Верни похищенных детей: суд США отпустит россиянку

Россиянка Богдана Осипова, обвиняемая американскими властями в вывозе из США собственных дочерей, выйдет из-под стражи, только если ее дети вернутся в Канзас. Такое решение в среду принял федеральный суд штата. Об этом корреспонденту РИА «Новости» сообщил адвокат Осиповой Алексей Тарасов.

«Решение было принято о том, что она будет освобождена, как только обе стороны оповестят суд о том, что дочери Богданы вернулись в Канзас», — сказал он.

Помимо этого решения, суд в Канзасе также удовлетворил ходатайство защиты о переносе начала судебного процесса с 4 декабря текущего года на 5 марта 2019 года. До этого момента россиянка продолжит содержаться под стражей.

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«Наше ходатайство было удовлетворено, несмотря на протесты прокуратуры», — пояснил защитник. По его словам, основанием для такого решения стало содействие россиянки в процессе возврата своих дочерей в США.

Параллельно в России, также в судебном порядке, решается вопрос о снятии запрета на поездки для детей Богданы Осиповой, которые сейчас находятся в Калининградской области. «Надеемся, что российский суд примет решение в течение нескольких недель. Слушания там запланированы на 3 декабря. Надеемся, что суд снимет запрет на поездки и дети смогут поехать в США», — отметил Тарасов.

Ранее адвокат Осиповой уже рассказывал о содействии России в возвращении детей в Соединенные Штаты, отмечая при этом, что дело Богданы могло завершиться вообще без суда, если бы проблемы с российским судом удалось урегулировать раньше.

«В России существует запрет на такие поездки. И в Калининградскую область был подан юридический запрос, чтобы снять запрет на выезд. Как только это произойдет, дети отправятся в США», — объяснил защитник.

Перед тем как перевести Осипову в тюрьму штата Канзас, ее содержали в тюремной психиатрической больнице в Техасе. Сообщалось, что такие меры были предприняты, так как состояние россиянки требовало психиатрического обследования.

Первое заседание по делу Богданы Осиповой прошло 8 августа в Федеральном суде в городе Уичито в штате Канзас, где девушке были зачитаны новые обвинения. Тогда гражданке РФ пригрозили максимальным наказанием за похищение собственных дочерей и вымогательство.

«Изначально ее обвиняли в похищении детей. Теперь ей предъявлены новые обвинения по четырем пунктам в вымогательстве. Максимальный срок по каждому пункту 20 лет и 250 тысяч долларов штрафа. Таким образом, ей грозит до 83 лет лишения свободы и 1,25 миллиона штрафа», — рассказал ее адвокат Алексей Тарасов.

В ноябре 2017 года адвокаты Осиповой пытались добиться ее освобождения под залог, однако им это не удалось.

Уже тогда судья заявил, что женщину отпустят, только если она вернет детей. Однако поехать в Россию и выполнить это требование она не может, так как находится под стражей.

Защитник Осиповой тогда назвал решение судьи несправедливым, а свою подзащитную охарактеризовал как «мать-заложницу».

Богдана Осипова была задержана сотрудниками ФБР в сентябре 2017 года, когда женщина приехала в Канзас для решения проблем с опекунством над детьми, рожденными в браке с гражданином США Браеном Мобли. После их развода суд США принял решение, что обе девочки, которые имеют два гражданства, должны жить со своим отцом.

Не согласившись с решением суда, Осипова подала исковое заявление в семейный суд города. Тогда суд принял у женщины документы и даже назначил дату слушаний, однако уже через два дня ее задержали в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела, который обвинил ее в вывозе их детей с территории США без его разрешения.

Сама Осипова (Мобли) имеет два гражданства — РФ и США. У нее трое несовершеннолетних детей, в том числе двое младших — от брака с Мобли. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью.

Девочка действительно находилась с Осиповой – будучи уже беременной вторым ребенком Браена Мобли, женщина вместе с дочерью вернулась на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России. Как сообщил в суде ее бывший муж, за время нахождения в РФ женщина несколько раз связывалась с ним и просила отправить ей деньги, но не давала свой адрес и не позволяла ему увидеться с детьми.