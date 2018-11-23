Виды Солсбери: приключения Петрова и Боширова продолжаются

Полиция Великобритании опубликовала новую видеозапись с камер слежения, на которых запечатлены передвижения россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти называют «сотрудниками ГРУ», причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также свет увидели новые снимки флакона из-под духов, в котором якобы находилось отравляющее вещество, действию которого подверглись бывший полковник ГРУ, отбывший наказание в России за шпионаж, и его дочь Юлия.

«Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также выпущены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда продолжают расследование», —цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Реклама

Первые видеозаписи с уличных камер слежения, на которых можно увидеть россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, были опубликованы британской полицией 5 сентября. Тогда Великобритания заявила, что они находились в стране в то время, в Солсбери на скамейке у торгового центра The Maltings были найдены в бессознательном состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и у властей есть доказательства того, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ, осуществившими покушение на Скрипалей.

Тогда же было опубликовано фото поддельного флакона из-под духов Premier Jour парфюмерного бренда Nina Ricci, в котором якобы содержалось нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок».

В сентябре лондонская полиция опубликовала серию стоп-кадров с записей видеокамер, на которых были зафиксированы передвижения подозреваемых 3 и 4 марта. По ним можно было определить, что Петров и Боширов прибыли в лондонский аэропорт Гатвик в пятницу 2 марта. Позже камеры запечатлели их выходящими из вокзала в Солсбери 4 марта в 11.48. В 11.58 они были на Уилтон-Роуд в Солсбери. В 13.05 их можно было видеть в центре города на Фишертон-Стрит, они как раз направляются на вокзал. В 13.50 мужчины уже на вокзале — их ждет поезд в Лондон. Из аэропорта Хитроу они улетели, судя по камерам, в 19.28 в воскресенье 4 марта.

В тот же день, 5 сентября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о подробностях расследования в британском парламенте. По ее словам, около 250 детективов полиции изучили 11 тысяч часов видеозаписей, чтобы определить подозреваемых и провели более 1400 допросов.

Парфюмерный бренд Nina Ricci заявил тогда же, что коробка из-под духов Premier Jour и флакон, в котором якобы находился нервно-паралитический агент, являются подделками. Об этом британской полиции заявил представитель бренда.

При этом глава контртеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу заявил, что это был поддельный флакон в фальшивой коробке. «На самом деле это поддельные коробка, флакон и насадка, которые были специально сымитированы», — заявил он прессе в сентябре.

Позже россияне Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В нем они рассказали, что действительно были в Солсбери в начале марта 2018 года, однако к отравлению Скрипалей не имеют никакого отношения, равно как и российским спецслужбам.

Петров и Боширов заявили, что в Солсбери их интересовали исключительно достопримечательности – в частности, Солсберийский собор с его знаменитым 123-метровым шпилем. Кроме того, они рассказали, что работают в фитнес-индустрии и занимаются продажей спортивного питания, и признались, что тяжело переживают сложившуюся ситуацию.

Россия не раз призывала Лондон подключить ее к расследованию дела Скрипалей. Однако получала отказы. 18 октября текущего года министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил прессе, что Великобритания официально ответила отказом на запрос Следственного комитета о взаимном содействии в расследовании.

«Несколько месяцев этот запрос держали без ответа. Несколько дней назад поступил ответ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбой граждан Российской Федерации», — цитирует главу российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Между тем, в среду, 21 ноября, российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Россия не оставит попыток добиться от Лондона разъяснений по ходу расследования дела Скрипалей.

«Должен сказать, что здесь, в Лондоне, многие послы интересуются, почему британская сторона не сотрудничает с Россией, и все примеряют эту правовую ситуацию на себя. Так что британцы находятся под очень серьезным давлением, в том числе и со стороны других стран, которые не понимают позицию, которую занял Лондон», — цитирует Яковенко РИА «Новости».

По данным агентства, с момента происшествия в Солсбери российское посольство направило британским властям 70 нот и писем с вопросами о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей. Однако о том, где они находятся и каково состояние их здоровья, по-прежнему ничего не известно, а детали расследования британская полиция не разглашает.