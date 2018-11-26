Страшная находка в Москве: женщину нашли в водосточной трубе

В парке 850-летия Москвы, расположенном в Марьино, обнаружены останки женщины, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Об этом заявили в столичном СК. По предварительным данным следствия, женщине было около 50-60 лет.

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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас оперативники проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые должны установить обстоятельства произошедшего, личность пострадавшей, а также людей, причастных к совершению преступления.

По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, об обнаружении трупа в полицию сообщил сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП). К нему, в свою очередь, обратился 88-летний житель столицы, который прогуливался по парку 850-летия Москвы и внезапно наткнулся на тело женщины в районе набережной.

«Пожилой мужчина проводил оперативников на место происшествия. Три черных целлофановых пакета находились в горизонтальной водосточной трубе.

В одном пакете находились предплечье, стопа и голень, в другом — голова женщины 50-60 лет с короткими каштановыми волосами, в третьем пакете лежали стопа, голень, носок, трусы и фрагмент мягких тканей — предположительно, живота, а также плечевая кость»,

— заявил собеседник агентства. По его словам, труп пролежал в водосточной трубе от суток до 14 дней.

Это не первый случай, когда жители столицы натыкаются на расчлененные тела людей. Так, 1 сентября в Следственном комитете Москвы сообщили об обнаружении чемодана, в котором находилось тело девушки. На жуткую находку наткнулись местные жители, которые прогуливались по аллее Кремлевских курсантов 31 августа. Труп был обнаружен у забора торгового центра. На вид девушке было около 18-25 лет, на ее спине была татуировка с короной и надписями на английском языке. «При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено», — отметили правоохранители.

В одном из отделений чемодана, сообщал «МК», лежали две тетради, в которых были записаны различные номера телефонов. Следователи связались по указанным контактам с знакомыми погибшей и выяснили, что девушке было 20 лет. За две недели до убийства она приехала в столицу из Узбекистана и пыталась устроиться официанткой в ресторан быстрого питания. Кроме того, стало известно, что она учила историю и русский язык, чтобы в будущем успешно сдать экзамен на получение российского гражданства.

Девушка снимала комнату на юго-востоке Москвы, вместе с ней в квартире проживала семья таджикских гастарбайтеров, а также 40-летний уроженец Армении. Записи с камер видеонаблюдения показали, как сосед-армянин выносил из подъезда тот самый чемодан, который позже был найден местными жителями. Впоследствии мужчина был задержан. У него обнаружили телефон погибшей и ее документы. По данным судмедэкспертов, уроженку Узбекистана задушили — предположительно, подушкой.

Тремя неделями ранее, 8 августа, жители столицы обнаружили еще один труп в чемодане. Расчлененное тело женщины было найдено у детской площадки Воронцовского парка.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По данным «МК», на женщине была черная юбка, коричневая футболка, а также множество аксессуаров. «На шее — деревянные бусы, на руках — три браслета, два из которых — металлические. Но особо выделялся странный пояс — зеленая витая нитка с каменной зеленой черепашкой спереди и двумя черепашками из красного камня сзади», — пишет издание.

Голова женщины была обмотана в целлофановый пакет, а в одном из карманов ее одежды силовики обнаружили иностранную газету от июля 2017 года. Никто из родственников убитой не обратился за ее телом. Судмедэксперты отмечают, что женщине было примерно 60-80 лет. Правоохранители добавили, что в Москве уже фиксировались случаи, когда дети таким образом избавлялись от своих умерших родителей, чтобы не тратить деньги на похороны.