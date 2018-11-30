Не угодил властям: дом наместника лавры обыскивают

Служба Безопасности Украины проводит обыски дома у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Отмечается, что правоохранители предприняли соответствующие действия в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды. Об этом ведомство сообщило в своем аккаунте в твиттере.

«СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Дело фактовое», — сообщили представители ведомства.

Информацию о проводимых обысках подтвердил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов. По его словам, следственные действия проводятся в рамках статьи 161 уголовного законодательства Украины.

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РПЦ расценила обыск у наместника Киево-Печерской лавры как принуждение к участию в «объединительном» соборе для последующей автокефалии украинской церкви. «Со стороны властей Украины начинаются «активные мероприятия» по обеспечению «добровольного» объединения украинских православных. Быть может, такую задачу поставили вчера в Стамбуле?» — сообщил «Интерфаксу» в пятницу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Ранее наместник Киево-Печерской Лавры уже заявлял о давлении, которое на него оказывается со стороны властей. По его словам, ему регулярно поступают звонки с угрозами.

«Оказывается давление на меня: и угрозы, и звонки, и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю», — заявил наместник лавры на брифинге, который прошел 29 ноября в лавре. Он также отметил, что против него открыты уголовные дела на Украине, помеченные грифом секретности.

По словам митрополита Павла, ему инкриминируют «на основании каких-то недоразумений» неподобающее отношение к константинопольскому патриарху Варфоломею, а также нецензурные высказывания в адрес патриарха УПЦ КП Филарета. «Но это все домыслы и неправда», — сказал он на брифинге.

Кроме того, митрополит Павел, противник предоставления автокефалии УПЦ, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», отмечает РИА «Новости».

Ранее информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что специальная комиссия Министерства культуры Украины впервые за 30 лет начала проверку церковных ценностей и икон Киево-Печерской лавры. Митрополит Павел также рассказал журналистам, что попросил комиссию проверить лавру внимательнее, чтобы избежать спекуляций об исчезнувших реликвиях.

«Я такой человек, который стоит на позиции законности. И для меня сохранить то, что есть, — большое счастье, дабы не влипнуть в историю, а войти в историю», — рассказал наместник.

Как отметили представители комиссии, заповедник находится в собственности государства и если Церковь нарушит законодательство, которое касается правил пользования и аренды, то всяческие соглашения с ней будут разорваны.

Ранее, 29 ноября, в Стамбуле завершилось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором должны были назвать официальную дату «объединительного собора» — форума архиереев, на котором Константинополь совместно с властями Украины доведет до конца автокефалию украинской церкви. Однако дата так и не стала известна. В связи с этим в РПЦ провели параллель между очевидным торможением Константинополя в процессе выдачи томоса Украине и отказом канонической УПЦ участвовать в «автокефальном проекте».

Напомним, что ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Для этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году.

При этом Константинопольский патриархат также получит выгоду от этого «переворота» — после создания автокефальной церкви на Украине ему должно перейти более чем 20 монастырей и храмов. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в интервью журналистам 24 ноября, сообщает НСН. По словам владыки, свои права на храмы Константинополь намерен изложить в томосе.