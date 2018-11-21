Самоубийство школьницы: кто виноват в трагедии

Следственный комитет РФ возбудил второе уголовное дело после смерти школьницы из Смоленской области. Расследование ведется по статьям «Халатность» и «Доведение до самоубийства». Дела переданы в центральный аппарат СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить, как работники социальных служб и представители местной власти исполняли свои обязанности по отношению к семьям в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, проверят и больницу, где работает мать девочки. «Будут проверены психологическая обстановка в больнице и сведения о возможной дискриминации женщины со стороны коллег», — отметили в ведомстве.

По данным регионального СК, девочка и ее сестра проживали с матерью, работавшей санитаркой в районной больнице, и находились на ее попечении. Семья находилась в сложном финансовом положении и обращалась к местным властям за помощью.

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Следователи также проверяют версию о том, что на девочку оказывалось психологическое давление, связанное с состоянием ее здоровья. Она имела лишний вес и была инвалидом по зрению, по словам старшей сестры погибшей, одноклассники дразнили ее «циклопом». Как сообщает «МК», учителя только предлагали девочке не обращать внимания на оскорбления одноклассников, а школьный психолог ее ни разу не принял.

Предстоит выяснить, почему не последовало адекватной реакции со стороны учителей. «Уже сейчас для следователей очевидно, что должностные лица, которые были обязаны вникать в проблемы ребенка, не приняли всех возможных мер для предотвращения трагедии», – отмечается в сообщении СК.

Губернатор региона Алексей Островский заявил, что «все виновные будут наказаны самым жестким образом в рамках действующего российского законодательства». Он также заявил, что воспринял произошедшее как «личную трагедию», поскольку у него самого три дочери.

Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова, у погибшей девочки не было открытых конфликтов с одноклассниками. А семья школьницы не состояла на учете как неблагополучная. Старшая сестра школьницы учится в колледже.

Сама 14-летняя девочка, по словам Михайловой, была несколько замкнута, но спокойна, дисциплинирована и не прогуливала уроки.

«Ребенок, конечно, отличался от других тем, что она несколько отстраненно [держалась] от класса. Это по тем характеристикам, которые дает школа, дети, учителя. То есть нельзя сказать, чтобы она в конфликты какие-то вступала или с ней кто-то. Но тем не менее она общалась в основном только по урокам в классе и с теми девчонками, с кем хотела общаться. То есть никто не насторожился, считали, что это в силу характера, потому что хоть училась она средне, но была творческой личностью», — рассказала Михайлова.

Мать школьницы контактировала с классным руководителем дочери и учителями, продолжает Михайлова. «Нельзя сказать, что мама не интересовалась вопросами дочери. Не возникало повода, чтобы поставить девочку на особый контроль или учет», – заявила омбудсмен ТАСС. Также не возникало просьб от девочки или ее мамы о переводе в другой класс.

Тело 14-летней ученицы восьмого класса было обнаружено 18 ноября в подъезде жилого дома в городе Сафоново. По данным местных СМИ, она оставила две предсмертные записки. Одну — для полиции, с ее именем, фамилией и адресом места жительства. В другой попросила прощения у мамы и сестры и завещала похоронить ее в школьной форме. Одежду она заранее приготовила и повесила в шкаф. По словам старшей сестры погибшей, накануне смерти девочка была веселой и пела песни.

Незадолго до самоубийства, 2 ноября, школьница написала письмо президенту России Владимиру Путину. В нем она рассказала, что мама у нее работает санитаркой в больнице и получает зарплату 10-12 тысяч рублей в месяц. На обеспечении женщины находятся двое детей — она с сестрой, которым нужно покупать школьную форму, учебные принадлежности, а денег на это не хватает.

Девушка в письме указала, что их семье очень сложно жить.

Узнав об обращении к главе государства, начальство якобы высказало претензии маме ребенка, а та отругала дочь. Эти события могли стать причиной беды, считает Островский: «Очень важно прояснить именно факт, приведший к гибели ребенка. Насколько руководством больницы было оказано давление на мать по факту обращений ребенка в вышестоящие инстанции, и насколько по результатам этого давления мама и бабушка высказали претензии девочке».

Однако старшая сестра девочки рассказала, что мать за письмо президенту никто не ругал: «Мама стояла на крылечке, к ней подошла ее начальница и сказала: «Ты в курсе, что твоя (дочка) написала?» Мама ответила, что ничего не знала. Ей не угрожали, не обещали уволить, не ругали, так, пожурили немного. Произошло это в пятницу. Когда (школьница) вернулась из школы, мама попыталась с ней поговорить, узнать, зачем она это сделала. Не ругалась, не кричала, просто спокойно поговорила, но она все равно расплакалась. Мы все пытались ее успокоить, говорили, что правильно она все сделала, что она молодец. Но, похоже, это не помогло».