все пострадавшие клиенты были знакомы между собой и советовали «экстрасенса» друг другу. В общей сложности они отдали ясновидящей 28 миллионов рублей — в среднем по 5,6 миллиона с человека. Осознать, что дело нечисто, людям удалось только осенью прошлого года – тогда же было принято совместное решение отправиться в полицию. Сотрудникам МВД удалось установить личность подозреваемой, ее удалось задержать уже через несколько дней.

Еще один случай мошенничества произошел в Екатеринбурге. Там пожилая мошенница вынесла из ломбарда золото и драгоценности.

Украшения добровольно отдала продавец, которая якобы поддалась гипнозу посетительницы. По словам хозяина ломбарда, ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

«Мошенница позвонила нашей сотруднице в субботу, представилась Натальей Сергеевной и сказала, что она экстрасенс. Заявила продавцу, что надо срочно снять с нее порчу, иначе та умрет», — рассказал предприниматель сайту kp.ru. По его словам, далее «колдунья» пришла в ломбард и попросила положить ей в сумку как можно больше денег и золота. Все это, по словам преступницы, должно было помочь вылечиться продавцу.

Хозяин ломбарда не исключает, что она действительно использовала некий способ гипноза, так как продавец подчинилась мошеннице незамедлительно. После того, как преступница забрала все украшения, она попросила женщину выйти на улицу и «бросить три монетки возле перекрестка». Вернувшись на рабочее место, продавец не обнаружила ни украшений, ни «экстрасенса». Придя в сознание, обманутая женщина сразу же позвонила в полицию и написала заявление.

«Со слов заявительницы, она вынесла деньги в состоянии гипноза. По данному факту сотрудниками полиции организована проверка, в рамках которой полицейские опрашивают персонал ломбарда, устанавливают возможных очевидцев инцидента. Точная сумма ущерба устанавливается», — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России.

Сотрудники ведомства также отметили, что в том случае, если «экстрасенса» найти не получится, загипнотизированной сотруднице придется самой возмещать ущерб. Сделать ей это будет нелегко — женщина работает в ломбарде уже семь лет и является матерью-одиночкой.

«Нам уже стало известно, что наша псевдо-гадалка таким же способом «обнесла» квартиру екатеринбурженки в 2006 году, — добавил пострадавший предприниматель. – Тогда женщина тоже вынесла на улицу все сбережения и оставила без присмотра маленького ребенка».

В том же ноябре на уловку мошенников-экстрасенсов попалась и доверчивая пенсионерка из района Колпино в Санкт-Петербурге. По информации источника портала 78.ru в правоохранительных органах, женщина передала «колдунье» более 800 тыс. рублей за снятие порчи.

Сообщила о происшествии дочь пострадавшей, которая работает в одной из петербургских школ. Женщина обратилась в отдел полиции и заявила, что три дня назад неизвестная женщина «сняла порчу» с ее 83-летней матери, забрав крупную сумму денег. Отмечается, что деньги мошенница получила даже не в рублях – «экстрасенс», похитила у пенсионерки 12 тыс швейцарских франков. На вид ей было около 65 лет.

Несколькими месяцами ранее, в марте, в полицию города Тосно также обратилась обманутая пенсионерка. Женщина рассказала, что днем на улице к ней подошла незнакомая женщина, похожая на цыганку, и предложила погадать.

Доверчивая старушка согласилась и отдала новой знакомой за предсказание 270 тыс. рублей. Взамен цыганка подарила пенсионерке зеркальце, сообщает портал 78.ru. Спасти украденные у пенсионерки деньги может только тот факт, что преступление попало на камеры видеонаблюдения. В настоящее время подозреваемую разыскивают, по факту произошедшего назначена проверка.

Иногда преступники находят своих жертв не только среди пенсионеров, но и среди несовершеннолетних. Так, в июле 2017 в ОМВД Ярославля по Заволжскому городскому району поступило сообщение о мошенничестве: к двум несовершеннолетним девочкам подошла неизвестная женщина, представилась экстрасенсом, участницей известного телевизионного проекта.

Преступница убедила детей в том, что на них наложена «порча», которую нужно срочно снять. При этом провести обряд можно только после того, как они принесут из дома все ценные вещи.

Испуганные дети быстро принесли из дома денежные средства и ювелирные украшения родителей, на общую сумму около 100 тыс. рублей. После проведения определенных манипуляций женщина скрылась с украденным имуществом.

Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району было оперативно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», однако поймать преступницу не удалось до сих пор.

Сотрудники ГУ МВД не раз обращались к гражданам с просьбой быть осмотрительными, чтобы не попасться на уловки мошенников. Полицейские также советуют не открывать двери чужим людям и не впускать их в квартиру, даже если они представляются сотрудниками социальных и ремонтных служб.

«В случае, если вам действительно кажется, что визитеры — те, за кого себя выдают, не лишним будет пригласить родственников или соседей. Их присутствие станет помехой для совершения противоправных действий», — отметили советуют представители ведомства на сайте ГУ МВД.