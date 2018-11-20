Ему было 17: задержан участник теракта в Буденновске

Участник террористической группировки Шамиля Басаева задержан в Москве. По данным ФСБ, гражданин России Хазваха Черхигов участвовал в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск в июне 1995 года. Отмечается, что в то время Черхигову было 17 лет.

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»Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России 19 ноября 2018 года на территории г. Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович, 1978 года рождения, участвующий в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск Ставропольского края», — сообщается на сайте ФСБ.

В ведомстве также отметили, что в отношении Черхигова «были получены свидетельские показания, полностью изобличающие его преступную деятельность».

Федеральная служба безопасности также опубликовала видео задержания боевика. Видеоролик длится 28 секунд. Черхигов представляется, после чего называет причину своего задержания, также приводятся архивные кадры. Сейчас боевик находится в Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Летом 2018 года один из членов банды Басаева уже получил свой срок: Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение по делу уроженца Чечни Бадрудди Даудова. Участник теракта, которого обвиняли в захвате заложников, участии в банде Шамиля Басаева и нападении в Буденновске в 1995 году, отправился в тюрьму на 14 лет.

Год назад, в июле 2017 года, Следственный комитет России сообщал, что в суд было передано уголовное дело в отношении других двух участников банды Шамиля Басаева: Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева.

Согласно версии следствия, двое жителей Чеченской Республики Белялов и Маздаев добровольно вступили в состав преступной банды Басаева еще в первой половине июня 1995 года. С тех пор они принимали участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений — в том числе в атаке на Буденновск.

13 декабря прошлого года Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону подсудимые были признаны виновными в зависимости от роли каждого по статьям 209 «Бандитизм», 126.1 «Похищение человека», 205 «Теракт» и 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ. Суд приговорил Белялова к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, Маздаева — к 13 годам колонии общего режима.

В апреле 2018 года Верховный суд России принял решение о сокращении срока наказания обвиненным на несколько месяцев. «Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда изменен. Подсудимым по совокупности преступлений назначено общее наказание: Белялову Рамзану на 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима, в отношении Маздаева Магомеда — на срок 12 лет и 10 месяцев общего режима», — говорилось в апелляционном определении тройки судей.

Сокращение срока оказалось возможным, поскольку осужденных освободили от наказания по статьям 126.1 «Похищение человека» и 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ в связи с истечением срока давности преступления.

Сам организатор теракта Шамиль Басаев был убит в июле 2006 года во время спецоперации в Ингушетии. Из остальной банды были убиты 46 человек: 16 боевиков — во время нападения на Буденновск, в последующие годы — еще 30.

Согласно данным СК на 2015 год, приговоры по этому делу вынесли в отношении 26 человек. На тот момент еще 20 террористов находились в федеральном розыске.

В июне 1995 года крупный отряд боевиков под руководством Шамиля Басаева и Абу Мовсаева напал на город Буденновск Ставропольского края. В тот день в город на грузовиках и легковых автомобилях въехали примерно 160 боевиков, которым удалось без досмотра миновать 52 блокпоста и контрольно-пропускных пункта. Террористы заявили, что в машинах находится «груз 200» — гробы с убитыми российскими военными.

Днем 14 июня боевики двигались по территории города в сторону 2-й Ставропольской краевой больницы, по пути они брали местных жителей в заложники. Террористы взяли под свой контроль все лечебное учреждение, где находилось 650 пациентов и 450 членов медперсонала — все они оказались в плену бандитов. Преступники заминировали подвальные помещения, в которых также разместили заложников.

19 июня за продолжительными переговорами и попыткой штурма, унесшей жизни многих заложников и штурмовиков, последовало постепенное освобождение учреждения от захватчиков. Этот теракт унес 129 жизней, ранены были 317 человек.