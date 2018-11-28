Открестились: экзархат русских церквей в Европе упразднили

Первый день работы синода Константинопольской православной церкви, который открылся 27 ноября в Стамбуле, приковал внимание всего православного мира. Константинопольский патриархат принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов, тем самым аннулировав патриарший томос от 1999 года. Об этом сообщило издание Orthodoxie со ссылкой на собственные источники, приближенные к церкви.

Реклама

Как отмечается, официальные информационные ресурсы Константинопольского патриархата пока отказались от комментариев, однако публичное заявление должно появиться уже в ближайшее время.

Официального уведомления о принятом решении ожидает и сама архиепископия православных русских церквей в Западной Европе.

28 ноября на сайте организации появилось сообщение, из которого ясно, что для самого экзархата это решение оказалось неожиданным.

«Священный Синод нашего патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить статус экзархата нашей архиепископии. Это решение Священного Синода не было пока получено официально нашей архиепископией», — говорится в коммюнике экзархата.

Не ознакомился с решением и архиепископ Хариупольский, экзарх патриарха Константинопольского Иоанн, который узнал о нем «на личной встрече с патриархом» в Стамбуле. «Архиепископ и секретарь архиепископского совета в ближайшее время вернутся в Париж. В предстоящие дни состоится заседание совета, на котором будет обсуждаться этот вопрос», — отмечается в документе.

Тем не менее, представители русской православной церкви уже заговорили о том, что распущенным приходам Западноевропейского экзархата, возможно, предстоит перейти под юрисдикцию Московского патриархата.

«Прихожанам и священникам теперь, видимо, предстоит сделать выбор: влиться в греческую епархию или вернуться в Русскую церковь,

в составе которой почти все эти приходы были основаны и существовали до 1930 года, когда «временно» были приняты в состав Константинопольского патриархата в связи с тяжелым положением церкви в Советской России», — рассказал РИА «Новости» зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. При этом он отметил, что «ведь и Украинскую православную церковь не спросили, хочет ли она автокефалии, хочет ли вернуться в то положение, в каком была 350 лет назад».

Эксперты, изучающие вопросы религии, также не могут найти обоснования решения Константинополя, сообщает «Независимая газета». По словам источников издания, Константинополь «разменял» Западную Европу на Украину по некоему тайному соглашению с РПЦ. Однако, учитывая историю непростых отношений русской эмиграции во Франции с местной епархией РПЦ, поверить в такое сложно.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе – православная епархия в составе Константинопольского Патриархата с центром в Париже. Она была образована из приходов, сформированных беженцами из России в Западной Европе после Гражданской войны 1917-1923 годов.

Церковная юрисдикция распространяется на Францию, Бельгию, Нидерланды, Великобританию, Германию, Норвегию, Швецию, Испанию, Италию и Данию.

В составе экзархата около 65 приходов, 100 священников и 30 диаконов. Центр экзархата сосуществует параллельно с греческой митрополией Франции, которую ныне возглавляет митрополит Галльский Эммануил Адамакис, сделавший много заявлений по поводу предоставления автокефалии украинской церкви.

Ранее сообщалось, что 25 ноября Константинопольский патриарх Варфоломей признал процедуру предоставления автокефалии Украине не урегулированной до конца. По его словам, решение Константинопольской церкви является «жертвенным актом на благо миллионов украинских верующих». Он также добавил, что предоставление автокефалии не урегулировано из-за того, что ее не удалось обсудить на православном соборе на Крите в 2016 году. Варфоломей подчеркнул, что он намерен довести до конца предоставление томоса Украине.

По информации СМИ, для обсуждения вопроса предоставления автокефалии Украине в Стамбул прибыл советник президента Украины Ростислав Павленко, который примет участие в конечном редактировании или утверждении текста томоса. Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают получить этот документ до конца года.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. При этом Константинопольский патриархат после создания автокефальной церкви на Украине намерен заявить свои права на более чем 20 монастырей и храмов. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в интервью журналистам в субботу, 24 ноября, сообщает НСН.

По словам владыки, свои права на храмы Константинополь намерен изложить в томосе. Таким образом, Константинопольский патриархат намерен восстановить все ставропигии, которые он когда-то имел на Украине.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом,

Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

В сообщении Архиерейского Синода РПЦЗ особенно подчеркивалось, что Константинополь нанес «тяжелейшие оскорбления природе канонического православия», сообщал телеканал «Звезда».

Как отметил патриарх Кирилл, Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. «Нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников, которые преданы анафеме. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником», — заявил патриарх Кирилл.