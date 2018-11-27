Новые доказательства: чем травили Магнитского

Генеральная прокуратура РФ утверждает, что проведенные медицинские экспертизы дают веские основания для развития версии об отравлении юриста Сергея Магнитского и других подельников британского финансиста Уильяма Браудера. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, уточняя, что эксгумация тела в ближайшее время точно проводиться не будет.

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«После обнаружения их тел (Магнитского и других фигурантов дела — «Газета.Ru») проводилась экспертиза, нам этого достаточно, тех сведений, которые содержатся в них, пока других экспертиз не требуется», — сказал он в интервью на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Куренной также объяснил, что на результаты медицинской экспертизы внутренних органов Магнитского, а также на общую картину его смерти изначально не обратили должного внимания, так как был достоверно установлен факт его прогрессирующей болезни.

Однако после того, как последовала череда смертей других подельников Браудера, прокуратура и следствие предположили, что летальные исходы вызваны неестественными причинами.

«Стали поднимать все документы, в том числе посмертные процедуры вскрытия. И у всех у них клиническая картина была схожа, в том числе у Магнитского», — пояснил Куренной.

Особое внимание экспертов привлек тот факт, что у всех погибших были отклонения от нормы в состоянии сердечно-сосудистой системы, а следы алюминия у кого-то были найдены в крови, у кого-то в печени. Именно это и дало основание для дальнейшего развития версии об отравлении.

«Я подчеркну, что это пока версия», — добавил Куренной.

Представитель Генеральной прокуратуры также напомнил, что в середине ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова, которые были признаны сообщниками британского финансиста и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Следствие не исключает, что к гибели мужчин, а также к убийству аудитора Сергея Магнитского мог быть причастен сам Уильям Браудер. В отношении Браудера ранее было возбуждено дело о создании преступного сообщества. По словам Куренного, материалы этого дела в скором времени будут отправлены в Великобританию и другие страны.

«Пока материалы не отправлялись, ведется ряд процессуальных действий, ждем поступлений соответствующих бумаг от наших коллег, — сказал Куренной, — Следы деятельности этого преступного транснационального сообщества также ведут на Кипр и в Прибалтику, будем работать с коллегами из большого количества стран».

Ранее сообщалось, что основным мотивом Браудера для убийства подельников, в частности Магнитского, следователи считают тот факт, что все они были участниками организованного им преступного сообщества и «могли дать в отношении финансиста изобличающие показания». Так, следствие предполагает, что Браудер получил от аудитора ложные заявления, которые использовал в провокационных целях. После этого «юрист стал нежелательным и даже опасным свидетелем». Речь идет о коррупционных схемах в органах власти России, которые Магнитский, по собственному заявлению, вскрыл. Вскоре после обнародования этой информации он скоропостижно скончался в больнице столичного СИЗО.

По основной версии следствия, Магнитского и других мужчин могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».

Вещество, содержащее алюминий, при введении в живой организм повреждает сердечную мышцу, из-за чего развивается миокардная дистрофия. Именно эти симптомы наблюдались перед смертью у всех погибших, отметили в прокуратуре. Следы токсичных соединений алюминия были также обнаружены и в печени Коробейникова.

Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. Его обвинили в том, что он помогал Браудеру уклоняться от уплаты налогов. В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО. Причиной смерти Магнитского изначально была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность – его защита заявляла, что он не раз жаловался на состояние здоровья и просил провести медицинское обследование. Дело в его отношении было официально прекращено в связи со смертью юриста, однако позже возобновлено.

В декабре 2012 года экс-президент США Барак Обама также подписал «акт Магнитского», так как американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств смерти аудитора. В апреле 2013 года был опубликован «список Магнитского»: в него вошли 18 человек, против которых были введены персональные санкции. Преимущественно все они являлись сотрудниками правоохранительных органов и, по версии составителей списка, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении погибшего юриста.