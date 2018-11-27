Надины страдания: с операционного стола — сразу в тюрьму

Обвиняемую в государственной измене и терроризме депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко доставили в киевскую больницу для проведения операции, сообщила сестра подсудимой Вера Савченко на своей странице в фейсбуке.

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Сестра депутата отметила, что Надежде Савченко предстоит операция на коленном суставе. Вера возмутилась тем, что депутата хотят доставить в следственный изолятор сразу же после хирургического вмешательства. Она призвала сотрудников правоохранительных органов не делать этого, потому что такие меры можно приравнять к пыткам, отмечает ФАН. Сестра депутата Рады будет добиваться того, чтобы после операции Надежду Савченко оставили в медицинском учреждении хотя бы на сутки.

«В тот же день!? Когда нужно хоть сутки покоя, чтобы отойти от наркоза. Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать», — заявила Вера Савченко.

Также защита Савченко предупредила, что в случае ее немедленной доставки в СИЗО после операции адвокаты обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Надежда Савченко уже сообщала, что у нее «воспалилась старая армейская травма колена», и поэтому она нуждается в двух операциях.

«Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене... Одна на мениске, одна из-за порыва крестовидной связки», — объяснила Савченко в ходе одного из судебных заседаний.

Она отметила, что воспаление проявилось из-за нехватки двигательной активности в изоляторе. По словам Савченко, врачи посоветовали ей заниматься на тренажерах.

«У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз», — сказала она.

Надежда Савченко была осуждена в России 22 марта 2016 года. Ее лишили свободы на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. По данным следствия, 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов. В результате ее преступных действий погибли сотрудники ВГТРК корреспондент Игорь Корнелюк и оператор Антон Волошин. Впрочем, уже в конце мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину.

В марте текущего года ее обвинили в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале Украины. За это ее лишили депутатской неприкосновенности и заключили под арест до 23 декабря. Если ее вина подтвердится, ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В апреле эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины провели комиссионную судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа.

«По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлено категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что она лично готовила насильственное свержение конституционного строя, участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, подыскивала и перевозила оружие», — указали в комментарии силовиков.

По данным следователей, преступный план Савченко осуществляла не одна. Как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, правоохранителям удалось установить личность людей, планировавших террористический акт вместе ней.

В общей сложности в терактах должны были принять участие около 30 человек, сообщил Матиос. Он также отметил, что «организатор» терактов «локализован».

Сама же Савченко ранее заявляла, что готова провести 22 года в российской тюрьме, передавал телеканал NewsOne. Впрочем, для этого она выдвинула свое условие. «Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в России. Надеюсь, вы поняли ответ и он вас устроил», — подчеркнула Савченко.

Выполнять ее условия никто не торопится — в данный момент Савченко находится под арестом на Украине.

В конце мая телеканал Newsone со ссылкой на со ссылкой на адвокатов Савченко заявил, что подсудимую готовы взять на поруки более 50 человек.

«Пятьдесят один человек изъявили желание взять Надежду Савченко на поруки. Среди них — народный депутат Виталий Куприй, бывший судья Конституционного суда Шишкин Виктор Иванович, Савченко Вера Викторовна (сестра Надежды Савченко — «Газета.Ru»)», — указали в сообщении.