Эхо роскошной свадьбы: судья Хахалева покинула свой пост

Судья Елена Хахалева, чья дочь год назад сыграла «миллионерскую» свадьбу, покинула пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. Как сообщили в его пресс-службе, на эту должность она была назначена в июле 2015 года, а отставка произошла в сентябре текущего года. При этом должность краевой судьи, которую Хахалева занимает с 2004 года, за ней сохранена.

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В пресс-службе суда не стали уточнять, связана ли ротация со скандалом вокруг дочери чиновницы, но заявили, что периодически должности обновляются, происходят внутренние перестановки.

Елена Хахалева стала известна после скандала со свадьбой своей дочери. Бракосочетание состоялось 10 июня 2017 года. По данным СМИ, на празднике присутствовали известные эстрадные артисты: Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Вера Брежнева и Николай Басков. Пресса оценила свадьбу в $2 млн.

О пышном торжестве в своем инстаграме рассказал адвокат Сергей Жорин, который опубликовал видео со свадьбы и назвал ее «пиром во время чумы».

«Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. рублей в месяц по 8 часов каждый день», — подписал юрист видеоролик. Он также назвал торжество чиновницы «плевком в лицо каждого».

Сама Хахалева заявила, что свадьбу оплатил ее бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев, который также является отцом невесты. Позже он рассказал ТАСС, что торжество обошлось не более чем в 5 млн рублей. При этом больше всего денег ушло на аренду банкетного зала. По его словам, все приглашенные звезды выступали бесплатно, так как они его давние друзья.

«Я с Валерой [певцом Валерием Меладзе, — «Газета.Ru»] дружу с детства. Познакомился с ним, еще когда жил в Тбилиси. Так же, как и со всеми остальными — они мои друзья детства. В знак уважения и в роли гостей они и присутствовали на свадьбе моей дочери», — заявил Хахалев сайту kp.ru. В интервью изданию он также рассказал, что свадебное платье обошлось семье в 110 тыс. рублей.

«У меня заработки официальные, я отчитываюсь о доходах в налоговой. А сколько трачу на своих детей — это мое личное дело, и оправдываться за свадьбу я не собираюсь», — заключил он.

На защиту семьи Хахалевых встали и сами звезды российской эстрады, которые присутствовали на торжестве. Николай Басков рассказал журналистам, что был приглашен на свадьбу в качестве «подарка от друзей». Артист подчеркнул, что денежные отношения с судьей у него отсутствовали.

«Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости», — так скандал вокруг торжества в эфире радио «Говорит Москва» прокомментировал экс-депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

В июле 2017 года Хахалева заявила, что знает имя того, кто «заказал» скандал вокруг свадьбы ее дочери, так как ранее с ней якобы «пытались договориться». Когда сделать этого не получилось, то недоброжелатели, по словам судьи, начали ее запугивать.

Из официальной имущественной декларации судьи Елены Хахалевой следует, что за 2016 год она заработала 2 млн 641 тыс. рублей.

Летом прошлого года совет судей Краснодарского края начал проверку всех затрат на организацию свадьбы дочки краевой судьи. Выяснилось, что заказчиком «золотой» свадьбы действительно был Роберт Хахалев.

На фоне этого скандала в СМИ появилась информация, что Хахалева якобы никогда не получала диплом юриста. По словам адвоката Алексей Салмина, нет подтверждений того, что женщина в 1985-1991 году училась в Абхазском государственном университете. Аргументировал он это тем, что фамилия Хахалевой отсутствует в копии приказа о зачислении от 21 августа 1985 года. Еще одним доводом стала встреча юриста с Кахабером Кахетелидзе, который учился на юридическом факультете в то же время, что и Хахалева. Мужчина не вспомнил ее.

Следственный комитет России и Совет судей Краснодарского края провели проверку данных, которые предоставил Салмин. Как рассказал председатель Совета Владимир Кисляк, сведения оказались ложными, подлинность диплома Хахалевой была подтверждена.