По уши в сугробах: Москву ждет сильный снегопад

Уходящая осень попрощается с Москвой солнцем и морозом. Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», днем в пятницу, 30 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков, -7…-5°С, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью будут первые за сезон сильные морозы: -13…-11°С, а по области -16…-10°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферный фон также поставит рекорд, остановившись на отметке в 766 мм рт. ст.

В первый день зимы с приближением атмосферного фронта на небосводе появятся облака, но до осадков дело не дойдет — по крайней мере, днем.

Температура в субботу, 1 декабря, останется ниже средних значений: -7…-5°С, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

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Атмосферное давление выше нормы: 756 мм рт. ст.

Пресыщенным развлечениями и экономным горожанам можем посоветовать прокатиться по недавно открытой канатной дороге на Воробьевых горах — в кои-то веки погода позволит насладиться панорамой Москвы. Будем надеяться, что кибератак и, как следствие, поломки конструкции, больше не произойдет, ну а в крайнем случае эвакуация из зависшей кабинки станет любимой историей внуков. Важные детали: с 3 по 6 декабря включительно «канатка» будет закрыта, бесплатный проезд будет действовать до 24 декабря, после — от 400 рублей в одну сторону, работает все с 12 до 20 часов.

2 декабря, в воскресенье, характер погоды в столичном регионе будет определять волновой циклон. Пройдет снег, который усилится после заката. Днем -5…-3°С, ветер восточный, 3-8 м/с. Ночная температура недалеко уйдет: в столице -4…-2°С, ветер переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление понизится уже до приемлемых 749 мм рт. ст.

Чем заняться в последний выходной недели, если штурм супермаркетов кажется неуместным расточительством, а новогодние подарки купить «успеется когда-нибудь потом»? Устроить парфюмерный день (внимание, имеются противопоказания для людей с широко забитыми ноздрями). В 13:00 в Библиотеке иностранной литературы начнется тематическая лекция, где расскажут, как от ароматов умирали в Древнем Риме и сколько бутылок одеколона выливал на себя Наполеон каждый день.

После нее доберитесь до выставки «Дыша духами и туманами» в Российской государственной детской библиотеке, где, помимо классических духов Шанель или «Красной Москвы», можно «послушать» аромат «Библиотека», «Книжный переплет» и «Бумажная страсть». Разрешат ли ретроградам брызнуть парфюмом на электронную книгу — доподлинно неизвестно, но опыт в любом случае интересный. Вход в обе библиотеки по читательским билетам.

В начале новой недели влияние на погоду в Москве окажет теплый атмосферный фронт, который приблизится к столице с запада. 3 декабря, в понедельник, синоптики обещают небольшой снег. Днем -5…-3°С, ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Ночью -6…-4°С, ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферный фон все ближе к идеалу: 748 мм рт. ст.

После трудового дня советуем посетить открытие Дальневосточной ярмарки на Тверской площади, которая продлится до 9 декабря. Посетители смогут не только попробовать свежие морепродукты, но и посмотреть на местные красоты, представленные на фотовыставке, и даже прикупить персональную «сотку» в регионе. Для аутентичности платить можно двухтысячными купюрами.

4 декабря атлантический циклон принесет в столицу теплые влажные воздушные массы.

Еще один день почти без солнца, зато со снегом.

Температура воздуха -2…0°С днем и -1…+1°С ночью, ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Давление существенно не изменится: 747 мм рт. ст.

Погода во вторник будет вполне подходящей, чтобы пойти на один из московских катков. Побывать на «фабрике счастливых людей» в парке Горького, поучиться керлингу на ВДНХ, сыграть на световой «зимней арфе» в «Сокольниках», посмотреть кино в саду им. Баумана или умилиться хаски в парке «Кузьминки» – от зимней программы в этом году разбегаются глаза (главное, чтобы не разъезжались ноги).

В среду, 5 декабря, характер погоды в столице будет определяться все тем же теплым сектором атлантического циклона. Ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Температура в городе днем и ночью будет все так же бродить вокруг да около ноля (-3…+2°С). Ветер юго-западный, 3-8 м/с, атмосферный фон почти такой же, как и во вторник: 748 мм рт. ст.

6 декабря, в четверг, циклон продолжит свои в буквальном смысле темные делишки.

В столице будет облачно, влажно, местами пройдут снегопады (местами — мокрый снег).

Температура в столице и в области днем и ночью не выйдет за рамки -3…+2°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Давление немного подрастет – до 750 мм рт. ст.

В пятницу, 7 декабря, погоду в Москве будут определять атмосферные фронты, которые один за другим придут с запада. По прогнозам метеорологов, в столице и области облачно, снег, мокрый снег, местами сильный. Плохая новость от Капитана Очевидность: привет, каша из осадков и реагентов, нельзя сказать, чтобы мы скучали. Хорошая новость от него же: можно будет открыть лыжно-сноубордический сезон в выходные. Температура в столице и в области днем и ночью не выйдет за рамки -3…+2°С. Ветер южный, 4-9 м/с, атмосферный фон аналогичен показателям четверга, то есть 750 мм рт. ст.