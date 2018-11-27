«Газ безопасен»: чем Трамп травит детей

Американский президент Дональд Трамп одобрил применение слезоточивого газа против мигрантов и их детей, которые в минувшее воскресенье, 25 ноября, пытались прорваться из Мексики в США.

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По его словам, на сотрудников погранично-таможенной службы «навалились очень крепкие парни», из-за чего силовикам пришлось применить газ. «И отсюда вывод: никто не проникнет в нашу страну, если только не сделает этого легально», — заявил Трамп.

Американский лидер также раскритиковал взрослых людей, которые якобы специально используют детей для того, чтобы прорваться через границу. «Зачем родители бегут в место, где, как они знают, может быть распылен слезоточивый газ? А они бегут туда с ребенком. В некоторых случаях они не родители.

Это люди, которых называют «хваталами». Они хватают ребенка, потому что думают, что при наличии ребенка получат особый статус.

По всей границе множество таких людей, которые хватают детей, не имея представления о том, чьи это дети», — заявил президент журналистам 26 ноября.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что примененный американскими пограничниками слезоточивый газ был безопасен. «Те, кто пострадали в определенной степени, — это люди, которые гасили заряды с газом, но он очень безопасен», — отметил президент.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, около 500 выходцев из стран Центральной Америки попытались преодолеть границу, отделяющую Мексику от США, а районе мексиканской Тихуаны и американского Сан-Диего. Пограничники применили против них слезоточивый газ. Около 40 человек были арестованы.

Позже власти Мексики призвали Штаты расследовать данный инцидент. «МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана — Сан-Диего», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

Мексиканские власти отметили, что не будут стягивать к границе с США вооруженные силы, однако повысят там меры безопасности. Кроме того, местные силовики депортируют мигрантов, которые прибегли к насилию, а также участвовали в беспорядках на границе.

Как сообщает МВД Мексики, с 19 октября страна выслала выслала 11 тыс. мигрантов из стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Сейчас в государстве сконцентрированы около 8,2 тыс. беженцев. При этом в городах Тихуана и Мехикали, расположенных недалеко от американской границы, находятся 7,4 тыс. человек. Мексиканские власти отмечают, что к концу года из страны могут быть высланы до 100 тыс. мигрантов.

Несколько дней назад, 24 ноября, Трамп сообщил, что при необходимости США бессрочно перекроют границу с Мексикой. «Мексика должна отправить размахивающих флагами мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, в их родные страны.

Сделайте это на автобусах, самолетах. Сделайте это любым способом, который вам нравится. Но они не приедут в США.

Мы закроем границу бессрочно, если на то будет необходимость. После десятилетий нарушений [иммиграционных законов] Штаты больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией. Конгресс, профинансируй строительство стены», — написал президент в твиттере.

Трамп отметил, что в США будут допущены только те, кто легально получил статус беженца в соответствии с решением суда. «В противном случае будем принимать нашу строгую политику «ловить и задерживать», и не впускать в Америку. Все нелегалы останутся в Мексике», — подчеркнул глава Белого дома.

Газета Washington Post писала, что мексиканские власти примут предложение Трампа, согласно которому мигранты, желающие попасть на территорию США, будут ожидать решения о предоставлении им убежища непосредственно на территории Мексики. Тем не менее, будущая глава мексиканского МВД, которая должна вступись в должность 1 декабря, Ольга Санчес Кордеро опровергла данные WP.

Тем временем Пентагон направил на границу с Мексикой порядка 5,8 тыс. военных. По словам шефа ведомства Джеймса Мэттиса, Белый дом предоставил Пентагону еще больше полномочий для защиты пограничников от «каравана» мигрантов.

25 ноября США закрыли один из главных пропускных пунктов в районе Сан-Диего — именно через него идет основной поток беженцев из Мексики. Причины такого решения не сообщались.

Мексика в свою очередь старается трудоустроить беженцев из стран Центральной Африки. Об этом сообщил посол государства в США Херонимо Гутьеррес.

«Мексика признает, что сейчас сложилась важная и сложная гуманитарная ситуация. И, следовательно, мы предлагаем гуманитарный ответ, состоящий, в общем, в том, чтобы предоставить возможность людям запрашивать статус беженца в Мексике. Также идет работа по созданию программы, по которой они действительно смогут найти возможности по трудоустройству», — отметил он.

В середине ноября сообщалось, что более 500 мигрантов из Гондураса, которые остались в Мексике по программе «Это твой дом», получили первую зарплату. «Каждый человек, присоединившийся к программе, получил от министерства связи и транспорта оплату в размере 2,262 тыс. песо ($112 — «Газета.Ru») за свои услуги, которые в будущем вновь понадобятся городу в различных областях», — сообщали в местном МВД.

Всего около 2,7 тыс. беженцев согласились принять участие в программе «Это твой дом». Они уже получили временные документы для проживания и работы в Мексике.