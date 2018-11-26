Дело «Седьмой студии». Суд продолжается. LIVE

- 235658 просмотров ВМС Украины сообщили об обстреле кораблей российскими катерами
- 88825 просмотров Медведева заняла четвертое место во Франции и не попала в финал Гран-при
- 84323 просмотра Тимошенко признала «массовое бегство» жителей Украины из страны
- 73326 просмотров Живший на прожиточный минимум депутат подвел итоги эксперимента
- 69483 просмотра Медведева заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при Франции
- 68663 просмотра Что в СК знают об алиби полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании
- 61064 просмотра СМИ: водитель телеведущей первым оскорбил Мамаева и ударил его
Заседание началось. Судья Аккуратова объявляет о продолжении допроса Малобродского. Прокурор Игнатова просит огласить показания бывшего директора «Гоголь-центра», поскольку «имеются противоречия». В показаниях Малобродский, по словам прокурора, утверждал, что у него была зарплата 45 тыс. руб., а на допросе обозначил другую сумму. Она также отмечает, что необходимо прояснить характер сотрудничества Малобродского и Синельникова.
Подсудимые, адвокаты и журналисты ожидают начала заседания. Первыми в здание суда пришли Софья Апфельбаум и ее адвокат Ирина Поверинова. Ожидается, что для Апфельбаум этот процесс будет самым важным – судья приступит к ее допросу. «Сонь, ну, ты короче не теряйся»,— передает слова адвоката Харитоновой в адрес Апфельбаум «Коммерсант».
Тезисы с предыдущего заседания: — Завершен допрос Алексея Малобродского. Последними бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» допросили прокурор Надежда Игнатова и судья Ирина Аккуратова. Подсудимые Апфельбаум, Итин и Серебренников от вопросов воздержались.
— Малобродский заявил, что никогда и ни с кем не обсуждал выплаты процентов за обналичивание денег «Седьмой студии». На вопрос судьи, обсуждал ли он эти вопросы с предпринимателем Синельниковым, он также ответил отрицательно.
— У ИП Синельникова было два контракта с «Гоголь-центром», рассказал на допросе Малобродский. Однако, эти контракты никакого отношения к «Платформе» не имеют: они заключались в 2013 году, когда он уже работал в «Гоголь-центре».
— В ходе заседания адвокат Ирина Поверинова упомянула установку Минкультуры о том, что «Седьмой студии» нельзя было что-либо приобретать в собственность. Однако выяснилось, что «Седьмая студия» приобрела в собственность рояль примерно за 5 млн руб. После закрытия «Платформы» его перевезли в «Гоголь-центр». На протяжении всего допроса, который растянулся на три заседания, Малобродский говорил, что рояль купили ради экономии средств: его было дешевле купить, чем брать в аренду и настраивать к каждому спектаклю. При этом на последнем заседании Малобродский заявил, что ему ничего не было известно об установке ничего не покупать в собственность.
— Малобродский категорически отверг обвинения в хищении. Отвечая на вопросы своего адвоката, он заявил: «Мы отдельно обсуждали, что будем работать честно, по закону и не преумножать зла. Этот принцип всегда безукоризненно соблюдался. Ни о каком хищении не могла идти речь и не шла. Следствие заблуждается или фабрикует обвинение».
Что стало известно на первых заседаниях
— Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум отказались признавать свою вину в мошенничестве. Их назначили гражданскими ответчиками по иску Минкульта. Ведомство требует взыскать с них 133 млн материального ущерба.
— На допросе Серебренников заявил, что не вникал в вопросы субсидирования и не распоряжался деньгами из кассы. Он отметил, что будучи худруком он работал в творческой среде, где обсуждался лишь вопрос наличия денег или их отсутствия.
— На должности худрука режиссер получал 100 тыс. рублей в месяц. Примерно такая же зарплата была у Малобродского на должности генпродюсера «Седьмой студии».
— По словам Серебренникова, «Платформа» закрылась после того, как пришел новый глава Минкульта Владимир Мединский. Режиссер отметил, что проект должен был продолжаться, однако экспериментальное творчество «не пришлось по вкусу» новому министру.
Экс-генпродюсер Алексей Малобродский также усмотрел много несостыковок в материалах дела. Так, по словам Малобродского, к его письмам прилагаются не те документы. Он нашел их приложениями к другим письмам. «Письмо 2012 года, а документы электронные — 2011». — подчеркнул театральный деятель.
Несмотря на то, что в СК и прокуратуре подтвердили, что «Седьмая студия» провела все мероприятия, заявленные в документе о государственном финансировании, следователи считают, что обвиняемые украли деньги. Причем сделали они это, по мнению правоохранителей, путем обналичивания через фирмы-однодневки. С финансовыми операциями фигурантам дела якобы помогал индивидуальный предприниматель Синельников. Он несколько раз мелькал в переписке Малобродского, которую уже успели зачитать в суде.
Согласно фабуле обвинения, Софья Апфельбаум, которая в 2012–2014 годы возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, находилась в сговоре с основателем «Седьмой студии» и обеспечивала согласование поступавшей в министерство фиктивной отчетной документации.
Сами обвиняемые «признают обналичивание каких-то денег, уход от уплаты налогов». Однако, по их словам, все средства использовались для организации спектаклей, сообщала адвокат Ирина Поверинова, которая защищает Софью Апфельбаум. По ее словам, действия сотрудников «Седьмой студии» являются нарушением финансовой дисциплины, но не преступлением.
Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Всех их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru». В Мещанском районном суде Москвы сегодня проходит очередное заседание по делу «Седьмой студии», сотрудники которой обвиняются в хищении многомиллионной суммы, выделенной Минкультом на проект «Платформа». Проект популяризировал современное искусство — в его рамках ставились театральные и музыкальные спектакли. Мы будем следить за ходом судебного заседания и рассказывать вам о главном.