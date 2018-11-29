Не без греха: якутского батюшку осудили за педофилию

Экс-директор Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) отправится за решетку на 17 лет. Батюшка оказался педофилом с многолетним стажем — суд признал его виновным в 46 эпизодах сексуального насилия над мальчиками младше 14 лет, сообщил портал SakhaDay.

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Слушания в Хангаласском районном суде проходили в закрытом режиме, так как в деле фигурировали несовершеннолетние. По этой причине также остаются неизвестными подробности процесса.

Местным СМИ удалось выяснить, что суд также обязал отца Мелетия выплатить 400 тыс. рублей на возмещение морального вреда пострадавших. Изначально от потерпевшей стороны к нему был подан иск на 900 тыс. рублей.

Помимо этого, суд обязал батюшку-педофила пройти лечение у психиатра. Как предполагает SakhaDay, такое решение было принято на основании заключения из института Сербского, где подсудимый обследовался в отделе психиатрических экспертиз. При этом якутские психиатры признали его психически здоровым.

Отказывались признать бывшего директора православной гимназии психически нездоровым насильником и родители пострадавших детей. Вплоть до решения суда они не верили в виновность священника, так же как его коллеги и прихожане церкви. Сторона отца Мелетия смиряться с обвинением не намерена: адвокаты батюшки сразу после суда подали апелляцию в Верховный суд Республики Саха (Якутия).

Как бы то ни было, иеромонахом отец Мелетий уже точно не будет — Якутская епархия в ближайшее время поднимет вопрос о лишении батюшки сана.

«В связи с вынесением приговора запрещенному в служении иеромонаху Мелетию (Ткаченко) по обвинению в тяжких преступлениях против личности Якутская епархия информирует, что по результатам апелляций в суды высших инстанций будет поднят вопрос о лишении сана упомянутого клирика», — сообщается на официальном сайте Якутской епархии.

Ранее сообщалось, что сведения о сексуальном насилии над несовершеннолетними начали появляться еще в 2011 году, однако тогда этой информации никто не придал значения. Иеромонаха Ткаченко задержали только в июне 2017 года по обвинению в двух эпизодах насилия над детьми. В ходе дальнейшего расследования были выявлены и другие случаи. Уже спустя месяц после задержания иеромонаха пресс-служба Якутского Епархиального управления наложила запрет на участие иеромонаха Мелетия в священнослужении.

Эпизоды насилия среди священников являются делом не редким. Так, в январе 2018 года Приозерский городской суд Ленинградской области признал экс-священника РПЦ Глеба Грозовского виновным по делу о растлении несовершеннолетних в православных лагерях России и Греции.

По данным следствия, в 2011 году Глеб Грозовский, находясь в православном детском лагере, расположенном на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области, совершил в отношении девочки действия сексуального характера, используя ее беспомощное состояние. Кроме того, подобные действия обвиняемый совершил в 2013 году с двумя девочками в лагере православного детско-юношеского клуба на территории Греции.

До того момента, как российские правоохранители заподозрили его в сексуальном насилии, священник успел уехать Израиль. Изначально он заявлял, что его направили туда в командировку по линии РПЦ, однако позже выяснилось, что отъезд стал его личной инициативой. Задержать его удалось только в сентябре 2014 года, поскольку власти Израиля приняли просьбу российской стороны о его выдаче. В январе 2015 года Окружной суд Иерусалима санкционировал его экстрадицию на основании Европейской конвенции о выдаче, в феврале 2016 года это решение подтвердил Верховный суд Израиля.

Спустя семь месяцев — 17 сентября 2016 года — Грозовского доставили в Санкт-Петербург, где он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Кроме того, суд обязал Грозовского выплатить семьям каждой пострадавшей по 400 тыс. рублей.

В 2017 году в СМИ появилась информация о том, что священника из Краснодарского края обвинили в сексуальных домогательствах к 20-летнему алтарнику. В связи с этим на заседании совета Ейской епархии было принято решение об отстранении его от службы и ссылке в монастырь на ближайшие семь лет.

Как сообщалось на официальном сайте епархии, настоятель храма апостола Иоанна Богослова станицы Кущевской Краснодарского края, настоящее имя которого Юрий Пальчиков, подвергся наказанию «за поведение, порочащее священный сан и вносящее соблазн в среду верующих».

Подробности дела вскрылись благодаря православному видеоблогеру иерею Георгию Максимову, который рассказал о том, как 20-летний алтарник храма Даниил Федотов получал от Пальчикова сообщения гомосексуального характера. В доказательство своих слов он также опубликовал скриншоты переписки и аудиозапись разговора между Федотовым и Пальчиковым, в ходе которых настоятель предлагал алтарнику выключить свет и «посидеть с ним рядышком», спрашивал о приставаниях и предлагал «осуществить акт покупки».

Как отметил блогер, Федотов был далеко не единственным объектом внимания настоятеля, к которому Пальчиков проявлял особый интерес. Однако обнародовать доказательства и подать заявление в епархиальный суд решился только молодой алтарник. Как выяснилось, это решение действительно оказалось смелым — после публикации аудиозаписи Федотову угрожали даже прихожане храма. Сам Пальчиков также запугивал молодого человека связями в ФСБ. Окончательным актом развернувшейся травли стало то, что морально пострадавшего алтарника избил двоюродный брат настоятеля. В связи с этим алтарнику пришлось уехать.