Дело «Седьмой студии»: кто подделал подпись Серебренникова

Что подменили в материалах дела

В Мещанском суде в пятницу, 30 ноября, продолжили рассматривать уголовное дело в отношении сотрудников «Седьмой студии», которые обвиняются в хищении 133 млн рублей. Деньги были выделены Министерством культуры на проект «Платформа», призванный популяризировать современное искусства. На заседании 30 ноября прокурор Олег Лавров зачитал 17 томов уголовного дела — с 9-го по 26-й. В них содержатся договоры театральной организации с подрядчиками и индивидуальными предпринимателями.

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На заседании выяснилось, что среди приложений к 11 тому есть письмо Минкульта, которое было отправлено в ФСБ в 2016 году. Тем не менее, по словам экс-сотрудницы ведомства Софьи Апфельбаум, Минкульт не мог направлять документы в спецслужбу. «Министерство культуры направляет соглашения и перечисляет их. Но это не означает, что здесь — те документы, которые отправлялись в ФСБ. Ну не отправлялся госконтракт туда [в ФСБ]», — сообщила подсудимая.

Защитник Дмитрий Харитонов, который представляет интересы режиссера Кирилла Серебренникова, в свою очередь, считает, что документы по делу «Седьмой студии» были исправлены сотрудниками ФСБ.

«Ваша честь, мы бы хотели обратить внимание, что здесь указано приложение, которого нет. А учитывая, что все документы исправляла ФСБ, мы считаем, что следствие все документы избирательно помещало в дело», — заявил адвокат. С ним согласилась и защитница Ксения Карпинская. «Данные документы вообще не могут исследоваться в данном процессе», — отметила она.

Во время исследования 12 тома защита Кирилла Серебренникова заявила, что на прикрепленном к делу финансовом отчете подделана подпись их клиента. «Ваша честь, хотел бы обратить ваше внимание, что в томе 11 мы исследовали сопроводительное письмо, которое Минкультуры отправило в ФСБ. Том 12 начинается с договора от 20 августа. Как этот документ и все дальнейшие попали в материалы дела, вообще неизвестно. В Минкульте таких документов не было, и представить договор он не мог. Происхождение документа, как и всех остальных в этом томе, неизвестно», — сообщил адвокат Харитонов.

Материалы уголовного дела также продемонстрировали, что большую часть документов «Седьмой студии» с подрядчиками подписывали экс-гендиректор Юрий Итин и экс-продюсер Екатерина Воронова. Режиссер Кирилл Серебренников отмечал, что на всех документах, где фигурирует его фамилия, подписи он не ставил.

«Он охренел, даже не знает, что подписывает»

На предыдущем заседании по «театральному делу», которое прошло 29 ноября, суд завершил допрос Софьи Апфельбаум и приступил к изучению материалов уголовного дела — было исследовано восемь томов.

В первых трех томах содержатся постановления о возбуждении уголовных дел. Выяснилось, что изначально в ФСБ не видели среди фигурантов уголовного дела экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова. Сначала, в 2014 году, дело было заведено против бывшего бухгалтера компании Нины Масляевой и экс-гендиректора Юрия Итина. Лишь позже его объединили с делами против Малобродского, Апфельбаум и Серебренникова. Этот документ был подписан сотрудниками спецслужб в мае 2017 года.

Кроме того, из материалов дела стало известно, что Мосгорсуд разрешил силовикам прослушивать телефоны Серебренникова, Малобродского, Итина, Масляевой и ее помощниц.

При этом экс-сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова в одном из разговоров по телефону заявила следующее: «Подписать-то надо было за Итина. Он вообще охренел, он даже не знает, что подписывает».

На заседании 29 ноября также выяснилось, что Департамент господдержки искусства и народного творчества не переводил напрямую деньги «Платформе». За этот момент отвечал отдел экономики и финансов, заявила в суде Софья Апфельбаум.

Напомним, что на первых слушаниях по делу «Седьмой студии» фигуранты отказались признавать свою вину в мошенничестве. Их назначили гражданскими ответчиками по иску Министерства культуры, которое требует взыскать с подсудимых 133 млн рублей ущерба.

Во время допроса Кирилл Серебренников заявил, что не вникал в вопросы госфинансирования и не распоряжался деньгами из кассы «Седьмой студии». Будучи худруком, он получал зарплату, составлявшую 100 тыс. рублей в месяц — примерно столько же получал Малобродский на должности генпродюсера. Режиссер считает, что «Платформа» закрылась после того, как Минкульт возглавил Владимир Мединский, которому проект якобы «не пришелся по вкусу». Такого же мнения придерживается Софья Апфельбаум.

Алексей Малобродский заявил, что он никогда и ни с кем не обсуждал выплату процентов за обналичивание денег, выделенных государством. Также в ходе процесса выяснилось, что «Седьмой студии» было запрещено покупать что-либо в собственность. Несмотря на это, компания приобрела рояль за 5 млн рублей, который по завершении «Платформы» перевезли в «Гоголь-центр». По словам экс-генпродюсера «Седьмой студии», инструмент был куплен для экономии денег — рояль якобы было дешевле приобрести, чем арендовывать к каждой постановке.

В ходе допроса Софья Апфельбаум сообщила, что «Платформу» положительно оценивали в правительстве. Вопрос выделения субсудии проекту обсуждали сразу три ведомства: Минкульт, Минфин и Минюст. Последняя структура приняла финальную версию документа.

«Нарушение финансовой дисциплины, но не преступление»

Дело против сотрудников «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года. По нему проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывшая глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин, бывший бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Дела в отношении последних двух выделены в отдельное производство, так как Масляева признала вину и заключила сделку со следствием. Воронова уехала из России — ее объявили в международный розыск

Из обвинительного заключения следует, что Серебренников и Итин создали преступную группу и вовлекли в нее остальных фигурантов — якобы для того, чтобы похитить 133 млн рублей, выделенные Минкультом в 2011–2014 годах на проект «Платформа». Следствие и гособвинение подтверждают, что «Седьмая студия» провела все мероприятия, которые были заявлены в проекте на субсидию. Тем не менее, по данным ведомств, сотрудники театральной компании отправляли в Минкульт финансовые и творческие отчеты с заведомо недостоверными сведениями.

В СК считают, что деньги были украдены путем их обналичивания. Сделать это фигурантам «театрального» дела якобы помог индивидуальный предприниматель Синельников.

Обвиняемые «признают обналичивание каких-то денег, уход от уплаты налогов», однако, по их утверждениям, все средства использовались для организации постановок.

Об этом еще в 2017 году сообщала адвокат Ирина Поверинова, защищающая интересы Софьи Апфельбаум. По ее словам, действия фигурантов уголовного дела являются нарушением финансовой дисциплины, но не преступлением.

30 ноября нынешний глава Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что надеется на «предельно мягкий приговор» в отношении сотрудников «Седьмой студии». «Если деньги были похищены, не дай бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально. Будем надеяться, что суд с учетом того, что они люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — заявил министр телеканалу «Дождь».

По мнению Мединского, дело «Седьмой студии» шумное и резонансное, однако «устраивать политику и истерику» вокруг него не следует.