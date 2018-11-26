Дело «Седьмой студии». Суд продолжается. LIVE

Тезисы с предыдущего заседания: — Завершен допрос Алексея Малобродского. Последними бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» допросили прокурор Надежда Игнатова и судья Ирина Аккуратова. Подсудимые Апфельбаум, Итин и Серебренников от вопросов воздержались.

— Малобродский заявил, что никогда и ни с кем не обсуждал выплаты процентов за обналичивание денег «Седьмой студии». На вопрос судьи, обсуждал ли он эти вопросы с предпринимателем Синельниковым, он также ответил отрицательно.

— У ИП Синельникова было два контракта с «Гоголь-центром», рассказал на допросе Малобродский. Однако, эти контракты никакого отношения к «Платформе» не имеют: они заключались в 2013 году, когда он уже работал в «Гоголь-центре».

— В ходе заседания адвокат Ирина Поверинова упомянула установку Минкультуры о том, что «Седьмой студии» нельзя было что-либо приобретать в собственность. Однако выяснилось, что «Седьмая студия» приобрела в собственность рояль примерно за 5 млн руб. После закрытия «Платформы» его перевезли в «Гоголь-центр». На протяжении всего допроса, который растянулся на три заседания, Малобродский говорил, что рояль купили ради экономии средств: его было дешевле купить, чем брать в аренду и настраивать к каждому спектаклю. При этом на последнем заседании Малобродский заявил, что ему ничего не было известно об установке ничего не покупать в собственность.

— Малобродский категорически отверг обвинения в хищении. Отвечая на вопросы своего адвоката, он заявил: «Мы отдельно обсуждали, что будем работать честно, по закону и не преумножать зла. Этот принцип всегда безукоризненно соблюдался. Ни о каком хищении не могла идти речь и не шла. Следствие заблуждается или фабрикует обвинение».