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Унесенные снегом: на Москву идет шторм из Сибири

Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России

Снежный шторм надвигается на Москву из Сибири. Согласно прогнозу синоптиков, сначала непогода придет на Урал, затем переместится в столицу, а также распространится на Архангельскую и Мурманскую области. В некоторых регионах порывы ветра составят более 20 метров секунду — это может нанести повреждения строениям и крышам зданий. Сейчас стихия продолжает бушевать на севере страны: в Норильске остановлено движение на многих дорогах и затруднена работа аэропорта, в Приморье не ходят автобусы.

Мощный снежный шторм ожидается в Центральной части России. Циклон придет с севера Сибири. Непогода обрушится и на столицу: буран будет медленно, но верно двигаться к Уралу, затронет Москву, а также распространится на Архангельскую и Мурманскую области. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

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О том, какой силы шторм ждет столицу и остальную центральную часть России, можно судить по ситуации в Норильске, где 21 ноября сохранялась практически нулевая видимость из-за непрекращающегося снега. На некоторых дорогах было остановлено движение.

В том числе пострадала дорога, ведущая в аэропорт. Трассу замело настолько, что пассажиров вывозили на вездеходах. Не обошлось без проблем и в самом аэропорте — самолетам мешал садиться сильный ветер, достигавший 30 м/с.

Удар стихии испытало на себе и Приморье: там из-за гололеда было отменено автобусное сообщение между Владивостоком и ближайшими населенными пунктами.

Как ожидают синоптики, первыми влияние циклона почувствуют жители Урала: с четверга ветер там будет дуть со скоростью 18 м/с. В некоторых регионах, в частности в Мурманской и Архангельской областях, он достигнет штормовых значений — более 20 м/с. Отмечается, что такие порывы могут сносить крыши зданий и вызывать другие разрушения. Местным жителям по возможности рекомендуется не выходить из дома.

В тот же день природные катаклизмы захлестнут и жителей столицы. Как предупреждают синоптики, ветер в Москве в ближайшие дни может усилиться до 15 м/с. Тем не менее, на температуре воздуха это практически не скажется: ночью, как и прежде, сохранятся морозные -2...-7 °С, а днем +2...+4 °С.

Как бы то ни было, москвичам стоит заранее приготовиться к трудностям, которые будут сопутствовать приходу шторма. Так, на автомобильных трассах ожидаются ухудшение видимости и снежные заносы, способные вызвать затруднения движения транспорта, заторы и пробки. В связи со сложными погодными условиями водителям рекомендуется снизить скорость и избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

При сильном ухудшении видимости следует съехать на обочину и обозначить свой автомобиль включенной «аварийкой». По возможности, лучше оставить свой автомобиль в гараже. Если же его нет — оставить машину вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев. Пешеходам стоит быть крайне осторожными, внимательными и обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее сообщалось, что в Москву придет похолодание и небольшой снег в течение наступившей недели. Согласно прогнозам Гидрометцентра, до конца недели москвичей будут морозить отрицательные температуры.

Метеорологи объясняют нагрянувшее похолодание тем, что на этой неделе столица окажется на границе между скандинавским антициклоном и приближающимся с северо-востока атлантическим циклоном. Единственным не температурным, но все же плюсом изменившейся погоды станет то, что в Москве наконец выпадет снег — серая и хмурая столица наконец приобретет зимний вид, пусть и не как в сказке.

Вместе со сказочным видом в Москву придет и гололедица. В связи с этим обстоятельством научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее уже предупреждал москвичей, что им пора менять летнюю резину на зимнюю, так как перемена погоды в столице непременно приведет к гололедице. «Ситуация неприятная, эта температура, с моей точки зрения, является неприятной для дороги», — отметил метеоролог, обратив внимание на увеличение тормозного пути.

О том, что снег выпадет именно в третьей декаде ноября, заранее предупреждал и исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. Как отметил эксперт, обычно это происходит в Москве намного раньше, однако в этом году в привычный распорядок дел вмешалась нехарактерно теплая для осени погода, которая отложила зиму на 7-10 дней.

Пришедшее в Москву похолодание еще мало похоже на суровую русскую зиму, которая придет в столицу только в январе. Как рассказывал РИА «Новостям» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, декабрь будет относительно мягким по климату, а вот в январе москвичам придется кутаться во все теплые вещи. «В январе, примерно со второй декады января, ударят трескучие русские морозы», — сообщил Тишковец.