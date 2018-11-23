Снегопады и мороз: Москве мало не покажется

Морозная, сухая погода ждет москвичей в пятницу, 23 ноября. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Столица попадет под влияние антициклона. Осадков днем не ожидается, температура воздуха составит -3…-1°С. Ночью же синоптики прогнозируют небольшой снег и температуру -4…-2°С. Ветер в течение дня западный, северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

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Синоптики сообщают, что погода в этот день потенциально опасна из-за сильного ветра — в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре также сообщают об образовании гололедицы. Если кто-то из владельцев автомобилей еще не «переобулся» — ловите финальный звоночек. Ну а всем одержимым «черной пятницей» скидок советуем не задерживаться на улице и из метро сразу передвигаться в торговый центр.

В субботу, 24 ноября, вместе с западными ветрами в Москву устремится волна атлантического тепла, которая усилит скорость ветра и принесет в столицу снег. Днем будет облачно с прояснениями, небольшим снегом и температурой -3…-1°С. Ночью продолжит идти снег, а температура опустится до -4…-2°С. Ветер юго-западный: днем со скоростью 7-12 м/с, ночью — 4-9 м/с. Атмосферный фон понизится до 744 мм рт. ст.

25 ноября осадки в Москве усилятся, синоптики прогнозируют образование небольшого снежного покрова. Дневная и ночная температура ожидается в районе -2…0°С. Ветер в воскресенье западный — днем со скоростью 3-8 м/с, ночью 5-10 м/с. Атмосферное давление немного повысится, до 747 мм рт. ст.

Московские парки предлагают активности в честь Дня матери. Так, в Зарядье пройдет лекция, на котором расскажут о воспитании школьника, в Парке Победы с 13:00 до 17:00 будут проходить мастер-классы, на которых дней научат готовить открытки в технике декупаж, а также расскажут о каллиграфии. Если вы хотите обучить вашу девочку или креативного мальчика секретам макияжа и плетения косичек — отправляйтесь в парк «Митино», где с 14:00 до 15:00 будут проходить тематические уроки.

В начале новой недели столица останется в зоне влияния атмосферного фронта, в городе сохранятся небольшие снегопады. Днем в понедельник, 26 ноября, синоптики прогнозируют -2…0°С, а ночью столбики термометров опустятся до -3…-1°С. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферный фон составит 743 мм рт. ст.

Если по каким-то счастливым обстоятельствам на понедельник у вас выпал выходной и вы хотите ментально расслабиться, отравляйтесь смотреть советские фильмы с 35-миллиметровой пленки. Так, в кинотеатре «Искра» в 13:00 состоится показ фильма «Сережа» режиссера Георгия Данелия, а в «Сатурне» в 14:00 покажут ленту «Родня» Никиты Михалкова. Идеальная возможность продлить такой теплый праздник, как День матери. Вход на сеансы свободный, предварительная запись не требуется.

27 ноября, во вторник, в Москве облачно, в течение дня будет идти небольшой снег. Дневная температура прогнозируется в районе -4…-2°С, а ночная опустится до -6…-4°С. Ветер переменный 1-6 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 742 мм рт. ст.

В среду, 28 ноября, на фоне резкого повышения атмосферного давления (до 760 мм рт. ст.) в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Дневная температура составит -6…-3°С, ночная -7…-4°С. Ветер юго-западный, 1-6 м/с.

Одна из последних возможностей выгодно купить подарки друзьям и родственникам на Новый год перед началом декабрьского безумия. Если упустите ее, придется довольствоваться высокими ценниками и огромными очередями. Вносим последние коррективы в праздничный список презентов и отправляемся после работы на шоппинг.

29 ноября, в четверг, в Москве за счет влияния антициклона сохранится по-настоящему зимняя, солнечная погода — с легким морозцем. Днем синоптики прогнозируют -7…-2°С, а ночью температура понизится до -11…-6°С. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с. Атмосферный фон немного увеличится, до 763 мм рт. ст.

К окончанию рабочей недели погода практически не изменится. В пятницу, 30 ноября, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Дневная температура не выйдет за рамки -7…-2°С, ночная -11…-6°С. Ветер переменный слабый, 2-7 м/с. Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

За новогодним настроением отправляйтесь на Artplay, где в этот день соберутся десятки дизайнеров, которые представят сладости, предметы интерьера, игрушки, одежду и украшения ручной работы. Все изделия выполнены в праздничной тематике. Во время шоппинга гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка. Нет, не рано, самое время. Москвичей будут поить глинтвейном, кормить бельгийскими вафлями, а также бургерами и другим стритфудом.